Ordenan cierre de Credinor por caer en insolvencia

Entre estas causales, figura que la oficina a cargo de Enrique Osuna Westrup realizó operaciones prohibidas e incurrió en insolvencia, por lo que entró en estado de disolución y liquidación forzosa.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores revocó ayer a la Unión de Crédito, Credinor, el permiso para operar como financiera en Monclova, Coahuila, ante graves causales de incumplimiento.

Según empresarios monclovenses, Credinor tiene más de 800 millones de pesos en deuda, tras el incumplimiento de unos 200 empresarios a los que se prestó dinero y no han pagado.

Casi el 80 por ciento de los deudores son contratistas de Altos Hornos de México que se encuentran en bancarrota ante el cierre de la acería y quedarse sin liquidación de facturas.

En corto, Osuna Westrup ha dicho a los socios que le duele cobrar, ya que los deudores son sus amigos, pero tiene solo dos opciones, que son denunciarlos o quedarse con sus bienes.

Entre los grandes beneficiarios de créditos se encuentra el propio Enrique Osuna, la familia Kamar y un importante empresario inmobiliario de Saltillo.

CONMEMORAN PLAN DE GUADALUPE

La crema y nata de la política coahuilense se reúne hoy en la ex hacienda de Guadalupe, en Ramos Arizpe, para conmemorar otro aniversario del plan expedido por Venustiano Carranza en 1913.

El Varón de Cuatro Ciénegas promulgó el Plan de Guadalupe, en el que desconoció al gobierno de Victoriano Huerta y convocó a elecciones presidenciales libres.

El evento conmemorativo está programado iniciar a las 11 de la mañana y será presidido por el gobernador Manolo Jiménez y un representante de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Se espera la asistencia de titulares y representantes de los tres poderes, alcaldes y funcionarios estatales y municipales.

No falten...

ESPERANZA GANADERA

Hasta octubre o noviembre de este año, autoridades de Estados Unidos permitirán la reapertura de su frontera al ganado de exportación de México.