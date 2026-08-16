Oportunidades en Rusia

En Rusia existen interesantes oportunidades de negocios para empresarios mexicanos que no citaré, porque lo que hoy me entusiasma es la oportunidad que se ha brindado, desde años recientes, a las mexicanas de entre 18 y 22 años que hayan culminado la enseñanza preparatoria, para que por dos años estudien y trabajen en Rusia, privilegiando a mujeres que residan en zonas marginales.

Cuando los seres humanos partimos de imaginarios para tomar decisiones de vida, es muy difícil llegar a puerto firme. Por ejemplo, persiste el pensamiento del izquierdismo soviético que ha “infectado” a economías latinoamericanas. Sin embargo, la Rusia de Putin es distinta a lo que fue la República Soviética; este líder actúa como lo hacen dirigentes de países de primer orden como Estados Unidos o China en torno a los temas de la soberanía energética y territorial.

El doctor Eduardo Villegas, embajador de México en Rusia, me escribió para compartirme esta posibilidad y de inmediato pensé en las jóvenes recién graduadas de la preparatoria de San Pedro Peltacotla, del municipio de Tlacuilotepec, de las que soy padrino. Justamente, cuando recibí su mensaje, me encontraba en Huauchinango, en la Sierra Norte de Puebla, en espera de encontrarme con la antropóloga Alva Jocabed Florentino Lira, quien ha trabajado por la causa del empoderamiento femenino en los pueblos originarios que se ubican en esta sierra. Ella me comentó que una buena parte de las egresadas de preparatoria no podrán continuar sus estudios universitarios.

Ayer sábado, la antropóloga convocó a una asamblea comunitaria en San Pedro Petlacotla para reunirse con las posibles beneficiarias y sus padres. Durante la semana, ella conversará con jóvenes de los municipios de Pahuatlán, Naupan, Huauchinango y Xicotepec. El jueves participaré en una videoconferencia con representantes de comunidades mayas, chontales, tarahumaras, otomíes y yaquis para extenderles esta convocatoria.

Hasta 70 señoritas podrán aprovechar esta oportunidad para cursar estudios que les permitan contar con un oficio en áreas como hostelería, catering, logística, acabado, servicio y hospitalidad, trabajos de ensamble, operadora de producción o conducción de transportes.

Las jóvenes seleccionadas trabajarán y estudiarán en Alabuga, sitio cercano a Kazán, en la zona económica especial más grande de Europa; se les cubre el vuelo México-Rusia y el primer año de estancia. Cada seis meses van adquiriendo un mejor nivel: inician ganando 800 dólares al mes hasta alcanzar los mil 600.

Por las tardes, es obligatorio tomar clases de lengua rusa. Aunque antes de trasladarse les darán apoyo para que aprendan palabras y expresiones elementales del idioma para introducirse en la sociedad de aquel país.