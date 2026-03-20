‘Plan B’, o el arte de fracasar de forma innecesaria

Y no podía ser de otra forma, pues no se diseñó para provocar una discusión profunda de nuestro sistema político; un análisis detallado de nuestro modelo electoral, o al menos para airear las preocupaciones relevantes en torno a la forma como en México se ejercen los derechos políticos. Lejos de estas posibilidades, el “Plan B” fue concebido con el único propósito de salvar la honra presidencial luego del ridículo monumental del “Plan A”.

El martes pasado llegó al Senado de la República el texto con la iniciativa de reformas en materia electoral -remitido por la Presidencia de la República- conocido como “ Plan B ”. Se trata, como se ha reseñado hasta la saciedad a estas alturas, de una iniciativa totalmente descafeinada, es decir, sin ninguna sustancia relevante... insulsa.

En efecto, el saldo más relevante para la presidenta Claudia Sheinbaum, luego de intentar una reforma cuyo naufragio ocurrió desde antes de ser lanzada al agua, fue el de estar ante una mandataria a quien ni siquiera sus aliados están dispuestos a seguir.

Aunque existe una lectura alternativa sobre la cual se ha hablado poco: estamos ante una Presidenta incapaz de escuchar y atender ese detalle del poder al cual han intentado encontrarle la cuadratura todas las personas con poder a lo largo de la historia: el poder absoluto no existe.

En otras palabras: puedes acumular poder y éste puede parecerte inagotable. Pero siempre existe un límite y uno de los talentos del gobernante -incluso si es un monarca- consiste en saber identificar dónde está ese límite. Esforzarse en tal identificación es la única garantía en contra del ridículo.

Porque ninguna necesidad tenía la Presidenta de exponerse al fracaso del “Plan A”. Nadie la estaba presionando para remitir al Congreso una iniciativa de reformas cuyo contenido no era compartido por nadie más allá de la plutocracia morenista encaramada hoy en el poder.

Por cierto: tampoco pueden los morenistas llamar “traidores” a sus compañeros de viaje. Petistas y verdes fueron muy claros todo el tiempo al expresar su oposición al contenido de la propuesta. Y la posición resultaba de lo más normal: la iniciativa constituía una sentencia de muerte para quienes llevan décadas medrando con las reglas electorales.

Es importante, en este sentido, enfatizar un hecho: haber construido una propuesta de reformas con la cual solo estuvieran de acuerdo sus aliados también habría sido un despropósito democrático. Y debe enfatizarse lo anterior para no dar siquiera la impresión de estar “agradecidos con el servicio prestado a la patria” por quienes, para todo efecto práctico, son un ejército de filibusteros.

Para decirlo con mayor claridad y sin ambigüedades: estamos ante el saldo inevitable de la actuación arrogante de una mandataria a quien, todo indica, le resultan ajenas las reglas mínimas de la democracia mínima. Porque no solamente la vimos fracasar por no identificar el límite de sus capacidades; la vimos fracasar por no comportarse como una demócrata.

No es un asunto menor. Encaramarse en un pedestal de superioridad moral para desde allí asumirse refractarios a toda opinión divergente constituye el peor rasgo de quien accede al poder público por la vía de las reglas de la democracia.