No hay escapatoria del manual del terror ruso

Por Nina L. Khrushchev, Project Syndicate.

MOSCÚ- A principios de la década de 1950, un grupo de destacados médicos de Moscú, en su mayoría judíos, fue acusado de conspirar para asesinar a líderes soviéticos por orden de Occidente. Los acusados fueron despedidos de sus puestos de trabajo, detenidos y torturados. Pero tras la muerte de Iósif Stalin en 1953, Lavrenti Beria, uno de los jefes de la policía secreta con más años de servicio bajo el mandato de Stalin, que dirigió el Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos (NKVD) entre 1938 y 1945 y pasó décadas llenando los gulags, suspendió la investigación. Al final resultó que los servicios de seguridad se lo habían inventado todo.

Hoy en día, el Kremlin sigue el mismo guion. Aunque la ley de agentes extranjeros de 2012 se aplicó inicialmente a organizaciones que recibían financiación internacional, su alcance se ha ampliado drásticamente desde la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en 2022, y la etiqueta de “agente extranjero” se impone a cualquiera que se considere un estorbo.

Esta etiqueta conlleva una serie de sanciones, que van desde la prohibición de ocupar cargos públicos o realizar trabajos financiados con fondos públicos (como la docencia) hasta la obligación de incluir avisos legales en las cuentas de redes sociales. El mes pasado, la Duma aprobó medidas para privar de derechos fundamentales de ciudadanía, incluido el acceso a cuentas bancarias y a servicios consulares (como la renovación de pasaportes), a los rusos residentes en el extranjero que se enfrentan a un proceso judicial en su país por “delitos” políticos, como el incumplimiento de la legislación sobre agentes extranjeros. El presidente de la Duma, Vyacheslav Volodin, tildó a los afectados de «degenerados y traidores a la patria». Su elección de palabras fue reveladora: no “disidentes”, sino “degenerados”.

Por esas mismas fechas, el Ministerio de Justicia añadió una nueva sección a su página web en la que se recogen una larga serie de supuestos complots contra el Estado, desde el siglo XVI hasta la actualidad, presentando así toda la historia de Rusia como un largo asedio por parte de enemigos extranjeros. Se enumeran las más de 1,200 personas designadas actualmente como agentes extranjeros, junto con un retrato y una descripción de sus delitos (aquí está mi ficha). Al hacerlo, el Kremlin no ha dejado lugar a dudas sobre el mensaje que quiere transmitir con la designación de «agente extranjero».

La etiqueta de “agente extranjero” es solo una de las formas en que el régimen del presidente ruso Vladimir Putin silencia la disidencia. Más de 5,600 personas (probablemente muchas más) se enfrentan actualmente a procesos judiciales por motivos políticos en Rusia, frente a las menos de 5 mil que había tras la muerte de Stalin. (Esta cifra siguió descendiendo después de que Nikita Jrushchov pronunciara su “discurso secreto” en el que denunciaba el culto a la personalidad de Stalin.) La campaña de represión de Putin está empezando a parecerse al Gran Terror de 1937.

Sin duda, hay muchos aspectos del estalinismo que Putin no ha replicado del todo, empezando por la magnitud del sistema del Gulag. Pero en un aspecto, el putinismo es peor. Por muy distorsionada que se volviera bajo Stalin la visión de Vladimir Lenin de un paraíso obrero, esta siguió siendo fundamental para el sistema soviético. Hoy en día, no hay ideología, ni gran proyecto. Solo hay un hombre y su aparato de seguridad que se las ingenian para salvaguardar su propio poder de forma indefinida.

El autor ruso Vladimir Sorokin lo vio venir. En su novela de 2006 *El día del oprichnik*, Sorokin describe el comportamiento descarado, violento y libertino de un agente del Estado en una nueva Rusia zarista-totalitaria, del tipo que imaginaban nacionalistas como el filósofo político Aleksandr Dugin. Dos décadas más tarde, ahora que los servicios de seguridad de Putin han desempolvado el manual de estrategias de la NKVD (no del KGB, que tras la muerte de Stalin resultaba moderado en comparación), la obra se lee más como no ficción que como sátira.

