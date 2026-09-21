Partidos bajo el ácido electoral

La inminencia de la cita con las urnas, virtualmente a ocho meses de distancia, exhibe a partidos políticos descolocados, para no decir en profunda crisis. Dirigencias erráticas o incluso en franca descomposición, asomos de rebelión de precandidatos, y gobernantes bajo serios cuestionamientos perfilan un periodo convulso en múltiples frentes. Aquí tres estampas de ello: 1.- Morena se tropieza y se agrieta. Nunca en su selección de candidaturas a gobiernos estatales con base en encuestas, que entre 2018 y 2024 lo catapultó de un mandato sobre cuatro entidades a 24, acumuló tantos señalamientos de haber falsificado los resultados. El caso más ruidoso hasta ahora es Zacatecas, donde Verónica Díaz -cuñada del líder parlamentario Ricardo Monreal- enfrentó la impugnación de los partidos aliados PT y Verde -que oliendo sangre, han radicalizado su extorsión sobre el morenismo-, así como del diputado federal Ulises Mejía, quien de acuerdo con fuentes del sector de encuestadores, había resultado ganador en al menos dos de los estudios levantados. Se prevé que Mejía deserte de Morena. Sigue en el limbo la decisión en otros estados donde Morena luce fracturado. Un tenso liderazgo compartido entre Ariadna Montiel y Citlalli Hernández se resolverá temporalmente al enviar a la segunda a buscar la alcaldía capitalina clave de Cuauhtémoc. Montiel ha dejado saber que aspira, como lo hizo en 2024, a gobernar la ciudad de México. Pero si Hernández gana aquella posición, se volverán a confrontar en el 2030. Focos rojos han sido encendidos sobre la nueva composición que tendrá San Lázaro si Moreno sigue su deterioro.

2.- ¿Devorará MC al PRI? El Institucional, usurpado por Alejandro Moreno, encara el riesgo de extinción o el relevo en su propiedad, en manos de Manolo Jiménez, gobernador de Coahuila, y su principal aliado, Rubén Moreira. El PRI, virtual cadáver insepulto, llegaría a su centenario en 2029 reducido a pequeños reductos locales. Cuadros priistas que conservan peso, como Manlio Fabio Beltrones o Beatriz Paredes, están siendo cortejados por Movimiento Ciudadano, de Dante Delgado, que ya ha postulado a Claudia Ruiz Massieu, con prosapia priista vía su tío Carlos Salinas y su padre, José Francisco Ruiz Massieu. Como ocurrió en otros ciclos electorales, hay un intenso cabildeo emecista para pescar en el río revuelto de Morena. 3.- La irrelevancia del PAN. Jorge Romero desahoga el segundo de los tres años para los que recibió el mandato como presidente de Acción Nacional. Concluirá en noviembre del 2027, consumado el resultado que arrojen las urnas. Si tiene suerte, no perderá ninguno de los tres estados que gobierna, pero sin duda sufrirá un retroceso en alcaldías y congresos locales. Cerrará así un paréntesis que muy probablemente no pase a la historia, dominado por la irrelevancia y la grave escasez de ideas. Romero intentó una reforma en los principios del que parece haberse agotado en el cambio de emblema. Tuvo la tentación, atizada por fuerzas internas y acaso por algún mecenas externo, de lanzar al panismo a la extrema derecha, bajo el lema “Libertad, Patria y Familia”, pero no logró ponerle sustancia a su visión de país y dejar claro quiénes quedarían fuera. Su deriva ha incluido ligarse con actores lamentables, como los españoles Isabel Ayuso y Vox, o el autócrata Bukele, de El Salvador.

APUNTES: LA FALLIDA FG El “decomiso histórico” de huachicol en un depósito en Guanajuato, ejecutado por la Fiscalía General de la República bajo las órdenes de Ernestina Godoy, se encaminó el fin de semana a representar un “ridículo histórico” pues los dueños del combustible decomisado son empresas globales, entre ellas Shell y Exxon Mobil. ¿Cómo reparará la fiscal federal la pérdida que puedan tener esas empresas en bolsa, por sólo mencionar un frente de perjuicio? ¿No es el único asunto en el que doña Ernestina parece exhibir equívocos?