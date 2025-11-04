‘Plan antisequía’: debe ser una prioridad para Saltillo

En marzo pasado, la empresa mixta Agsal planteó la necesidad de inyecciones extraordinarias de recursos para desarrollar un “plan antisequía”, es decir, para financiar obras orientadas a incrementar el caudal que se inyecta a la red local de distribución de agua potable.

En total, se dijo desde entonces, se requieren más de 500 millones de pesos para la ejecución de proyectos que permitan atender la creciente demanda de líquido en la mancha urbana y contrarrestar el abatimiento de los pozos de los cuales se extrae actualmente el líquido que nos abastece.

Como parte de esa estrategia se planteó la contratación de un crédito por 150 millones de pesos, que será destinado al equipamiento y conexión a la red de pozos que actualmente ya existen, así como a la perforación, equipamiento y conexión a la red de nuevos pozos, además de la construcción de un depósito en Loma Alta.

La contratación de créditos tiene en México, y particularmente en Coahuila, muy mala reputación. Históricamente, las deudas contraídas por entidades públicas han estado envueltas en la sospecha y siempre resulta muy sencillo plantear que tales recursos –o al menos una parte de ellos– podrían perderse en la corrupción, que sigue siendo un problema real.

Sin embargo, más allá de lo fundada que puedan estar las sospechas, lo que no debiera perderse de vista es que el crédito es una herramienta muy útil para acelerar la realización de obras de infraestructura que, como en este caso, tienen una finalidad crítica: garantizar el abasto de agua en los hogares.

Vale la pena destacar, en este sentido, una virtud que ha tenido el proceso de contratación de este préstamo: se ha realizado de forma abierta y sin prisas, lo cual ha permitido que quienes tienen la responsabilidad de asegurarse de su pertinencia y buen uso tomaran todas las previsiones del caso.

No es poca cosa lo que se ha hecho en este proceso. Porque a diferencia de muchas otras contrataciones, entre el anuncio público de la intención y el cierre del trato, han transcurrido ocho meses.

Y es que apenas ayer, la empresa mixta anunció que, entre las 10 instituciones de crédito que se presentaron a la convocatoria pública realizada, se ha escogido a BBVA para formalizar el contrato, por ser esta la que ofreció las mejores condiciones.

Ha intervenido en este proceso el Consejo de Administración de la empresa, el Cabildo, el Congreso del Estado y la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). En cada una de esas instancias ha existido la posibilidad de verificar y constatar la pertinencia de contratar el crédito así como las reglas para adquirirlo.

La vigilancia sobre su ejecución no debe por ello cesar, desde luego. Pero cabría esperar que la observación se concentre en lo importante, es decir, en la ejecución adecuada de las obras y en que estas ofrezcan, al final, el resultado que se ha propuesto.