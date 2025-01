POLITICÓN: Coahuila presente: Anuncia Claudia Sheinbaum proyectos estratégicos en sus 100 días

I. PRESENCIA COAHUILENSE

Aunque los primeros 100 días del actual sexenio federal se cumplieron el miércoles pasado, fue hasta ayer que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró el hecho en la Plaza de la Constitución, en la Ciudad de México, siguiendo con la tradición de su antecesor de realizar “informes” ante el pueblo. A diferencia de lo que ocurría en el sexenio anterior, Coahuila sí estuvo presente en el acto, no solamente porque el gobernador Manolo Jiménez asistió a este, sino porque la mandataria realizó anuncios importantes sobre las acciones que realiza su gobierno y tienen que ver con la entidad.

II. PROYECTOS

Quizá el anuncio más importante −por el volumen de la inversión y sus repercusiones− sea el relacionado con la licitación de las obras de construcción del tramo de ferrocarril de Saltillo a Nuevo Laredo, a la cual la Presidenta ya le puso fecha: a mitad del año. Adicionalmente, dijo, este año entrará en operación un nuevo hospital del ISSSTE en la entidad y arrancará un proyecto estratégico en materia de agua.

III. DEUDA HISTÓRICA

No, esta vez no, no hablamos de la megadeuda... Nos cuentan que después de más de dos décadas de opacidad, la DIPETRE de Osvaldo Aguilar Villarreal por fin se pondrá las pilas con un pendiente de más de 20 años: se dará certeza sobre las cuentas individuales de más de 20 mil trabajadores activos de la educación. El problema viene desde 2001: nadie sabe con exactitud cuánto tenían acumulado en sus fondos de retiro. La transparencia llega tarde, pero llega. El organismo por fin reconoce la necesidad de claridad en el manejo de estos recursos fundamentales para el futuro de los maestros... y hace algo al respecto.

IV. COLABORACIÓN

Como era de esperarse, la secretaria general de la sección 38 del SNTE , Isela Licerio Luévano , celebra este avance como una victoria del gremio magisterial. A partir de la última semana de enero, nos dicen, habrá una gira estatal para informar a los trabajadores sobre sus fondos individuales. La colaboración entre el Sindicato y la Dirección ha dado frutos: los maestros por fin tendrán certeza del monto de lo que han ahorrado para fondear su retiro.

V. UNA ‘MAGNÁNIMA’ AMENAZA

Hoy se cumplen los 10 días que el diputado morenista, “el magnánimo” Attolini, otorgó al secretario del Ayuntamiento de Torreón, José Elías Ganem Guerrero, para que renunciara a su cargo. Attolini aseguró que si Ganem no lo hacía, presentaría pruebas irrefutables, una evidencia catastrófica de un oscuro pasado que lo dejaría sin opciones. Durante estos 10 días, el “dicharachero” legislador ha llevado un puntual conteo, anunciando en redes sociales la cuenta atrás. No sólo eso: también abrió una página de Facebook para que los ciudadanos denunciaran las “travesuras” de Ganem.

VI. EL SHOW DE ATTOLINI

Como es seguro que Ganem no renunciará, Attolini estará obligado a presentar esa “bomba atómica” que dice tener para destruir la carrera política de Ganem. Los 85 seguidores de su página de Facebook, con sus 56 likes, estarán ansiosos por ver la información, pero quienes le entienden a la grilla apuestan doble sobre sencillo que el morenista hará un ridículo monumental. Este intento de llamar la atención, a base de amenazas vacías y espectáculos baratos, dicen, podría costarle más de lo que espera.

VII. PANISMO MUDO

La crisis del PAN en Coahuila es más profunda de lo que parece. No sólo han perdido peso político: ni siquiera pueden manejar su propia comunicación. Mientras otros partidos promocionan el trabajo de sus legisladores, los panistas dependen de “ayuditas” externas. El caso del diputado Gerardo Aguado es sintomático: sus comunicados necesitan el empujón desde oficinas del Ejecutivo estatal para ver la luz. El partido que alguna vez fue contrapeso, ahora ni siquiera puede manejar sus redes sociales sin muletas tricolores. Pero parece que los involucrados no distinguen nada malo en el hecho...

VIII. ¿SERÁ UN ‘BORREGO’?

Un tal Pepe, desde su trinchera en una oficina estatal, busca ser el salvador mediático del diputado Aguado. ¿El problema? Que usa recursos públicos para promocionar a un legislador, desdibujando la división de poderes. Pero esos conceptos constitucionales deben ser demasiado complejos para quienes confunden la comunicación oficial con la propaganda política. ¿Y la autonomía del Poder Legislativo? Vaya usted a saber qué es eso y con qué se come...

IX. LA MUERTE DE GEROCA

Pocas personas podían reconocerlo si lo veían en la calle, porque Gerardo Rodríguez Canales fue siempre un individuo que prefirió mantenerse lejos de los reflectores, pese a la fama de la cual gozó por décadas. Nadie habría confundido, sin embargo, un cartón de Geroca −el acrónimo con el cual firmaba− con el de cualquier otro monero, porque tenía eso que distingue a los artistas singulares: un estilo personal, único e inconfundible. Para desgracia colectiva, Geroca falleció ayer dejando un vacío muy importante en la escena cultural saltillense y del noreste de México. Vivirá por siempre, sin embargo, porque su obra le hizo conquistar la eternidad.