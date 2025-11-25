POLITICÓN: Desde Torreón, Manolo Jiménez mostrará músculo y narrativa en informe ciudadano

I. PARA CUMPLIR CON LA LEY

Como lo adelantamos, el Informe del gobernador Manolo Jiménez transcurrió sin sobresaltos: un mensaje rápido, concreto y enfocado en los resultados de su administración. Antes de ello, los coordinadores de las fracciones parlamentarias fijaron postura y, en general –incluido el petista Tony Flores–, mantuvieron un tono cortés y equilibrado. En estricto sentido, se trató de un acto jurídico: el cumplimiento de una obligación constitucional que reunió a la clase política del Estado y llenó el recinto. Un evento dirigido a legisladores, dirigentes partidistas y al propio gabinete, más cercano a la formalidad institucional que a la interlocución ciudadana.

II. EL DE VERDAD

Lo breve del mensaje de ayer tiene una explicación que todos comentan: ese no era el espacio para extenderse. El informe que realmente busca conectar con la ciudadanía será este miércoles en Torreón, con un formato más amplio, público presente y una puesta en escena que difícilmente cabe en el marco jurídico del Congreso. Ahí se mostrará el músculo y la narrativa completa. Digamos que lo de ayer fue el cumplimiento del deber... y lo de mañana será el momento para el lucimiento, ahora sí, para el informe.

III. CAMBIO DE REGLAS

Un detalle que pocos habrán notado, esencialmente porque al Congreso nadie acude para escuchar a los integrantes de dicho cuerpo colegiado, es que esta vez se modificó el orden de las intervenciones en tribuna. Tradicionalmente ha intervenido al final quien representa a la mayoría parlamentaria, por considerarse que ese es el lugar más importante. Pero ayer la primera intervención la hizo el priista Carlos Robles Loustaunau –quien coordina, dirige y manda en el Grupo Parlamentario del PRI, que a nadie le quepa duda– y luego lo hicieron las representaciones de Morena, PAN, el PRD –aunque ya no exista–, UDC, el Verde y el PT.

IV. DESORDEN

¿Por qué se modificó el protocolo? Los bien enterados de la grilla parlamentaria dicen que, con independencia de que nadie pone atención, cuando le tocaba hablar al último era el momento en el cual iba llegando el grueso del público y aquello se convierte en un desorden más parecido a un mercado público que a un recinto en sesión solemne. Con la modificación realizada ayer, al primer orador le pudo tocar poco público... pero alguien le habrá puesto atención.

V. CONTEXTO

En relación con lo comentado en este espacio sobre el activismo del alcalde de Monclova, Carlos Villarreal, con la impartición de cursos en los comités del PRI de diferentes municipios, nos dicen que hay un contexto adicional. En un año, el PRI Monclova acumuló cuatro generaciones en su estrategia de formación de cuadros –vía el Instituto Reyes Heroles–, con más de 300 participantes, y actualmente desarrolla una quinta, que graduará a otros mil 500. Este trabajo interno de capacitación explica por qué Villarreal cuenta con el visto bueno de la oficina de “Los Valdez” para acudir a los municipios que lo invitan a compartir su mensaje.

VI. INTERPRETACIÓN

Más allá de la grilla partidista y del número de capacitados, lo relevante está en el mensaje que se quiere enviar. Esto habla de organización, de método y de la intención de mostrar que en Monclova hay estructura viva. No se trata sólo de sumar nombres a una lista, sino de las señales que busca enviar el expartidazo: orden, trabajo y presencia. El número importa, sí, pero sólo para ellos, los priistas. Lo relevante es lo que comunica. ¿Preparación para el futuro o simple reafirmación de terreno?

VII. HISTORIA

Hace unos meses, luego de que el INE echara del IEC a Rodrigo Paredes, inició una disputa interna por definir quién asumiría la Presidencia Provisional. Desde temprano, Óscar Rodríguez tomó ventaja: impulsó algunos de los juicios que terminaron por tumbar a Paredes y, en el camino, construyó una relación cercana con Consejeros del INE en CDMX. Pero esa cercanía no le aseguraba el cargo. Para avanzar, operó con su aliada de entonces y con varios consejeros. Su principal oferta, nos dicen, fue prometer el pago de indemnización a quienes concluían su periodo este año, pese a que antes habían cuestionado ese mismo beneficio.

VIII. PROBABILIDAD

Hoy se sabe que, a la salida de Beatriz Rodríguez, Juan Carlos Cisneros y Juan Antonio Silva, este último decidió demandar al organismo para exigir la indemnización prometida. La oferta de Óscar Rodríguez nunca se cumplió por una razón simple: nunca gestionó el recurso para pagar. Ahora el tema llegará a tribunales, aunque quienes conocen el marco legal adelantan que las probabilidades de éxito son limitadas. Al final, el proceso institucional terminó poniendo límites a acuerdos que nunca tuvieron soporte real.

IX. SE SALVARON

Como lo adelantamos ayer en este espacio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de Hugo Aguilar Ortiz, declaró inválida la fórmula recién introducida en la legislación electoral de Coahuila que implicaba una interpretación muy conveniente –para el grupo en el poder– de las reglas para evitar la sub y sobrerepresentación a la hora de asignar los nueve asientos “pluris” del Congreso. Como se dijo en su momento, la medida tenía como destinatario a Morena pues, como puede adelantarse desde ahora, ocuparán el segundo lugar en los comicios del año próximo y la regla que hoy fue borrada del Código Electoral buscaba reducir el tamaño de su futura bancada.