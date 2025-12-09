No olvidemos resistir: Las relaciones de Mejía Berdeja

21 de octubre 2022: Salvador Llamas Urbina, consejero nacional de Morena y director del Sistema de los Servicios de Agua Potable de Puerto Vallarta, muere acribillado en un restaurante de Guadalajara.

La Fiscalía de Jalisco responsabilizó del asesinato al CJNG. Según sondeos, Llamas era considerado aspirante a la gubernatura de Jalisco en 2024.

23 de octubre 2022: Habla Ricardo Mejía Berdeja: “(Salvador Llamas) era mi conocido y tenía una relación... de amistad. Y además era un cuadro de Morena muy importante. Él era consejero nacional... y en ese sentido sí es un hecho que me afecta en términos de que es un hecho de violencia y de una gente que conocía” (VANGUARDIA, 23-10-2022).

25 octubre 2022: El periodista Héctor de Mauleón hizo hincapié en la relación política que existía entre Llamas Urbina y el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía. De acuerdo con el periodista, Llamas promovía en Jalisco la candidatura del subsecretario al gobierno de Coahuila, y era considerado uno de sus principales operadores logísticos y financieros (en Coahuila) (INFOBAE, 25-10 2022).

27 de octubre 2022: “Ricardo Mejía Berdeja, el subsecretario de Seguridad federal, quiere ser gobernador de Coahuila... (pero) cuelgan sobre él enormes dudas... por los personajes que lo rodean, acusados de vínculos con el narcotráfico y el huachicol” (Carlos Loret de Mola, 27-10-2022).

Entre otros personajes, continúa Loret, resaltan: “Tony Flores y su hermana, la alcaldesa de Múzquiz, Tania Flores, alias ‘La Reina del Carbón’. Patrones del coyotaje mineral, se jactan de ser la principal fuente de financiamiento de la campaña de Berdeja –se dice– a cambio de que controlen la asignación de los contratos de carbón y gas en la zona, además de (obtener) la candidatura a diputado local para Tony y a senadora para su hermana”.

“También destaca la íntima relación con Ricardo Peralta. Se dicen ‘tocayo’. Peralta ha sido señalado por su relación con el ‘Rey del Huachicol’, Sergio Carmona, asesinado en noviembre del 2021, además por sus vínculos con la mafia aduanera, casinera y de grupos armados al margen de la ley.

“Otro que estaba en la lista hasta hace unos días (lo asesinaron en Jalisco) fue el consejero de Morena Salvador Llamas, denunciado por financiar, operar y promover en Jalisco la candidatura del subsecretario al gobierno de Coahuila” (Carlos Loret de Mola, 27-10-2022).

Paréntesis: “Tony Flores recibió más de 6 mil 266 millones de pesos en contratos de carbón con la CFE entre 2020 y 2024, para convertirlo en uno de los principales beneficiarios de la política energética en Coahuila durante ese periodo” (Proceso, 11-11-2025).

Estos contratos consolidaron el poder económico de los Flores Guerra en la Región Carbonífera para fortalecer su carrera política y, como subraya Loret, ser “la principal fuente de financiamiento de la campaña (que no ha finalizado) de Berdeja”.

6 de octubre 2025: “La CFE excluye al diputado local Tony Flores de la adjudicación de contratos de carbón” (VANGUARDIA, 6-10-25).

24 de octubre 2025: Mejía Berdeja resiente el golpe financiero que afecta sus aspiraciones a la alcaldía de Torreón en 2027 y a la gubernatura en 2029. Y enfurecido salta a la palestra para respaldar públicamente a Flores con confrontaciones directas (que incluyeron insultos personales y patadas traicioneras) contra opositores. Sin peso jurídico, su narrativa expiró en la victimización y la persecución política.

31 de octubre 2025: “Tony Flores, diputado del PT... presenta una demanda ante el TFJA para anular el proceso multimillonario de adjudicación de contratos (por parte de la CFE, de carbón)” (La Silla Rota, 31-10-2025).

¿Qué pensará Claudia Sheinbaum del entorno tan siniestro del cual surge la relación entre Tony y Tania Flores y Ricardo Mejía Berdeja? ¿Sabrá Sheinbaum dónde están los 6 mil 266 millones de pesos obtenidos por las 12 empresas de Flores de 2020 a 2024? ¿Pensará Claudia, por un instante, que detrás de ellos está Alberto Anaya, máximo dirigente nacional del PT?

Dejemos pensar a la Presidenta. Por lo pronto, responde tú, estimado lector: ¿estás de acuerdo en que, con los antecedentes antes descritos, Mejía Berdeja sea alcalde de Torreón en 2027 y luego gobernador de Coahuila en 2029?

No olvidemos resistir. Con todo y a pesar de todo.