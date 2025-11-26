Patrullajes o apantallajes y la madrina ladina de SPGG. Episodio 2
Para quitarse el estigma de que los sampetrinos no votaron por él, Mauricio Farah debe dar -por lo menos- tres manotazos en la mesa... y en esas anda. A saber:
1. Los primeros que deben reconocer su autoridad son los dos funcionarios de su gobierno municipal que creen merecer la alcaldía. No se les hizo en lo que resta del mandato de Mauricio Fernández (2025-2027), pero ahí siguen, tercos, haciendo campañas encubiertas en los puestos que ocupan actualmente como City Manager (cualesquiera que sea esa cosa) y la Secretaría de Seguridad Pública.
2. Mónica García González de Moyeda, quien tomó por asalto a las “Madrinas de San Pedro” durante los seis años del pasado gobierno “independiente” de Miguel Treviño de Hoyos, que busca revivir su fallecida carrera política de la mano de MORENA, el PVEM, el PUP o el partido que se deje. Ella es una especie de Caballo de Troya -en este caso en femenino- de su marido Arturo Moyeda, dedicado a la construcción y cuyos antecedentes les platicaré al final de este artículo.
City Manager:
- Está dedicado de lleno a reconstruir su imagen y posicionarse como candidato natural para la contienda de 2027.
- Busca la aceptación de empresarios, vecinos y actores políticos, sin el desgaste que implica gobernar en un momento complejo como el actual.
- La designación de Mauricio Farah Giacoman como responsable del municipio se debió a que el actual City Manager fue descubierto haciendo amarres en el Club Ejecutivo de SPGG, con proveedores a quienes prometía contratos, cuando llegara a la alcaldía.
- Hay quienes consideran a Farah Giacoman como administrador temporal que mantendrá el rumbo de Mauricio Fernández, mientras el City Manager se prepara para su eventual candidatura con miras a las elecciones de 2027.
- El City Manager de SPGG quiere mantener su visibilidad, pero está cayendo en el protagonismos innecesarios.
- Para salir de dudas, le pregunté directamente a Farah Giacomán si aspira a participar en el proceso electoral de 2027 y me dijo que sí.
Seguridad Pública:
- El anterior planteamiento aplica también para el Secretario de Seguridad Pública, quien se siente con tamaños para ser alcalde. Quería suceder a Mauricio Fernández, pero éste lo aplacó pocos días antes de su muerte.
- Sin embargo, el jefe de la policía de SPGG sigue terco y busca hacerse notar a base de aparatosos y estorbosos apantallajes, disfrazados de patrullajes, entre otras cosas.
Madrinas de SPGG:
- Esta agrupación fue tomada por asalto por Mónica García González de Moyeda. Los listones de sus actividades los corta el City Manager.
- Mónica busca posicionar a la constructora de su marido, Arturo Moyeda, en la actual gestión de Farah Giacomán, como lo hizo en los seis años de Miguel Treviño de Hoyos.
- Hasta ahora no se le ha hecho, pero sigue insistiendo, aprovechando la novatez del resto de las madrinas...
Constructora Moyeda:
- El 15 de septiembre de 2022, el gobierno de NL desechó el proyecto presentado por esta empresa -asociada con Alstom Mexicana y Constructora Garza Ponce- para construir las Líneas 4, 5 y 6 del Metro.
- Esto se debió a que cuando se encargó de la Línea 3, registró sobrecostos del 114%, trabajos mal realizados, retraso de seis años, desaparición de documentos y pagos injustificados.
- Dicha obra tenía un costo inicial de $3,740 millones, dato dado a conocer por el ex gobernador, Rodrigo Medina en el año 2012.
- Este monto registró tres “ajustes”; el citado durante la administración de Medina y dos más en el mandato de Jaime Ridríguez, “El Bronco”.
- La Línea 3 del Metro terminó costándole al erario, $7,378 millones.
- Para que no vaya a sorprender a las autoridades de SPGG, me permito pasarle el siguiente tip a Farah Giacoman:
- Arturo Moyeda es representante legal de las firmas Paccsa, Hércules, Tordec, Ferrovías del Bajío, Manufacturas Metálicas Ajax, Inversiones Ferroviarias de México, Consega Diseño y Construcción, y Vivienda y Construcciones.
- Paccsa (Pavimentaciones, Caminos y Compactaciones, SA) fue señalada en noviembre 2017 por incumplir en la rehabilitación de 3.1 millones de M2 de vialidades en Monterrey, siendo alcalde Adrián de la Garza, quien anunció que esa empresa recibiría sanciones.
- Finalmente, le fue rescindido el contrato.
- Ferrovías del Bajío fue exhibida por el gobierno de la presidenta Sheinbaum, por el retraso en el mantenimiento y reparación de trenes eléctricos.
- Tordec, SA tiene como socios a David, Julio y Diego Torres Lobo, empresarios que apoyaron económicamente la fallida campaña presidencial del Bronco Rodríguez.
- El INE informó que dicha empresa fue objeto de investigación por las 21 aportaciones que hizo a la campaña del ex gobernador de NL.
