POLITICÓN: AHMSA: ¿Y quién responde por admitir la oferta ‘de saliva’ de Ciesa?

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    POLITICÓN: AHMSA: ¿Y quién responde por admitir la oferta ‘de saliva’ de Ciesa?

Mientras José Arturo Domínguez pasa de ‘nuevo dueño’ a posible indiciado, los cuestionamientos también apuntan a la negligencia tanto de la jueza como del síndico de la Quiebra por avalar una propuesta sin garantía

I. ¿A QUIÉN LE EXTRAÑA?

La “papa caliente” del proceso de liquidación de Altos Hornos de México cayó ayer en la cancha de la Fiscalía de Ernestina Godoy. Y es que la jueza Ruth Haggi Huerta García ordenó darle vista para que determine si el representante de CIESA incurrió en el delito de falsedad de declaraciones al haber realizado una oferta, en la audiencia de subasta, sin contar con el respaldo económico para cumplir con lo planteado. ¿Pasará José Arturo Domínguez Arteaga de ser considerado “El Nuevo Dueño de AHMSA” a indiciado por un delito federal? Habrá que ver qué tan dura decide ponerse en este caso la FGR.

II. ¿LOS ‘CHAMAQUEARON’?

Lo que conviene preguntarse también es si la propia jueza del caso, así como el síndico de la Quiebra, no tienen responsabilidad en lo ocurrido, pues incluso para quienes han observado de lejos el proceso, resultaba claro, desde el primer momento, que todo era una tomadura de pelo. Y el punto fino aquí es que el síndico “precalificó” a Domínguez y la jueza le dejó realizar una propuesta respaldada únicamente en su saliva. ¿O a poco se dieron cuenta de todo hasta el final?

https://vanguardia.com.mx/coahuila/denuncia-jueza-ante-fgr-a-postor-de-ahmsa-deposito-solo-5-mil-pesos-de-los-563-millones-de-garantia-KD24141391

III. ¿YA VAN A ACTUAR?

Con timidez, pero ya ayer comenzaron a escucharse voces que demandan una investigación por lo ocurrido y castigo para quienes hayan incurrido en irregularidades en el affaire AHMSA. Uno de los espacios donde tendría que registrarse una reacción importante es la Comisión Especial que el Senado de la República creó para “revisar y vigilar” el proceso de quiebra de la acerera. Cuestión de recordar que tres coahuilenses forman parte de la misma: el morenista Luis Fernando Salazar, quien la preside, además de “El Paisano” Alfonso Cepeda Salas y el tricolor Gabriel Elizondo.

IV. COMPROMISO

Entre los objetivos de dicha Comisión, según se informó al momento de su creación –diciembre de 2024–, está el “velar por los intereses de los trabajadores y extrabajadores de la empresa”. Y si algo ha ocurrido en las últimas semanas es que se han estado burlando de los derechos y expectativas de los empleados sin que a nadie parezca importarle mayormente. ¿Se van a poner ya las pilas los representantes coahuilenses o la creación de la comisión fue nada más para la foto?

https://vanguardia.com.mx/coahuila/ahmsa-confirma-que-ningun-postor-deposito-garantia-de-563-millones-de-dolares-EE24134044

V. TODOS LE SOPLAN...

Todos los ojos del morenismo nacional están puestos sobre Nuevo León y el conflicto público –y, todo indica, irreconciliable– entre Clara Luz Flores y “el bloque opositor” a su candidatura integrado por Tatiana Clouthier, Waldo Fernández y Andrés Mijes. ¿Por qué? Porque quienes quedaron inconformes con las designaciones del Comité Nacional, en particular en estados como Guerrero, Zacatecas o Chihuahua, ven en el caso neoleonés la posibilidad de que las decisiones puedan cambiar de aquí al mes de marzo, cuando arrancarán los registros ante los órganos electorales de los estados.

VI. ESTÁ DIFÍCIL

Pero justamente eso, afirman los mejor enterados, es lo que fortalece la posición de Clara Luz. Porque si la dirigencia que encabeza Ariadna Montiel Reyes da muestras de que podría modificar su decisión en Nuevo León, eso le abriría el resto de los frentes en el país. Así que, por lo menos de aquí a que partamos la Rosca de Reyes, no va a pasar nada. O sí, pero cuando mucho será el reparto de premios de consolación a quienes se considere peligrosos como disidentes. Habrá que seguir atentos.

https://vanguardia.com.mx/opinion/mitin-o-motin-a-bordo-fatal-o-fetal-GE24029294

VII. LA LEY DE HERODES

Al interior de la Narro se vive una crisis electoral sin precedentes. Por un lado, el rector Alberto Flores Olivas, en un arrebato de autoritarismo, suspendió de manera unilateral el proceso de renovación de la Rectoría. Su argumento fue que el Consejo Directivo no transparentó los criterios utilizados para seleccionar a los candidatos que integran la terna final. Sin embargo, detrás de esta decisión podría estar la exclusión de su gallo, Francisco Daniel Hernández, quien fuera su secretario general. Para complicar más el asunto, el Consejo Directivo ordenó reanudar el proceso y acusa al rector de haberlo suspendido sin tener facultades para ello.

VIII. DESASEO

Tampoco es posible defender al Consejo Directivo, cuya actuación ha sido cuestionada por los universitarios al incluir en la terna final a Guillermo Galván Gallegos, único aspirante con grado de maestría cuando todos los demás, incluidos los que quedaron fuera, cuentan con doctorado. Al final, lo que vemos es una lucha entre dos facciones: la encabezada por Flores Olivas y la vinculada al exrector Jesús Valenzuela, las cuales se disputan la conducción de una universidad con más de mil 300 millones de pesos de presupuesto anual.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/suspenden-proceso-para-elegir-rector-de-la-narro-piden-aclarar-seleccion-de-candidatos-EG24112446

IX. VIEJOS CONOCIDOS

Cada vez son más los que se “destapan” como aspirantes al liderazgo de la Sección 38 del SNTE... aunque no lo digan abiertamente. Ahora reaparece Sergio Ramírez Morales, quien actualizó sus redes con propaganda personal y un mensaje de compromiso con la educación. No es ningún recién llegado: ocupó la Secretaría de Ahorro y Créditos en la dirigencia vinculada a Carlos Moreira. De aquellos tiempos queda una observación de la Auditoría Superior por 223 millones de pesos del Fondo de Ahorro, cuya comprobación fue cuestionada. Antes de hablar de nuevas aspiraciones, ¿no sería oportuno aclarar qué ocurrió con aquellos recursos?

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