POLITICÓN: Acaba en nada (por ahora) pleito entre Cecy Guadiana y Salazar, no elegirán presidente del Consejo de Morena

I. ¿Y TODO PARA QUÉ?

Toda la pólvora gastada por las tribus del morenismo comarcano -en especial por los grupos encabezados por “La Infanta” Cecilia Guadiana y su odiado colega, Luis Fernando Salazar- para hacerse con la presidencia del Consejo Estatal quedará como una anécdota más porque ayer mismo les reventaron la pompa de jabón a todos: aunque la posición está vacante, su renovación no está prevista en la convocatoria y, por tanto, no se va a elegir a nadie para que la ocupe. ¿Fin de la discusión? No lo dé por hecho...

II. SIN ARREGLO

Y es que los integrantes coahuilenses de la comunidad de bárbaros encabezada por Luisa María Alcalde no tienen la menor intención de sentarse a dialogar y son incapaces de aceptar mediación alguna para distender los ánimos entre grupos. Para ellos, casi sin excepción, la única salida posible a la situación actual es hacer una “limpia” en el partido... y no con pirul y albahaca, sino con cimitarra, es decir, cortando cabezas a diestra y siniestra. Habrá que ver cómo se comportan en su aquelarre de hoy.

III. TARDE

Ayer, en Nuevo León, ciudadanos preocupados por la falta de una oposición sólida en el país protestaron en la sede del PAN para exigir un proceso abierto a la ciudadanía. Critican que, mientras el partido presume ser democrático, en la práctica limita la participación a unos cuantos, concentrando las decisiones en la cúpula. Hoy se celebra la elección de la dirigencia nacional, así que el llamado llega tarde. Todo apunta a que Jorge Romero reemplazará a Marko Cortés, quien concluye uno de los periodos más sombríos del partido.

IV. ES EL INICIO

Situación similar ocurre con el PAN coahuilense -aunque aquí provocada por la próxima renovación de la dirigencia local, en enero de 2025. La dirigencia de Elisa Maldonado maniobra para mantener el control sin tomar en cuenta a la militancia. Esta semana, varios presidentes de comités municipales denunciaron la estrategia y se declararon engañados. La pugna ha revelado algunos detalles del célebre “acuerdo político electoral Coahuila 2023-2024” entre el PRI y el PAN. Pronto le contaremos más.

V. EN LA CANCHA

Tras la quiebra de AHMSA el balón para resolver esta crisis está en la cancha del Gobierno Federal, específicamente en la de Marcelo Ebrard. Si él no interviene, el proceso de liquidación de activos puede ser lento y, además, se estima que el remate cubriría apenas el 30 por ciento de los pasivos, que suman al menos 3 mil 900 millones de dólares. Además, el gobierno federal es uno de los principales acreedores —SAT, Pemex, CFE, Infonavit e IMSS— y si ellos cobran primero, difícilmente alcanzará para los trabajadores.

VI. DIFÍCIL SOLUCIÓN

Las alternativas de solución son, primero, que Claudia Sheinbaum Pardo decida que el Gobierno Federal tome el control de AHMSA y la reactive, aunque eso resulta muy oneroso. La segunda es buscar varias empresas interesadas en ciertos activos, para obtener dinero para los trabajadores y reactivar algunas partes de la empresa. La tercera es que una empresa compre AHMSA en su totalidad, pero parece limitada a ArcelorMittal, y es poco probable que se concrete en el corto plazo. Así, el panorama para Monclova.

VII. TRAMPA

El jueves pasado, el Obispo Emérito de Saltillo, Raúl Vera López, denunció la falsificación de una carta en la que él respaldaría la candidatura de Rosario Piedra Ibarra, quien aspira a repetir al frente de la CNDH. Más allá del acto, que en cualquier otro país implicaría escándalo y descalificación, resulta llamativo que Piedra Ibarra no haya logrado obtener apoyos legítimos. ¿Será porque tuvo una gestión en extremo deficiente? Lo que resulta incomprensible es que aun así, desde la 4T insistan en su reelección.

VIII. AVAL COAHUILENSE

Interesante -por decirlo de alguna manera- resulta que uno de los votos a favor de incluir a Rosario Piedra Ibarra en la terna para la titularidad de la CNDH fuera el del coahuilense Luis Fernando Salazar, integrante de la Comisión de Justicia del Senado -que preside el exgobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado. Sería bueno preguntarle al senador en qué fundamentó su voto, dado que Rosario Piedra fue la peor evaluada, mintió, hizo trampa y ofreció pésimos resultados en su gestión. Habrá que ver qué dice.