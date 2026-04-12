NO compra plátanos, para no tirar la cáscara

...Y como ya se le acabó el patrocinio de Poncho Romo, no tiene de dónde sacar lana para su candidatura por la gubernatura de Nuevo León.

Me inspira harta ternura, porque...

- O no sabe que la están llevando al sacrificio

- O cree en la reencarnación, política, claro.

Les platico? Arre!

“Veamos”, como dice el oftalmólogo a sus pacientes cuasi invidentes; y “vayamos al grano”, citando al dermatólogo en su consulta a los espinillentos de la Generación Z:

Ni MORENA ni ningún otro partido político financia las campañas de sus candidatos.

El que quiera, tiene que “rascarse con sus años y sus uñas”; léase, TODOS TODOS los puestos de elección popular tienen precio.

Claro, ayuda ser alguien conocido, pero los dueños de los partidos parten de la elemental premisa de que si el que tiene ansias de novillero para tirarse al ruedo, es conocido, también debe tener quienes le quieran invertir a su campaña para luego cobrarse mediante contratos o gestiones del regidor, del diputado local, del federal, del alcalde, del gobernador y hasta del presidente.

Mientras más alto el rango, más cara es la aportación, SIN NINGUNA GARANTÍA, porque el patrocinador invierte bajo su propio riesgo.

Si acaso y cuando mucho, el partido le ayuda al candidato con gorras, camisetas, mantas y pintas, pero lo grue$o de las aportaciones que les regala el INE de nuestros impuestos, pasan a bolsillos de los dueños de los partidos.

- Verdad, crías de AMLO y AMLO mismo?

- Verdad, Niño Verde?

- Verdad, Lupe y Beto Anaya?

- Verdad, Alito Moreno?

- Verdad, Ricardo Anaya y Jorge Romero?

- Verdad, Dante Delgado y Máynez?

- Verdad, mandamases de esos partidos en las comarcas estatales?

No nos hagamos güeyes, así funcionan las cosas en México desde los tiempos de la dictadura perfecta.

Por eso perdieron los ilusos cancheros del rebaño naranja de NL.

Lo bueno es que Samuel es bueno para compensar a sus sacrificados: lo menos que hizo fue con Mariana, al aumentarle su mesada para surtir el súper, jejeje...

Por todo lo anterior, sostengo aquí que la personita de quien les platico, es tan coda que no come plátanos para no tirar la cáscara.

Por ende, tiene CERO posibilidades de llegar más allá de donde anda ahorita, desviada de sus funciones como titular de esa cosa llamada “instituto de mexicanos en el exterior”.

- A menos que de pronto saliera por ahí un filántropo que le invierta a lo “mensenas”, de menso.