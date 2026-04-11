POLITICÓN: Ante turbulencia económica, automotrices avanzan con optimismo

No es casual que González haya pronunciado frases como: “Hay empresas que están cerrando plantas, trasladando producción, esperando a ver qué pasa. Nosotros no esperamos” . En una industria como la automotriz, cuyos procesos de decisión son largos, porque implican definir inversiones de largo plazo y cualquier error es muy costoso, un statement como este debe leerse, nos dicen, como una afirmación de que las automotrices no perciben un futuro sombrío, sino al contrario.

La primera edición del Stellar Autofest, que la armadora Stellantis realiza en estos días en la Ciudad de México, y las afirmaciones que su CEO para México, Daniel Alejandro González, realizó durante el evento de apertura, tiene otras lecturas finas relevantes para la región, nos comentan agudos observadores de la vida pública. Una de ellas, nos refieren, es el hecho de que las armadoras -o por lo menos Stellantis- estarían dejando claro con eventos como éste, así como con sus discursos en público, que ya le encontraron el modo al estadounidense Donald Trump.

III. FILTRO NACIONAL

El proceso para renovar el Consejo General del INE que preside Guadalupe Taddei Zavala avanzó a la siguiente etapa con 171 aspirantes que obtuvieron los puntajes más altos en la evaluación de conocimientos. De los 328 perfiles que presentaron examen, poco más de la mitad logró mantenerse en la contienda. Ahora sigue la fase de entrevistas, en las cuales se evaluará la idoneidad de cada aspirante. En la lista conviven trayectorias técnicas con perfiles de cercanía política, en un proceso en el cual el conocimiento abre camino, pero no siempre define el resultado final.

IV. COAHUILA EN LISTA

Entre quienes avanzaron también hay perfiles de Coahuila. Óscar Rodríguez, actual presidente provisional del IEC, obtuvo 83 puntos; Juan Carlos Cisneros, ex consejero, 79; Madeleyne Figueroa y Leticia Bravo Ostos, actuales consejeras, con 79 y 75 respectivamente. Todos pasaron a la siguiente fase de entrevistas. En el caso de Óscar y Lety, nos dicen, su apuesta también pasa por su cercanía con Morena. Porque en estos procesos, las calificaciones ayudan... pero no siempre son lo único que pesa.

V. BANALIZACIÓN Y RIDÍCULO

Y a propósito del Instituto Electoral de Coahuila, inevitable resulta comentar el video que compartió la consejera Layla Miranda en sus redes sociales. En él se le observa haciendo una broma con un colaborador -Eder Rodríguez, quien, dicen, “soporta” este tipo de escenas con tal de mantenerse en la nómina- que simula reír para seguirle el juego, en una escena que pretende ser ligera, pero que termina siendo francamente ridícula. No se trata de humor, sino de una banalización preocupante de la función electoral. Porque no es un espacio cualquiera: es una institución que exige conocimiento, seriedad y altura. Y lo que se proyecta es exactamente lo contrario.

VI. FUNCIÓN VACÍA

Más allá del video, lo verdaderamente grave es el fondo. El tiempo del personal, los espacios y los recursos utilizados son públicos. Y lo que queda es la imagen de una consejera desubicada en su responsabilidad, con un desempeño más cercano a la improvisación que al rigor técnico que el cargo exige. La frivolidad no solo es evidente, es constante. Y eso obliga a cuestionarse: ¿estamos frente a una función vacía o ante una falta de capacidad para entender la dimensión del encargo?

VII. ¡AGUAS!

“¿Debes muchas tenencias? Nosotros te ayudamos. Solo manda tu tarjeta de circulación y te hacemos un presupuesto sin compromiso”, reza el aviso que promociona un “novedoso servicio” que se está ofreciendo en Coahuila a través de redes sociales y que claramente es una modalidad de fraude. La Administración Fiscal que encabeza Chema Morales, tendría que solicitar la intervención y el apoyo de la Fiscalía General del Estado para que se investigue el asunto y se evite que quienes lo promueven logren su propósito. El universo de sospechosos, nos dicen quienes le entienden al asunto, no es muy amplio.

VIII. ALGUIEN PIERDE...

De que el ofrecimiento que se difunde es un fraude no hay duda. Lo que no está claro es si, en caso de tener éxito, los defraudadores afectarían las finanzas estatales o solo estafarían al contribuyente iluso que les entregue su dinero con la esperanza de ahorrarse unos pesos. Porque, según nos dicen, aunque los sistemas que se usan para la recaudación son bastante seguros, existen vulnerabilidades que algún listo podría estar intentando utilizar para sacar provecho... habrá que estar atentos.