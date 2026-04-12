NO compra plátanos, para no tirar la cáscara

+Seguir en Seguir en Google
Opinión
/ 12 abril 2026
    NO compra plátanos, para no tirar la cáscara
    NO compra plátanos, para no tirar la cáscara. Grupo Detona

Plácido DETONA Es tan coda, que no quiere pagar de su bolsillo la alucinada campaña en que anda...

...Y como ya se le acabó el patrocinio de Poncho Romo, no tiene de dónde sacar lana para su candidatura por la gubernatura de Nuevo León.

Me inspira harta ternura, porque...

- O no sabe que la están llevando al sacrificio

- O cree en la reencarnación, política, claro.

Les platico? Arre!

“Veamos”, como dice el oftalmólogo a sus pacientes cuasi invidentes; y “vayamos al grano”, citando al dermatólogo en su consulta a los espinillentos de la Generación Z:

Ni MORENA ni ningún otro partido político financia las campañas de sus candidatos.

El que quiera, tiene que “rascarse con sus años y sus uñas”; léase, TODOS TODOS los puestos de elección popular tienen precio.

Claro, ayuda ser alguien conocido, pero los dueños de los partidos parten de la elemental premisa de que si el que tiene ansias de novillero para tirarse al ruedo, es conocido, también debe tener quienes le quieran invertir a su campaña para luego cobrarse mediante contratos o gestiones del regidor, del diputado local, del federal, del alcalde, del gobernador y hasta del presidente.

Mientras más alto el rango, más cara es la aportación, SIN NINGUNA GARANTÍA, porque el patrocinador invierte bajo su propio riesgo.

Si acaso y cuando mucho, el partido le ayuda al candidato con gorras, camisetas, mantas y pintas, pero lo grue$o de las aportaciones que les regala el INE de nuestros impuestos, pasan a bolsillos de los dueños de los partidos.

- Verdad, crías de AMLO y AMLO mismo?

- Verdad, Niño Verde?

- Verdad, Lupe y Beto Anaya?

- Verdad, Alito Moreno?

- Verdad, Ricardo Anaya y Jorge Romero?

- Verdad, Dante Delgado y Máynez?

- Verdad, mandamases de esos partidos en las comarcas estatales?

No nos hagamos güeyes, así funcionan las cosas en México desde los tiempos de la dictadura perfecta.

Por eso perdieron los ilusos cancheros del rebaño naranja de NL.

Lo bueno es que Samuel es bueno para compensar a sus sacrificados: lo menos que hizo fue con Mariana, al aumentarle su mesada para surtir el súper, jejeje...

Por todo lo anterior, sostengo aquí que la personita de quien les platico, es tan coda que no come plátanos para no tirar la cáscara.

Por ende, tiene CERO posibilidades de llegar más allá de donde anda ahorita, desviada de sus funciones como titular de esa cosa llamada “instituto de mexicanos en el exterior”.

- A menos que de pronto saliera por ahí un filántropo que le invierta a lo “mensenas”, de menso.

$!Agradezco a mis amigos, Cristina Sada y Rogelio Rios, las dedicatorias de estos libros.
Agradezco a mis amigos, Cristina Sada y Rogelio Rios, las dedicatorias de estos libros. Grupo Detona

- A menos que Sheinbaum ordene a MORENA que le meta lana; pero lo dudo, porque el Palacio Nacional bu$ca hasta por debajo de las piedras, pues las crías de AMLO y sus invertebrados secuaces ya se gastaron en ellos y en babosadas como el Tren Maya, Interhocico -perdón- Interoceánico, Dos Bocas y AIFA, los impuestos de choznos, tataranietos, bisnietos, nietos e hijos de cada mexicano.

$!Agradezco a mis amigos, Cristina Sada y Rogelio Rios, las dedicatorias de estos libros.
Agradezco a mis amigos, Cristina Sada y Rogelio Rios, las dedicatorias de estos libros. Grupo Detona

Como siempre, dejo abierta una rendijita, porque no soy oraculero como los que leen el Oráculo de Delfos, y esto no se acaba hasta que cae el último out.

Cajón Desastre:

- MUCHO OJO!!!

luisgerardotrevinogarcia@gmail.com

- ...garrapateó en su “columna” del jueves pasado lo siguiente: (hay algunos).. “que se hacen pasar por periodistas, con plataformas llenas de calumnias y mentiras en sus informaciones”.

- Mis abogados me sugirieron no darme por aludido, pero como soy medio socarrón, lo hago y le respondo de esta manera:

- No es mentira ni calumnia que eres un ignorante y para muestra baste el botón del video que subiste a tu FB, donde “DILAPILAS” tu ho-ho-ho coso y metichón “conocimiento” de la lengua.

- Te falta valor para mencionar los nombres de a quienes te refieres. Como ves, a mí, no.

- No digo más, por ahora...

- Mañana, cambio completo de programa, sin faltar el Incomparable Iván y toda su Compañía, mas la Irreverente de mi Gaby Kalifa de Garza y Gaza.

- A ver si ahora que termina la Pascua, se nos aparece Sanjuana Martínez, y su séquito de larvas en celo que tienen casi tres meses amenazando con demandarnos.

- Por lo pronto que pasen hoy un Plácido Domingo, esos falsos activistas y principalmente ustedes, queridos Detonautas.

PD

DÍA DE LIBROS:

- Agradezco a mis amigos, Cristina Sada y Rogelio Rios, las dedicatorias de estos libros, que comencé a leer anoche, en medio de una tormenta eléctrica que se dejó caer en mi amado pueblo mágico.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Opinión
Política

Organizaciones


Morena

Plácido Garza

Plácido Garza

Nominado a los Premios 2019 “Maria Moors Cabot” de la Universidad de Columbia de NY; “SIP, Sociedad Interamericana de Prensa” y “Nacional de Periodismo”. Es miembro de los Consejos de Administración de varias corporaciones. Exporta información a empresas y gobiernos de varios países. Escribe diariamente su columna “IRREVERENTE” para prensa y TV en más de 40 medios nacionales y extranjeros. Maestro en el ITESM, la U-ERRE y universidades extranjeras, de distinguidos comunicadores. Como montañista, ha conquistado las cumbres más altas de América.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Campos de girasoles y nuevas atracciones fortalecen el turismo rural en la sierra de Arteaga.

Arteaga se reinventa: ofrece nueva oferta turística con experiencias de naturaleza y aventura
Participan alrededor de 11 mil 500 ciudadanos que pagaron puntualmente su impuesto predial.

Frontera, Coahuila, premiará a contribuyentes cumplidos con sorteo de automóvil JAC
La incidencia en los casos de sarampión en Coahuila se agravó durante las vacaciones de Semana Santa.

Coahuila: Se disparan casos de sarampión en vacaciones al pasar de 15 a 33

El operativo busca garantizar un entorno seguro para la comunidad escolar.

Despliegan fuerzas de seguridad en escuelas por regreso a clases en Saltillo
Utiliza algoritmos de inteligencia artificial para optimizar el flujo vehicular.

Implementa Saltillo semáforos inteligentes para agilizar tráfico en Presidente Cárdenas
Las acciones responden a peticiones ciudadanas para prevenir riesgos en la vía pública.

Realizan labores de limpieza en ‘Los Ojitos’ y otros arroyos de Saltillo
AMLO-Sheinbaum: Fracking político

AMLO-Sheinbaum: Fracking político
Registro celular

Registro celular