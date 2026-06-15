POLITICÓN: Coahuila da lección de seguridad a Samuel García tras robo en Saltillo

I. EL RASTRO Hace unos días comentamos en este espacio los robos registrados en el fraccionamiento San Alberto y las versiones alrededor del caso. Pues el misterio duró poco. La Comisaría de Seguridad de Saltillo , que encabeza Miguel Ángel Garza , siguió el rastro de los presuntos responsables y, en coordinación con autoridades de Querétaro, logró la captura de quien sería el líder de la banda. Nos dicen que el detenido estaría relacionado con varios atracos cometidos en la ciudad y que las investigaciones continúan. Al final, aquello de llegar en vehículos de lujo, cometer el robo y salir de Coahuila parecía un buen plan... hasta que alguien decidió seguirles la pista. II. SIN REGATEOS El caso deja una lectura que vale la pena comentar. La coordinación entre la Comisaría de Saltillo, la Fiscalía de Coahuila y autoridades de otros estados permitió ubicar y detener a los presuntos responsables. Hay que decirlo sin regateos: este tipo de resultados ayudan a explicar por qué la seguridad sigue siendo una de las principales fortalezas de Coahuila. El asunto no terminó al cruzar la frontera estatal... Por cierto, más de un lector de esta columna se quedó con la duda: ¿y siempre sí aparecieron los famosos relojes?

III. PARA TOMAR NOTA No es esta la primera ocasión en la cual las autoridades coahuilenses responsables de investigar y perseguir los delitos dan muestra de buena coordinación con autoridades de otras entidades. Estos ejemplos sirven bien para argumentar el sinsentido del “pase turístico” que el gobierno de Samuel García Sepúlveda ha anunciado con el pretexto de “evitar la impunidad” en el caso de que vehículos con placas de otras entidades sean utilizados para cometer ilícitos en el territorio de dicha entidad. Y es que, como queda claro, no hace falta censar a los autos de otras entidades para investigar con eficacia los delitos. IV. COOPERACIÓN Tal vez vendría bien, sobre todo por la fuerte interrelación que existe entre Coahuila y Nuevo León, que los equipos de Federico Fernández y Miguel Ángel Garza le dieran un cursillo de capacitación a sus homólogos del Gobierno de Nuevo León y a los cuerpos de seguridad de la zona metropolitana de Monterrey. Aunque tal vez no lo quieran porque, como ya se ha dicho, lo de la seguridad es sólo un mal pretexto...

V. CUANDO ES BRAVA... El morenista Fernando Hernández sigue sin procesar el ajuste que lo dejó fuera de la lista de diputaciones plurinominales de Morena . Ha trascendido que, desde que el IEC aplicó el criterio de paridad, las manifestaciones de desacuerdo han ido creciendo y que sus reclamos ya no sólo apuntan a la autoridad electoral, sino también al propio morenismo, al que reprocha no haber salido en su defensa. Incluso, nos dicen, buscó el respaldo de distintas figuras del partido. El problema es que, en política, pocas cosas salen bien cuando el enojo se convierte en estrategia –avísenle a la saltillense Ale Salazar– y la inconformidad termina enfrentando a los propios. VI. LA SOLEDAD Dentro de Morena, nos comentan, la postura de Fernando Hernández no cayó nada bien. Más de uno considera que el momento exige cerrar filas y preparar la etapa de impugnaciones, no abrir nuevos frentes internos. Al final, será el Tribunal Electoral el que tenga la última palabra sobre las asignaciones, pero en política las batallas jurídicas y las políticas corren por caminos distintos. Y hay quienes aseguran que Fernando podría descubrir que quedarse sin grupo pesa mucho más que no tener una diputación.

VII. EXPEDIENTE PENDIENTE Uno de los asuntos de la pasada elección que todavía tiene varias páginas por escribirse es el de las notificaciones falsas colocadas en domicilios de operadores y perfiles identificados con el priismo. Vale recordar que fue el propio fiscal Federico Fernández quien dio a conocer el caso y las primeras detenciones. Nos comentan que las investigaciones avanzan y que incluso existen declaraciones con señalamientos específicos sobre la mecánica y posibles responsables. Así que, para quienes pensaban que el tema terminaría con la jornada electoral, quizá convenga esperar... VIII. IDENTIFICADOS El asunto podría tener un alcance mayor al estrictamente electoral. Y es que, según se sabe, los casos no se limitaron a una sola región del estado, sino que se presentaron en varias de estas, y que las declaraciones obtenidas hasta ahora apuntan, de manera “coincidente”, hacia las mismas personas. Por ello, el expediente no sólo podría transitar por la vía de los delitos electorales, sino también por la penal, al involucrar la presunta falsificación y uso de documentos oficiales.

IX. LO IMPORTANTE La dirigencia nacional de Morena , que encabeza Ariadna Montiel , deberá confirmar esta semana si se mantiene o no el calendario que aprobó su antecesora, Luisa María (¿o María Luisa?) Alcalde, el cual implica que exactamente en una semana se den a conocer los nombres de sus “coordinadores de la defensa de bla, bla, bla...” en las 17 entidades en las cuales se renovará la gubernatura el año próximo. Para decirlo con claridad, se trata del “destape” de sus candidaturas. Si el calendario prevalece, por estos días ya deben andarse levantando las encuestas con las cuales se tomará la decisión. Con razón ni voltean a Coahuila...