Noroña y Maduro son sapos del mismo charco

¿Les platico? ¡Arre!

Gerardo Fernández Noroña normaliza la vulgaridad de la política mexicana al lanzarse contra Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo y alcaldesa de Uruapan, que será la próxima gobernadora de Michoacán.

El pasado 7 de noviembre detoné el siguiente artículo y después de ver los ataques sufridos por esta mujer a manos de Fernández Noroña, lo confirmo:

Viuda de Carlos Manzo buscará gubernatura de Michoacán en el 2027. ¡Arrasará!

El todavía senador del PT, convertido con calzador en morenista, presumía sus fotos con el dictador venezolano, hoy “cantando” en Estados Unidos.

La misma presidenta Sheinbaum lo criticó en una de sus últimas mañaneras, sutilmente, pero esa fue la primera llamada. Vendrán más y no solo por el lado de la presidente.

Sus mismos correligionarios morenistas comienzan a marcarle distancia.

La prensa que cubre el Senado de la República le hace el vacío en cuantas conferencias convoca.

Ciudadanos en México y el extranjero lo confrontan abiertamente. Él responde con bravuconadas.

Pronto, este esquinero pendenciero de barriada encontrará el zapato de su horma.

Pero en estos días sigue siendo un sirviente de la dictadura teocrática que promulga desde su trono el Señor de Palenque y los Pavorreales.

Es un patético caso de la democracia secuestrada que padece México desde julio 2018.

Conforme han pasado los últimos siete años, han desaparecido el estado de derecho, la libertad de prensa, la separación de poderes, la rendición de cuentas y el verdadero empoderamiento del pueblo. Estos conceptos definen precisamente a la DEMOCRACIA.

Por el contrario, desde la llegada de AMLO, el poder se concentra en unas cuantas manos -las de sus incondicionales y cómplices-; se ha desatado un terrorismo de Estado; se violan impunemente los derechos humanos; se cometen crímenes de lesa humanidad, como los campos de exterminio de Jalisco; la corrupción campea como nunca en la historia moderna de este País y el crimen organizado se reproduce como gremlins en aguacero.

López Obrador y sus crías -biológicas y no- son producto de organizaciones criminales que se han estado haciendo del poder en el continente americano: Brasil, Venezuela, Nicaragua, Colombia, Ecuador, Chile -con Boric- auspiciadas ideológicamente por la dictadura más longeva de la historia: la de los Castro, en Cuba.

Cuando Hugo Chávez enfermó de cáncer, lo peor que pudo haber hecho fue internarse en un hospital de La Habana. Ahí murió, producto de las negligencias médicas ordenadas por Fidel, pues estaba celoso de la popularidad de Chávez.

Volviendo a Noroña, su ruindad acaba de ser expuesta en un programa de Adela Micha, que resume la calaña de dicho tipo.

Doy paso a dicho documento y termino diciendo que cada día se le irá acabando su discurso, porque atacar a la viuda de Carlos Manzo fue el último clavo en el ataúd político que lo espera con ansias...