Patrullajes o apantallajes y la madrina ladina de SPGG. Episodio 2

¿Les platico? ¡Arre!

Para quitarse el estigma de que los sampetrinos no votaron por él, Mauricio Farah debe dar -por lo menos- tres manotazos en la mesa... y en esas anda. A saber:

1. Los primeros que deben reconocer su autoridad son los dos funcionarios de su gobierno municipal que creen merecer la alcaldía. No se les hizo en lo que resta del mandato de Mauricio Fernández (2025-2027), pero ahí siguen, tercos, haciendo campañas encubiertas en los puestos que ocupan actualmente como City Manager (cualesquiera que sea esa cosa) y la Secretaría de Seguridad Pública.

2. Mónica García González de Moyeda, quien tomó por asalto a las “Madrinas de San Pedro” durante los seis años del pasado gobierno “independiente” de Miguel Treviño de Hoyos, que busca revivir su fallecida carrera política de la mano de MORENA, el PVEM, el PUP o el partido que se deje. Ella es una especie de Caballo de Troya -en este caso en femenino- de su marido Arturo Moyeda, dedicado a la construcción y cuyos antecedentes les platicaré al final de este artículo.

Vámonos por partes, como decía el célebre Dr. Jack The Ripper, en sus clases de disección anatómica de la Universidad de Dublín:

City Manager:

- Está dedicado de lleno a reconstruir su imagen y posicionarse como candidato natural para la contienda de 2027.

- Busca la aceptación de empresarios, vecinos y actores políticos, sin el desgaste que implica gobernar en un momento complejo como el actual.

- La designación de Mauricio Farah Giacoman como responsable del municipio se debió a que el actual City Manager fue descubierto haciendo amarres en el Club Ejecutivo de SPGG, con proveedores a quienes prometía contratos, cuando llegara a la alcaldía.

- Hay quienes consideran a Farah Giacoman como administrador temporal que mantendrá el rumbo de Mauricio Fernández, mientras el City Manager se prepara para su eventual candidatura con miras a las elecciones de 2027.