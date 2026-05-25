Policía bueno, policía malo

En el primer caso se emplean recursos propios de la legalidad convenida y prevaleciente; en el segundo, la legalidad es excepcional y se imponen las soluciones de fuerza unilaterales, como la extracción de Nicolás Maduro, el bombardeo de embarcaciones en el Caribe o el asesinato del ayatolá Alí Jamenei con su familia.

La suerte del régimen político y, en algún sentido, la del país ya no depende de los mexicanos, sino de lo que decida el imperio. Hay dos planos de actuación: el del policía bueno y el policía malo. El primero lo representa el Departamento de Estado , encabezado por Marco Rubio y por Christopher Landau , exembajador y hoy subsecretario responsable de la estrategia hacia México. El segundo, se puede decir, lo personifica el mismo presidente Trump, pero en su gabinete sería el polémico y cuestionado secretario de Defensa, Pete Hegseth . Las dos lógicas conducen a lo mismo, pero los medios cambian radicalmente.

La solicitud de detención de los 10 sinaloenses imputados, encabezados por el gobernador Rubén Rocha y el senador Enrique Inzunza, otrora eventual sucesor, pertenece a la lógica de la legalidad concertada. Funcional al gobierno norteamericano, hay dos poderosos recursos de empleo discrecional, unilateral y de reglas convenidas –además del retiro de visas– que dan ventaja a las autoridades del país vecino; uno de ellos son las sanciones a través del FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network), la unidad dependiente del Departamento del Tesoro responsable de combatir el lavado de dinero y las finanzas del terrorismo. Una decisión de esta dependencia bloquea cuentas y suspende toda transacción financiera de empresas, entidades, personas e incluso organizaciones, como sucedió con ISIS y Al Qaeda. El FinCEN sancionó en 2012 a HSBC con mil 920 millones de dólares por violaciones de control financiero relacionadas con organizaciones criminales, entre estas, el Cártel de Sinaloa.

Otro de los medios de legalidad concertada es la estructura policiaca global, en la que la INTERPOL y el empleo de la llamada ficha roja sirven para la detención de presuntos criminales. Una vez que el gran jurado determina que hay base para la imputación de una persona que se sospecha está fuera del país, se solicita su aprehensión en cualquier lugar donde se encuentre. Las policías de todas las naciones que han convenido participar en este esquema de seguridad, como es el caso de México, deben proceder a la detención.

El Gobierno de México se ha desentendido de lo segundo, pero ha tenido que obedecer lo primero. Es cuestión de tiempo para cumplir con la solicitud del Departamento de Estado de detener a los diez imputados, aunque ello no significa que deba entregarlos, porque hay un periodo para desahogar pruebas que acrediten elementos suficientes para iniciar un juicio contra los imputados, no de culpabilidad.

El gobierno nacional puede aducir que las pruebas no son suficientes, incluso que habría de juzgarlos, con el agravante de que la inexistente independencia de la Fiscalía General de la República (FGR) y del Poder Judicial Federal, así como el precedente del general Cienfuegos, exculpado fast track, volverían insatisfactoria la respuesta, lo que abre espacio al vecino para proceder por la vía del plano dos: invocar la lucha contra el terrorismo, arrogarse la legalidad implícita y amenazar con la solución “Maduro”, con todas sus implicaciones.