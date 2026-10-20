Nosotros mismos

El gran escritor Irving Stone tituló su célebre novela sobre Miguel Ángel La agonía y el éxtasis, una expresión que describe no sólo la vida del artista, sino también esa tensión profunda que acompaña a la condición humana.

Hay vidas que parecen haber sido escritas para recordarnos que la grandeza no nace de la comodidad. La de Miguel Ángel Buonarroti es una de ellas. Pintor, escultor, arquitecto y poeta, fue uno de los grandes genios del Renacimiento, pero detrás de sus obras hubo disciplina, conflicto, dolor, exigencia y una voluntad casi feroz.

Vivir consiste muchas veces en transitar entre esas dos fuerzas: la agonía de lo que duele, de lo que tarda y de lo que no comprendemos, y el éxtasis de descubrir que, a pesar de todo, algo nuevo puede comenzar a tomar forma dentro de nosotros.

LLAMADO

Miguel Ángel nació en 1475, cerca de Florencia. Desde joven mostró una clara inclinación hacia el arte, aunque aquello no coincidía con las aspiraciones de su familia. Miguel Ángel, sin embargo, insistió.

Tuvo acceso al círculo de Lorenzo de Médici. Allí convivió con escultores, filósofos y humanistas. Aprendió a trabajar con las manos sin dejar de pensar con profundidad.

Quizá su primera enseñanza sea ésta: hay llamados interiores que sólo se vuelven claros cuando uno tiene el valor de obedecerlos.

Con frecuencia buscamos señales, aprobación y certeza. Miguel Ángel, en cambio, permitió que el trabajo revelara su camino.

A los veintitantos años realizó la Piedad que hoy se encuentra en la Basílica de San Pedro: María sostiene el cuerpo de Cristo después de la crucifixión y el mármol parece dejar de ser piedra. La tela cae, el cuerpo pesa y el dolor se contiene.

DAVID

Poco después llegaría el episodio que, quizá, mejor resume su vida. En Florencia existía un enorme bloque de mármol que había permanecido abandonado durante décadas. Otros escultores habían intentado trabajarlo y lo habían dejado. Era una pieza difícil y dañada. Miguel Ángel aceptó el desafío.

En 1501 comenzó a trabajar aquel bloque y varios años después había surgido el David, de 5 metros de altura, el cual se encuentra en la Galleria dell’Accademia de Florencia.

Siempre me ha parecido que allí existe una extraordinaria metáfora de la vida. Nadie recibe un bloque perfecto. Todos comenzamos con un mármol marcado por la genética, la familia, las oportunidades, los errores, las pérdidas, las limitaciones y las heridas. También podemos comenzar a trabajar con ella.

Quizá una parte esencial de la madurez consiste precisamente en eso: dejar de imaginar la vida que debimos haber recibido y comenzar a darle forma, con humildad y responsabilidad, a la vida que realmente tenemos; es decir, la que siempre ha estado dentro de nuestra propia piedra de mármol.

El David contiene además otra enseñanza. Miguel Ángel no representa al joven después de derrotar a Goliat. Lo muestra antes. Todavía no existe victoria. David observa, el cuerpo está tenso, la honda permanece preparada y frente a él continúa estando el gigante.

Ése es quizá uno de los momentos más verdaderos de la existencia. Y quizá el valor no consista en no tener miedo, sino en permanecer de pie cuando aún no sabemos qué ocurrirá.

TENSIÓN

Después llegaría otro gran desafío. En 1508, el papa Julio II le encargó pintar la bóveda de la Capilla Sixtina. Él se consideraba fundamentalmente escultor y el encargo implicaba enormes dificultades. Durante cuatro años trabajó en aquella superficie monumental, de la que surgirían profetas, escenas del Génesis y la Creación de Adán.

Resulta significativo que una de sus mayores obras surgiera de una tarea que inicialmente no deseaba realizar. También la vida nos coloca frente a experiencias que jamás hubiéramos escogido.

Una enfermedad, la pérdida de alguien querido, el envejecimiento, una decepción o un fracaso pueden modificar el camino que imaginábamos. Podemos vivirlas como una injusticia o preguntarnos qué parte de nosotros está siendo obligada a crecer.

No se trata de romantizar el dolor. El dolor lastima. Hay pérdidas que nunca dejan de doler, pero sufrir no significa permitir que el sufrimiento tenga la última palabra. A veces, aquello que rompe nuestros planes también rompe alguna dureza interior que necesitaba desaparecer.