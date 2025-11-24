POLITICÓN: Sheinbaum deja fuera a Coahuila del rescate de canchas en el contexto del Mundial

I. SÓLO CAMBIA EL AÑO

Si usted no tiene tiempo para ver la transmisión del Informe que Manolo Jiménez presentará hoy, no se preocupe: aquí le adelantamos el guion. El gobernador llegará puntual al Congreso para cumplir con el mandato constitucional. Escucharemos una narrativa predecible: inversión histórica, hospitales modernos, nuevos cuarteles, policías mejor equipados, estudiantes beneficiados, turismo fortalecido y crecimiento en el empleo. Habrá aplausos, discursos de respaldo y un ambiente institucional sin sobresaltos. Como cada año, el Informe cumplirá su propósito: resaltar avances, reforzar la narrativa de gobierno y evitar temas incómodos.

II. LA DUDA...

Hablarán los coordinadores de bancada, como es costumbre, pero hay expectativa por el discurso del petista Tony Flores. Dicen que si se muestra complaciente, no será por convicción, sino porque surtió efecto la presión y el golpeteo político de las últimas semanas. Lo curioso es que ese golpeteo no es gratuito, sino consecuencia de sus actos, cada vez más torpes e inexplicables... sobre todo en lo económico. ¿Seguirá la postura de sus colegas o será el único con guion distinto?

III. SIN CANCHA EN COAHUILA

Claudia Sheinbaum presentó el “Mundial Social”, un programa de actividades por el Mundial 2026 que incluye torneos, murales, rutas turísticas y rescate de espacios públicos. Todo suena muy bien... menos para Coahuila. De las 4 mil 208 canchas que, se dice, van a “rescatar” en el país, a nuestro estado no le tocó ninguna. Tampoco aparecen Aguascalientes, Chihuahua ni Querétaro, que también son gobernados por la oposición. Pero ahí no está la explicación, porque sí están incluidos otros estados opositores: Nuevo León (550 canchas), Guanajuato (300) y Jalisco (270). ¿Entonces? ¿A quién se le olvidó meter el gol?

IV. FUERA DE JUEGO

El plan del “Mundial Social” incluye de todo: mundialitos, actividades escolares, cultura y turismo. Y aunque dicen que es para todos, hay estados donde ni siquiera rodará el balón. Que Coahuila no esté en el programa de rehabilitación de canchas, ni con una sola, deja dudas. ¿Falta de gestión del gobierno estatal, o alguien en la Federación decidió a quién sí y a quién no? Mientras tanto, otras entidades tendrán cientos de canchas nuevas... y nosotros, otra vez, en la banca.

V. ¿LA TERCERA ES LA VENCIDA?

Paloma de los Santos será la candidata de Morena por el Distrito I con cabecera en Ciudad Acuña. Va por su tercera oportunidad de ganar una elección, pues ya acumula dos derrotas. Este último dato es el que más entusiasma a priistas y udecistas, quienes aseguran que su designación les da ventaja, aunque en el cuartel tricolor no está claro aún si repetirán alianza con la UDC de Lenin Pérez, quien sigue sin definirse. Lo que sí es un hecho es que UDC con Morena no irá, menos ahora que Paloma –sobrina de Lenin– fue nombrada por el partido guinda. Así, las opciones de UDC son: ir solos o en alianza con el PRI...

VI. SOBRINA, COALICIONES Y APUESTAS

Dentro del PRI y la UDC hay confianza: con alianza o sin ella, aseguran que ganarán el Distrito I. Para ellos, Morena cometió un error de cálculo al postular a Paloma. Su vínculo familiar con Lenin Pérez ha provocado tensiones y desconfianza, pero sobre todo ha fortalecido a sus rivales. En ese contexto, algunos morenistas ya no preguntan si van a ganar, sino cuánto les va a costar la derrota... la tercera derrota de Paloma.

VII. PURAS PROMESAS

Aunque Andrés Manuel López Obrador aseguraba haber construido un sistema de salud “mejor que el de Dinamarca”, las cifras oficiales, es decir, las difundidas por el propio Gobierno Federal, no dejan de probar lo contrario. Un ejemplo de ello es el crecimiento que en Coahuila han registrado, este año, de algunas de las enfermedades que, de acuerdo con el reporte epidemiológico de la Secretaría de Salud, son “prevenibles por vacunación”: 85 casos de tosferina en 2025, contra sólo 7 el año pasado; 2 mil 453 casos de varicela ahora, contra mil 548 hace un año; 230 casos de influenza contra 101 en 2024...

VIII. YA SABEMOS...

El dato clave en torno a estas cifras es que se trata de casos que, en teoría, no debieron ocurrir porque bastaba con vacunar. Y entonces, la pregunta es obligada: ¿por qué se vacuna menos hoy en México? La interrogante anterior solamente admite dos respuestas: por ineptitud o por corrupción. Ambas hablan mal de la cuatroté. ¿O será que nos van a decir que de esto también es culpable el expresidente Felipe Calderón?

IX. ¿REVÉS EN PUERTA?

Si no hay cambio de jugada, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que encabeza Hugo Aguilar Ortiz, resolverá hoy la controversia que Morena y el PT promovieron para combatir algunas de las “novedades” que el Congreso de Coahuila introdujo en la legislación electoral local. El proyecto de sentencia que ha circulado, y que es autoría del ministro Giovanni Azael Figueroa Mejía, plantea declarar inconstitucional la fórmula para calcular la sobre y subrepresentación de los partidos en la integración del Poder Legislativo. Habrá que estar atentos a la discusión que provoque dicho proyecto y, sobre todo, de cómo se vote.