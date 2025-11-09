POLITICÓN: Revelan fotos de la boda de los ‘novios del Bienestar’

I. NEUTRALIZADOS

El dato no ha sido promocionado por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, pero sin duda es llamativo: entre enero y agosto de este año, los elementos del Ejército y la Guardia Nacional han decomisado 232 “vehículos monstruo”, es decir, camionetas y camiones “estilo Mad Max” debido al blindaje artesanal con el cual se encuentran recubiertos. La cifra no solamente es enorme, sino muy significativa: equivale al 36 por ciento de todos los decomisos de este tipo ejecutados en los últimos cinco años.

II. DUDA

En total, de acuerdo con el reporte publicado por el diario La Razón -a partir de un reporte de transparencia-, de 2020 a la fecha se ha despojado a la delincuencia organizada de 643 vehículos de este tipo. La pregunta que valdría la pena que contestara el súper secretario Omar Garcia Harfuch -o cualquier integrante del gabinete de seguridad- es: ¿cómo es posible que los delincuentes cuenten con tal cantidad de vehículos de este tipo y los operen en gran parte del territorio nacional?

TE PUEDE INTERESAR: POLITICÓN: Zanja disculpa pública controversia de funcionario del Poder Judicial

III. EN CUERAS

Los que finalmente se animaron -o ya no se aguantaron- a publicar fotos de su boda fueron los “novios del bienestar”, Américo Villarreal Jr. y Cecilia Guadiana. Solo fueron tres imágenes las colgadas en sus redes sociales, pero suficientes para identificar que, al menos en lo que a selección del atuendo nupcial se impuso la estética de Tamaulipas, pues tanto el traje del novio, como el ajuar de ella fueron elaborados a partir de la tradicional “cuera tamaulipeca”, indumentaria típica del estado natal de él.

IV. DUDA RAZONABLE

El Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible (IMMUS), que dirige Víctor de la Rosa Molina, anunció que el servicio de las rutas troncales será suspendido hoy hasta las 12:00 horas del mediodía debido a la realización del Maratón Saltillo. Se entiende que ello se debe al cierre de vialidades pero, ¿y por qué no modifican la ruta? ¿O nadie va a requerir el servicio en las horas que se suspenderá? Porque de la realización del maratón se sabía hace meses y se pudo planear un cambio de ruta. ¿O no?

V. CALIDAD ACADÉMICA A LA BAJA

La UAdeC, de Octavio Pimentel, sigue en picada. En el QS World University Ranking -que enlistan las mil 500 mejores del mundo- la UAdeC simplemente no aparece. Sí figura en el ranking regional de América Latina, pero cayó al menos 20 posiciones en dos años: del sitio 181 al 201 entre 494 instituciones evaluadas. Sus puntajes hablan solos: 4.3/100 en reputación con empleadores y 7.8/100 en reputación académica. Su mejor área son las citas científicas, con 78/100, aunque irónicamente están cerrando centros de investigación.

VI. INTIMIDACIÓN

Y ya entrando en los terrenos de la UAdeC, quien sigue levantando comentarios es el director de Planeación, Jesús Montalvo Morales. Nos dicen que aún no supera haber sido exhibido por el conflicto de interés en una licitación que él mismo autorizó. Su estilo -señalan- siempre ha sido la intimidación: la normalizó en la FCA e impuso a su esposa. Ahora presiona a quienes debieron actuar en el caso, incluida la contralora, a quien la administración dejó sola para no enfrentarlo. ¿A qué le temen?

TE PUEDE INTERESAR: POLITICÓN: Estudiantes del Tec Laguna exigen auditoría a la Presidenta; denuncian irregularidades

VII. ECOS DEL IEC

Pasan los días y empieza a aclararse el trasfondo del mensaje que el presidente provisional del IEC, Óscar Rodríguez, lanzó durante la toma de protesta a las nuevas consejerías: “el cargo no se lo deben a nadie”. Nos cuentan que la frase iba dirigida a Layla Karina Miranda Girón, pues su compañera, “la decana” Lety Bravo, anda diciendo -a quien quiera oírla- que fue ella quien la impulsó y operó para que el INE la designaran Consejera. Y nada ensucia más un nombramiento que alguien queriendo colgarse la medalla ajena.