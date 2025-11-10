POLITICÓN: Reiteran reclamo en Durango por ‘extorsión’ de la CATEM; piden no bajar la guardia en Coahuila

I. AHOGADO EL NIÑO...

Es costumbre en nuestro país que, tras vivir la sacudida de una tragedia que prueba el fracaso de las estrategias desplegadas por las instituciones públicas, estas se vuelquen hacia la región afectada para “atender de forma integral” la problemática social. Los problemas, que siempre estuvieron ahí y debieron atenderse antes, entonces sí reciben “atención prioritaria”. Es el caso del “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, presentado ayer por el Gobierno de la República, y que solo se diseñó porque asesinaron a Carlos Manzo, presidente Municipal de Uruapan.

II. A TAPAR EL POZO

Despliegue de miles de elementos del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional; inversión de decenas de miles de millones de pesos en proyectos de desarrollo económico, educación y bienestar social, así como acciones para librar a los productores agrícolas de Michoacán del flagelo de la extorsión. Todas las medidas son pertinentes y adecuadas pero, ¿por qué no se implementaron antes y con ello se evitó la descomposición social que vive Michoacán?

III. INEXPLICABLE

Y hablando de fenómenos sociales a los cuales no se presta la atención debida, imposible ignorar el informe de la Fiscalía General de la República relativo al volumen de decomisos de huachicol durante el pasado mes de octubre, en Coahuila. La dependencia encabezada por Alejandro Gertz Manero informó que se decomisaron 45 mil litros de combustibles de procedencia ilegal. Y aunque la cifra es sensiblemente menor a la reportada en septiembre, el cuestionamiento sigue ahí: ¿qué hay en Coahuila que el “negocio” del huachicol es capaz de sostenerse a pesar de todo?

IV. LA RUTA DEL DINERO

No hace falta ser demasiado perspicaces para tener claro que, como se ha dicho en multitud de ocasiones, el “clima propicio” que el negocio del huachicol tiene que ver, de forma necesaria, con la existencia de redes de complicidad que favorecen el robo del combustible, en los ductos de Pemex, primero, y la comercialización a través de estaciones de servicio, después. Y, para romper dichas redes, la receta es también clásica: follow the money...

V. RADIOGRAFÍA DEL BULLYNG

La Secretaría de Educación, que encabeza Emanuel Garza Fishburn, reportó 75 casos de acoso escolar en 2024. La mayor parte ocurrió en primaria y secundaria, que concentran 92 por ciento de los incidentes: 36 en primaria y 33 en secundaria. El documento detalla que la Región Sureste concentra la mayoría, especialmente Saltillo, con 28 casos en primaria y 21 en secundaria, para un total de 49. Después aparecen Torreón y Monclova, con seis casos cada uno. Aun así, docentes y especialistas señalan que la cifra real podría ser mayor porque no todo se denuncia ni todo se reporta a la autoridad.

VI. LETRA MUERTA

Más allá de las cifras oficiales, la preocupación está dentro de las escuelas. Nos cuentan que, tanto en planteles públicos como privados, muchos casos de bullying se minimizan y no se activa el protocolo estatal diseñado para atenderlos. Directores y maestros prefieren evitar conflictos con padres o supervisores y optan por manejarlo “internamente”, aun si eso deja expuestas a las víctimas. El protocolo es claro, pero cuando no se aplica, se vuelve letra muerta. Así, el silencio termina normalizando la violencia escolar.

VII. RECLAMO REITERADO

Organizaciones civiles y empresariales de La Laguna volvieron a exigirle al gobernador de Durango, Esteban Villegas, que actúe frente a las extorsiones de la CATEM, señalada incluso de operar con apoyo del crimen organizado. Son casi veinte agrupaciones: ganaderos, avicultores, transportistas y pequeños comercios. Todas coinciden en lo mismo: denuncian, piden apoyo... y nada pasa. En agosto ya habían expuesto las practicas de la organización sindical, pero no hubo resultados. La molestia creció tras oír al gobernador decir que “nomás le digan y él lo arregla”. El tono suena a burla y la realidad es que siguen solos.

VIII. CERRAR LA PUERTA

El reclamo en Durango también enciende alertas del lado coahuilense. La Laguna funciona como una sola región y la ausencia de resultados preocupa: si allá no frenan las extorsiones, aquí tampoco pueden confiarse. La cercanía obliga a las autoridades a mantenerse atentas y evitar que esas prácticas crucen la línea estatal. En una zona tan interconectada, lo que ocurre en un lado siempre termina afectando al otro, y por eso Coahuila no puede bajar la guardia.

IX. GENIO Y FIGURA

Fiel a su estilo, el mandatario de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, “anunció” ayer, durante la presentación de su Cuarto Informe de Gobierno, que pasado mañana se formalizará la llegada, a dicha entidad, de “la empresa más importante del mundo”. No dijo más y dejó, por supuesto, la mesa puesta para que la especulación se desate. Y no solamente en materia de versiones respecto de qué empresa se trata, sino también de la que intenta que este tipo de proyectos les reditúen ganancias personales. A ver, claro, sino resulta como lo de Tesla, que nunca llegó pero sí provocó una burbuja especulativa que seguimos padeciendo... incluso en Coahuila.