Pequeño poder semestral ejemplar

Es antiquísimo. Se inició en el año 301 después de Cristo. Es uno de los estados más pequeños del planeta. Mide sólo 61 kilómetros cuadrados. Es San Marino, con 35 mil habitantes. Es un pequeño país soberano e independiente. Está ubicado, por completo, en la península itálica, rodeado por las regiones italianas de Emilia-Romaña y Las Marcas. Es la república más antigua del mundo. Tiene un parlamento de 60 miembros. Eligen a dos capitanes regentes cada seis meses. Ejercen como jefes de Estado. Es un modelo de libertad política y responsabilidad cívica. Al visitarlo, hace poco, el papa León atribuyó su libertad y justicia a los santos Marino y León, su tocayo. Su influencia logró una nación libre, respetuosa de derechos y con gran base comunitaria.

GRANDEZAS DESMERECEDORAS Las naciones de esta época han tendido a crecer en territorio y población. El poder de jefatura nacional se estira hasta trienios y sexenios. Se genera así un poderío monopolizador dominante y omnipresente que alarga lapsos. Proliferan las corrupciones, los despotismos dictatoriales, alimentando avaricias insaciables. La acumulación financiera no desemboca en una distribución justa y universal. El servicio público se ve como ocasión de lucro. Se multiplican las impunidades. San Marino, a lo largo de siglos, ha probado que su pequeñez y su parlamento sólo permiten un semestre de poder a los dos electos. La política no es un modo de vivir ampuloso ni una escalada de privilegios. El Poder Ejecutivo se ejerce sirviendo en corta temporada, que ha de presentar resultados. Lo más pequeño y lo más antiguo avergüenza a las hinchadas acumulaciones contemporáneas que sólo sustentan codicias deshumanizantes.

ARTIFICIALIZAR SIN INTELIGENCIA La verdadera inteligencia es sabiduría. No inventa una caja de la que sale una mano que sólo aprieta el botón para que la mano vuelva a aprisionarse. Tampoco construye la torre más alta sólo para poder precipitarse al vacío y autodestruirse. Ya la falsa inteligencia construyó la bomba más explosiva, con el riesgo de suicidio universal. La máquina fue útil hasta que empezaron a quererla humanoide. Brota la tentación de producir vida sin generación, sólo forzando física y química en una mecánica cuántica, terca en cosechar peras del olmo. No se busca ya sólo eficiencia, sino conciencia surgida de artificios. Ya han de estar en rodaje próximas películas cinematográficas de ciencia ficción en que unidades robóticas utilizan seres humanos para acelerar autodestrucción, como derrota máxima. Falta la conciencia y aceptación gozosa de los propios límites, que excluye toda soberbia... CALOR DISFRUTABLE Basta ventilación. Y claro, no hacerle caso. Que no sea pretexto para alcoholizarse con las frías. Que no se quiera combatir con irritación y mal humor. O con hielos en bebidas. Lo disfrutable es lo que se acepta serenamente. Hay organismos muy susceptibles. Reaccionan con sarpullido, con sudoración imparable, con actitud de víctima. También se dan las refrigeraciones de ambiente que hacen experimentar contrastes térmicos dañinos. Gripes, resfriados, toses y mucosidades aparecen como visitantes intrusos. Cada quien se conoce y sabe cuál es la mejor actitud para no dejarse vencer. Respira hondo y disfruta sonriendo.

TÉ CON FE -¿Hay preguntas sin respuesta? - Sí, claro. Son las mal planteadas, porque incluyen una contradicción: ¿Quién mojó al agua? ¿Quién blanqueó el carbón? Si Dios creó el mundo, ¿quién creó a Dios? (que es increado por su condición divina, causa incausada, increado porque su ser es existir). No es Creador por otro ser, sino que es por Sí mismo... Infinito, sin principio ni fin, porque no es en el tiempo, sino en la eternidad. ¿Y si no existe como yo? Es porque consiste... como Él...