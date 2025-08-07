POLITICÓN: En la 4T, la vida y la libertad son una concesión del poder, sugiere diputada coahuilense de Morena

Politicón
/ 7 agosto 2025
    POLITICÓN: En la 4T, la vida y la libertad son una concesión del poder, sugiere diputada coahuilense de Morena
    FOTO: REDES SOCIALES

Más que un error, la diputada federal Cintia Cuevas tuvo un reflejo del verdadero pensamiento ideológico de la 4T al advertir: ‘¿En qué gobierno dictatorial se permite que agredan a la presidenta y sigan vivos, caminando, libres?’. Es que acaso, ¿deberían no estar vivos?

I. EXIGENCIA

Uno de los reclamos más sentidos de la ciudadanía es la ausencia de una justicia pronta, imparcial y humana. Fue precisamente esa exigencia uno de los aspectos que influyeron para la reforma judicial que hoy presume el nuevo régimen morenista. Por eso, con tino político, el gobernador Manolo Jiménez Salinas pidió a los nuevos jueces y magistrados cumplir esa expectativa: justicia humana, ágil e imparcial. Lo hizo frente a quienes, por primera vez, llegaron al cargo mediante el voto popular, pero que también cargan con la tarea de darle respaldo al modelo de seguridad. El mensaje: la justicia no debe ser obstáculo, sino eslabón firme.

II. ¿NUEVOS?

Sin embargo, los analistas puntillosos hacen una observación: ¿cómo hablar de justicia renovada cuando más del 75 por ciento de quienes tomaron protesta ya formaban parte del mismo Poder Judicial? La “nueva” institución tiene, entre estas caras conocidas, trayectorias cuestionadas y compromisos heredados. La pregunta de fondo es cómo se logrará un cambio sustancial en los usos y costumbres de la familia judicial. Porque la intención es cumplir con la encomienda del Ejecutivo... ¿o no?

TE PUEDE INTERESAR: POLITICÓN: Debe prender alertas en Coahuila ejecución en Tamaulipas tras decomiso de huachicol

III. REALIDAD

Sorprendió en este contexto la actitud festiva de “la oposición” durante la sesión solemne del Congreso en la que tomaron protesta los nuevos magistrados. La morenista Magaly Hernández, por ejemplo, celebró que por “primera vez en la historia” estos cargos fueron elegidos mediante el voto popular. La afirmación sólo puede explicarse por dos razones: o prefiere engañarse –y engañar– o es ingenua al punto de creer que hubo una elección real. El modelo de planillas garantizó el pase automático de ciertos perfiles, presentes en todas las fórmulas registradas. El ciudadano no eligió: sólo legitimó lo decidido desde el inicio.

IV. FIRME

Quien fue claro con su postura desde el inicio fue Antonio Attolini. Y dentro de su evidente acuerdo con el grupo político dominante en el Estado, debe reconocerse que en este caso se opuso. Así lo expresó en redes: fue el diputado que más rechazó el modelo de planillas, al que calificó de “arreglo institucional”. Aun así, cree que la legitimidad de origen puede corregirse si los jueces se convierten en profesionales de la justicia y no sólo en técnicos de la ley. A ver si le hacen caso...

V. NATURALIDAD

En un debate sobre la Ley de Telecomunicaciones, la diputada morenista Cintia Cuevas negó que su partido sea autoritario y soltó una frase que, más que defensa, fue un acto de revelación: “¿En qué gobierno dictatorial se permite que agredan a la presidenta y sigan vivos, caminando, libres?”. La lógica es inquietante: ¿deberían no estar vivos? El planteamiento es alarmante: como si permitir que los críticos conserven la vida y la libertad fuera una concesión del poder. Luego intentó matizar, culpó a Latinus por “sacarla de contexto”, pero el verdadero problema no es la edición, sino la proyección de las ideas que realmente les animan.

VI. REVELACIÓN

Cuevas se sumó a la estrategia favorita de la 4T: desacreditar al medio y minimizar el daño. Pero no pareció entender que en política no siempre importa el contexto, sino la convicción con la que se habla. El sólo hecho de mencionar que seguir con vida o en libertad es un privilegio que el gobierno permite, dice mucho más que mil discursos progresistas. No fue un error de comunicación, fue un reflejo ideológico. Y eso sí que preocupa más que cualquier “sacada de contexto”.

TE PUEDE INTERESAR: Torreón: la diputada Cintia Cuevas expresa que no existe persecución política como en el régimen anterior

VII. VÍNCULOS

Memoriosos observadores de la historia local nos hacen notar que el recién ejecutado delegado de la FGR en Tamaulipas, Ernesto Cuitláhuac Vásquez Reyna, tuvo una relación importante con Coahuila: fue aquí donde inició su carrera como agente del Ministerio Público, a finales de 1993, poco después de ingresar a la extinta PGR y tras un breve paso por el Poder Judicial de Tamaulipas. Luego de una corta estancia –de menos de dos años– emigró a Guerrero para volver, en noviembre del año 2000, y permanecer en tierras coahuiltecas hasta agosto de 2005, lo cual implica que acompañó prácticamente todo el sexenio de Enrique Martínez y Martínez.

VIII. AFECTOS

Quienes convivieron con él recuerdan, en particular, su estancia en el municipio de San Pedro, donde estuvo a cargo de la Base de Operaciones Mixtas (BOM), desde la cual se coordinaban los operativos contra la delincuencia que realizaban en conjunto con la PGR, corporaciones locales y el ejército. Sin embargo, nos dicen, los vínculos de amistad más importantes que desarrolló en Coahuila los hizo con el gremio abogadil de Monclova.

IX. ANTICIPADOS

Finalmente fue el municipio de Ramos Arizpe el que se anotó el primer punto en el camino hacia la construcción de un sistema de transporte público digno de los habitantes de la región Sureste. La administración que encabeza Tomás Gutiérrez calcula destinar a este proyecto, durante los restantes 30 meses del periodo, alrededor de 50 millones de pesos para sostener la ruta gratuita que, con media docena de unidades, recorrerá 17 kilómetros conectando zonas habitacionales, áreas industriales, centros de salud, el centro histórico y principales planteles educativos como la UTC, la UPRA, el IMARC y la preparatoria CECyTEC. Que sea un buen comienzo.

Temas


4T
Dictadura

Localizaciones


Coahuila
Ramos Arizpe

Personajes


Antonio Attolini
Manolo Jiménez Salinas

Organizaciones


FGR
Morena

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
En ocho años, el parque vehicular se incrementó en un 63 por ciento.

Coahuila: crece en 8 años parque vehicular en más de 200 mil; es el sexto estado con mayor tasa
El antiguo Hospital del Niño cerró sus puertas en 2022, luego de abrirse sus nuevas instalaciones.

Saltillo: Se convertirá en centro contra adicciones antiguo Hospital del Niño

true

Morena durará, si acaso, lo que dure su cacique
true

Caso Camarena: Bartlett, última llamada en Estados Unidos
Genocidios históricos

Genocidios históricos
Entre las tres ciudades han creado 4 mil 626 nuevos empleos asegurados | Foto: Especial

Saltillo, Parras y Matamoros con el mejor dinamismo laboral

Existe cierto riesgo de que, tras un uso prolongado de estos aerosoles nasales, la inflamación se vuelva persistente y requiera un tratamiento adicional.

¿Por qué siempre estoy congestionado?
Raúl Vera, obispo emérito de Saltillo, instó a la feligresía a trabajar por un mundo más justo y humano.

Saltillo: exhorta el obispo Raúl Vera a concluir la Fiesta del Santo Cristo reflexionando sobre el deber cristiano