POLITICÓN: Con recursos públicos, TEC Saltillo promueve a candidata judicial como favor al líder del SNTE

I. EXHIBICIÓN

La comisaria del Simas Piedras Negras , María Dolores García García, destapó la cloaca en sesión de Cabildo, al presentar un informe demoledor sobre el organismo. “Maridol” exhibió facturas, notas y recibos que muestran gastos excesivos en restaurantes de lujo, bebidas alcohólicas y adquisiciones sin sustento administrativo. Botón de muestra: Diego García Weeler, consejero del sistema, firmó una factura por más de 18 mil pesos que incluye bebidas embriagantes, mientras otros reportes de gastos similares alcanzaron 42 mil pesos, únicamente en alcohol. Los recursos fueron erogados sin justificación operativa y con el aparente aval del gerente general, Lorenzo Menera .

II. DE ADVERTENCIA A REALIDAD

El nombramiento de Lorenzo Menera como gerente del Simas fue criticado desde el inicio de la administración. Ahora las predicciones se materializan en la forma de un escándalo mayúsculo. Los señalamientos incluyen pagos por más de 300 mil pesos a Ramiro Múzquiz Rodríguez, proveedor sin registro oficial y hermano del presidente de la Comisión de Hacienda del Cabildo. La red de nepotismo se extiende: hijos, sobrinos, esposos y hermanos de regidores y consejeros integran la nómina o figuran como proveedores. ¡Qué bonita familia!

III. PROMOCIÓN 09

En ecos del cochinero que fue la campaña judicial, nos cuentan que habrá que estar pendientes de posibles denuncias por uso de recursos públicos para promover candidaturas en el Tecnológico de Saltillo, bajo la aparente complacencia de su directora, Ania Sánchez Ruiz . Resulta que las autoridades de la institución le rodaron la alfombra roja a Clara Mujica, aspirante a la Sala Regional Electoral e identificada con el número nueve: evento en horario de clases, instalaciones oficiales, alumnos y profesores como público cautivo. El hecho no pasó inadvertido entre la comunidad académica, que observó con extrañeza el despliegue institucional para una candidata específica.

IV. ACORDEÓN INCLUIDO

Nos dicen que la movida del TEC fue para quedar bien con quien les dio el hueso: “el Paisano” Alfonso Cepeda Salas, líder nacional del SNTE. Favores que se pagan con favores. Para la aspirante que creyó que le estaban echando la mano en el auditorio del TEC, ahora resulta que puede estar metida en un problemón jurídico. Habrá que ver cómo se desarrolla el asunto. En fin, otro caso más en esta pantomima democrática que bautizan como “elección judicial”. El teatrito sigue dando de qué hablar.

V. PINTA PARA MAL

Si lo expresado en redes sociales se corresponde con la realidad, la elección de este domingo no podrá ser calificada sino como un estruendoso fracaso. Y es que, de acuerdo con las mediciones especializadas, el debate en el ciberespacio está siendo ampliamente ganado −85 contra 15 por ciento− por quienes invitan a la ciudadanía a no asistir a las urnas por considerar que el proceso para elegir a los futuros juzgadores de este país nos coloca al nivel de dictaduras bananeras como Venezuela o Cuba. Seguramente por ello, Guadalupe Taddei , mandamás en el INE , se curó pronto en salud y le echó la culpa a los candidatos de no “entusiasmar” al respetable.

VI. ¿Y...?

Pero incluso si se cumple este pronóstico −o uno todavía peor−, seguramente el morenismo, en voz de Luisa María Alcalde , saldrá el lunes a decir que se trató de un rotundo éxito y que la participación de una porción ínfima del electorado demuestra cómo la cuatroté está reformando la vida pública del país, introduciendo normas que alinean con los más caros anhelos del pueblo bueno y sabio al que ellos, finalmente, le están haciendo justicia... Guarden el tuit (aunque el nombre ya no aplique).

VII. TRÁMITE

Si no lo sabe, aquí se lo recordamos: hace unas semanas hubo “elección” en el PAN para determinar quién presidirá el instituto político. La ganadora fue Elisa Maldonado , candidata única, pues nadie más logró reunir los requisitos para competir en el proceso “democrático” interno. Quienes conocen los entresijos de la trama panista nos cuentan que la asunción de Elisa como presidenta es inminente, a pesar de los recursos jurídicos interpuestos ante autoridades electorales pues, más allá de la legalidad, estos son parte de la estrategia del grupo perdedor para ganar tiempo y negociar ante el comité nacional.

VIII. TITIRITERO

Nos dicen que quien se ha convertido en orquestador y operador político de Memo Anaya −el panista que más ha ganado en Coahuila, pero sólo para sus bolsillos− es Alfredo Paredes . Sin embargo, con tono de mofa nos cuentan que a Paredes no le ha resultado ser el mejor operador. Prueba de ello es que en el Congreso del Estado pasa inadvertido por panistas y priistas. Su estrategia de interponer juicios tiene fecha perentoria y no hay marcha atrás. El tiempo se agota y las negociaciones se complican. Veremos...

IX. TEORÍA PURA