Una obra más antigua ofrece una visión más profunda de la Rusia moderna. En *El corazón de un perro*, de Mijaíl Bulgákov, escrita en 1925, el brillante cirujano Filipp Filippovich Preobrazhensky convierte a un perro callejero en un proletario grosero y agresivo llamado Sharikov. Desde entonces, Rusia ha producido multitud de profesionales cultos y competentes como Preobrazhensky. Pero hoy en día, cada vez son más los que optan por comportarse más como Sharikov.

Dmitri Medvédev, quien en su día fue presidente de Rusia, un presidente algo liberal (2008-2012), alaba al Kremlin y lanza insultos vulgares contra sus «enemigos» en las redes sociales. El ministro de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, que en su día hizo gala de una profesionalidad inquebrantable, ahora habla de las relaciones diplomáticas como si fueran tratos mafiosos, utilizando expresiones coloquiales como “patsan skazal—patsan sdelal” (“el tipo lo dijo, el tipo lo hizo”). La cultura del gulag, en la que los “guardias” se enfrentan a los “vigilados”, y cualquiera que desafíe la norma es silenciado, humillado y castigado, fomenta este tipo de carrera hacia el abismo.

No hay que dar por sentado que toda la sociedad rusa se está sometiendo al putinismo. Para empezar, los índices de aprobación de Putin están cayendo. Aunque hay un límite a lo bajo que pueden caer estos índices, la Fundación de Opinión Pública, controlada por el Kremlin, publicó un 66 % a principios del mes pasado, pero obedientemente lo volvió a subir al 70 % la semana siguiente, la señal es clara. Incluso el Centro Levada informa de que la proporción de rusos que aprueban la actuación de Putin ha descendido este año del 84 % al 74 %.

Además, hay indicios de protesta encubierta por todas partes. El propietario de una tienda expone globos con los colores amarillo y azul de la bandera ucraniana, como si formaran parte de una promoción de productos sin relación alguna. Una librería vende bolsas de tela con el título “1984” estampado, como si se tratara simplemente de un artículo literario novedoso. Un teatro pone en escena obras antistalinistas, como “El dragón”, de Evgeny Schwartz.

Es cierto que no hay una movilización masiva contra la guerra de Ucrania, ni siquiera ahora que los drones ucranianos alcanzan objetivos en lo más profundo de Rusia, y mucho menos contra el régimen de Putin. Pero los rusos han soportado suficiente tiranía como para saber lo que significa estar a merced de unas fuerzas de seguridad que no se detendrán ante nada para mantener el control. Incluso una resistencia sutil a la exigencia del Kremlin de una rendición total basta para enfurecer a sus dirigentes, y provocar una represión cada vez más intensa.

En última instancia, la única salida del putinismo bien podría ser la misma que la del estalinismo: la caída del líder. Muchos rusos esperan que, llegado ese momento, surja una figura al estilo de Jruschov que denuncie lo peor de lo que ha sucedido anteriormente. Pero Rusia también podría acabar teniendo a un Beria, quien fue directamente responsable de muchas de las atrocidades del régimen.

En tal escenario, los rusos deben asegurarse de que los límites del control totalitario sean innegables. Solo entonces el nuevo líder se verá motivado a desmantelar los sistemas de represión actualmente en vigor, al igual que Beria, en el breve período comprendido entre la muerte de Stalin y su propia caída, comenzó a desmantelar el sistema del Gulag que había pasado toda su carrera construyendo. Copyright: Project Syndicate, 2026.

Nina L. Khrushcheva, profesora de Asuntos Internacionales en The New School, es coautora (junto con Jeffrey Tayler) de *In Putin’s Footsteps: Searching for the Soul of an Empire Across Russia’s Eleven Time Zones* (St. Martin’s Press, 2019).