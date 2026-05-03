POLITICÓN: Ariadna Montiel, nueva dirigente de Morena, ignora acusaciones de EU, pero pide perfiles ‘impecables’

I. ELEFANTES GUINDAS Para sorpresa de nadie, Ariadna Montiel Reyes asumió ayer –en una asamblea que tuvo un quórum apretado, pues apenas mil 800 de los 3 mil 200 integrantes del Congreso Nacional acudieron– como nueva dirigente nacional de Morena. Ignorando a los elefantes en medio de la sala, tanto la nueva dirigente como su antecesora, Luisa María Alcalde, se limitaron a caracterizar las acusaciones del Gobierno de Estados Unidos en contra de prominentes figuras del morenismo como “actos de intervencionismo”. Como quiera, Montiel lanzó una advertencia desde el podio: “Quienes aspiren a ser candidatos en 2027 deben tener una trayectoria impecable”. II. AUSENCIA Entre los detalles que llamaron la atención de quienes acudieron al evento en la capital de los temblores estuvo el hecho de que el dirigente local morenista, Diego del Bosque, decidió no asistir. Hay quienes dicen que fue por prudencia, pues sabe que entre la chairiza local hay inconformidad por el hecho de que se le haya asegurado un lugar en la próxima Legislatura del Congreso de Coahuila y el reclamo podía hacerse presente en el evento.

III. ...O PARA MAYO Antes de que termine mayo. Ése es el compromiso, dicen los enterados, de la mayoría que comanda Ricardo Monreal Ávila en la Cámara de Diputados, para votar la propuesta de reformas a la legislación sobre seguros de gastos médicos mayores que ha venido empujando por más de un año el saltillense Jericó Abramo Masso y que, a punto de ser votada en comisiones, fue frenada a solicitud de aseguradoras y hospitales. La razón del frenazo, se dice, fue que los “afectados” solicitaron la intervención de la Secretaría de Hacienda y un “plazo prudente” para hacer observaciones y, eventualmente, empujar modificaciones a la minuta. IV. A VER... Habrá que ver si finalmente se vota, pues aunque está garantizado que habrá un periodo extraordinario de sesiones del Congreso de la Unión, la razón fundamental de ello es que se requieren reformas secundarias en materia electoral, luego de que se aprobara el “Plan B” en abril pasado. Y eso que, como se ha dicho hasta la saciedad, “todo mundo está de acuerdo” en que es necesario meterle mano a la regulación de los seguros y hospitales...

V. LITIGIO EN CIERNES Hoy, hoy, hoy, el Consejo General del IEC aprobará los ajustes que las coaliciones encabezadas por el PRI y Morena realizaron a dos de las fórmulas originalmente registradas y que, de acuerdo con la mayoría que encabeza Óscar Daniel Rodríguez, no cumplían con los criterios establecidos en la norma para ser consideradas como “representantes de grupos vulnerables”. Hasta ayer, ninguno de los partidos reconvenidos por la autoridad electoral había impugnado el acuerdo, pero aún tienen tiempo hasta hoy para ello y hay quienes dicen que en el expartidazo sí están pensando en hacerlo. VI. POSIBILIDADES No será asunto menor esperar a que los tribunales resuelvan porque, si el criterio consolidado con “voto de calidad” es revertido, eso implicaría la posibilidad de que el tricolor registre la fórmula como originalmente fue inscrita. Y aunque en las boletas no aparecería ya el nombre de la candidata “tachada” por el IEC, porque la impresión arrancará esta misma semana, sí contaría para el resultado oficial. Pero primero habrá que ver si el litigio se instala...

VII. DELANTERA Uno de los elementos que se convirtió ayer en comidilla de la clase política neoleonesa fue la encuesta que Grupo Reforma difundió, de acuerdo con la cual, Movimiento Ciudadano ganaría las elecciones para la gubernatura –si estas fueran hoy– con cualquiera de sus dos cartas principales: Mariana Rodríguez o Luis Donaldo Colosio. El ejercicio contempló 10 escenarios distintos y en todos el movimiento fosfo-fosfo se ubicó a la cabeza. Pero quienes leen con lupa los resultados dicen que, además de los anteriores, hay al menos dos cosas relevantes que la encuesta revela de manera puntual. VIII. CABALLADA FLACA La primera es que Acción Nacional no suma nada, pues en los careos en los cuales se le analizó en alianza con el PRI o con MC, nada más no hizo diferencia contra los escenarios en los cuales se consideró a dichos partidos en solitario. La segunda es que en Morena tienen al menos cuatro perfiles –Tatiana Clouthier, Andrés Mijes, Waldo Fernández y Clara Luz Flores–, pero ninguno destaca de forma particular. Y faltando poco para que se dé la voz de arranque, eso debería preocupar...

IX. OPORTUNIDAD “El Estado más seguro para hacer turismo en México” no es un reconocimiento menor y tendría que servir como chispa que detone un mayor número de inversiones en el sector, sobre todo de carácter privado. El gobierno de Manolo Jiménez ha hecho su parte manteniendo índices de seguridad que son reconocidos a nivel nacional, como ocurrió en el reciente Tianguis Turístico 2026. Y como debe ocurrir en cualquier economía que aspira a crecer, lo que sigue es que quienes se dedican a los negocios aprovechen las condiciones materiales que les ofrece la entidad para que no seamos solamente el lugar más seguro, sino el mejor para hacer turismo...