Coahuila: Advierten que es tarde para cambiar a candidatos de Morena

Coordinadores distritales de Morena reconocieron que el tema de la ratificación y cambio de candidatos a diputados locales en Coahuila está hoy en día sobre la mesa.

Sin embargo, advirtieron que un cambio en las coordinaciones y, por lo tanto, en las candidaturas es un gran riesgo para la Cuarta Transformación, ante la proximidad del proceso electoral.

Destacaron que la llegada del secretario de Organización de Morena, Andrés Manuel López Beltrán, el próximo sábado, nada tiene que ver con las encuestas.

En charla por separado, dos de los coordinadores señalaron que la visita de Andy tiene que ver con la organización de la elección y no con la encuesta.

Ambos reconocieron que la posibilidad de que haya cambios en las candidaturas se encuentra vigente y fue planteada por el Comité Ejecutivo Nacional en varias reuniones.

Trascendió que uno de los posibles afectados con las nuevas candidaturas, en caso de que se hagan los cambios, puede ser Fernando Hernández, en Torreón.

FIN DE SEMANA CON CLAUDIA

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, estará en Coahuila este fin de semana para inaugurar obras en Monclova, Saltillo y San Pedro de las Colonias.

Sheinbaum Pardo iniciará actividades el sábado en Monclova, donde va a inaugurar a las 10:00 a. m. un programa de vivienda y posteriormente viajará a Saltillo para el arranque del Hospital General.

El domingo, la mandataria nacional estará en San Pedro de las Colonias para presidir por la mañana varios eventos del Programa Bienestar.

Seguramente el gobernador Manolo Jiménez aprovechará la visita presidencial para hablar con Claudia Sheinbaum sobre Altos Hornos de México y la dura situación de los extrabajadores.

CUIDADO CON LA LENGUA

El exalcalde de Nueva Rosita, Mario López, es un tipo dicharachero, travieso y boquiflojo, sin cultura política y que, por azares del dinero, llegó a Morena.

En la 4T, presumió de ser cercano a la presidenta Claudia Sheinbaum, al secretario de Organización de Morena, Andy López Beltrán, y hasta al secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch.

Tras su desastrosa y ruidosa gestión al frente de la comuna neorritense, Mayito no encontró ya acomodo político, pues se convirtió en un apestado en Morena por su estrafalaria conducta.

Y de un partido de grandes ligas, ahora Mario cayó en una organización llanera, tipo ejidal, de reciente registro, con el nombre de Nuevas Ideas, aunque dicen, de viejas mañas.

Su inexperiencia política lo ha llevado a despotricar contra sus anteriores compañeros, cumpliendo con la máxima de Judas Iscariote de que quien traiciona una vez, traiciona mil.

A Mayito le ha dado ahora por presumir en público y en privado una supuesta cercanía con el gobernador Manolo Jiménez, cosa que, desde cualquier punto de vista, es grave, muy grave.

De resultar verdad, qué tanta confianza se le puede tener si ya demostró su afición a soltar la lengua cuando no se le cumplen sus caprichos.

Por el bien de todos, ojalá que la supuesta cercanía con Jiménez Salinas sea una más de las ocurrencias de Mayito, en un afán de sentirse importante...

CABECITA DE ALGODÓN

No es por presumir, pero el pasado martes acudí a las oficinas estatales del Bienestar a tramitar la pensión de adulto mayor.

Y es que ya entré al selecto grupo de los sesenta y más, y mi amigo Sergio Martínez, el “Brother”, me invitó a sumarme a los beneficiarios de “Cabecita de algodón”, como le llama a AMLO.

El lugar estaba atiborrado de chavos “vintage” y de mujeres con 60 años cumplidos que acudieron a tramitar también sus respectivas becas y pensiones.

Tras un rato de espera, las coordinadoras, Valeria y Valeria, me atendieron e informaron que la tarjeta llegará entre abril y mayo de este año y que se avisará por llamada al celular.

Una de ellas amablemente me hizo llegar el saludo del delegado estatal, Américo Villarreal, y el del paisano, Pepe Erives.

¡Saraperos!

QUÉ LLEVADOS...

Mal chiste es el que empleados de la Secretaría de Vivienda comparten en los pasillos de esta dependencia sobre el titular, Mahatma Sánchez.

Algunos graciosos han dado en apodarle el “Mouse”, quesque porque para que jale, hay que presionarlo y luego arrastrarlo.

No le entendí...