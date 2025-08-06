Torreón: la diputada Cintia Cuevas expresa que no existe persecución política como en el régimen anterior

“Q ue Latinus —añadió— le dé otro giro a la información, a las declaraciones que yo hice, lo describe más a ellos como medio periodístico , que a mí como persona, como represente popular o diputada”.

“F ue muy claro lo que traté de decir, o sea, que no vivimos en un país a cuyo gobierno se le pueda señalar de represor, autoritario o dictatorial ” , declaró.

Cintia Cuevas, diputada federal por Morena, lamentó el giro que el medio digital Latinus dio a sus recientes declaraciones en relación con el despotismo que la oposición atribuye al gobierno de la república.

“Aunque ellos se desgastan en señalarlo y la oposición use el tema de la dictadura como discurso todo el tiempo, la realidad es que todas y todos podemos verter nuestra opinión”, afirmó en entrevista para VANGUARDIA.

Cuevas Sánchez explicó que “la muestra de que no vivimos en una dictadura es que no hay persecución, de que no nos cuesta la vida decir lo que pensamos, como sucedía hace unos años en nuestro país, por ejemplo, en los tiempos de Calderón”.

“Hay videos donde él está en una conferencia y sacan de manera violenta a ciudadanas y ciudadanos que manifestaban sus inconformidades”, rememoró.

No solo eso, “el régimen anterior sí llegó al extremo de quitarle la vida a disidentes, como fueron, lamentablemente, los 43 estudiantes de Ayotzinapa, las personas víctimas de los hechos en Aguas Blancas y otras matanzas gravísimas que han ocurrido por querer ocultar la verdad, por querer silenciar a los ciudadanos”.

Observó que, al referirse al gobierno de la Cuarta Transformación, “Latinus lo manejó de esta manera: ´ay, tenemos que agradecer que podemos ir caminando´, cuando la postura es muy clara:

“Podemos decir, hoy en día, que podemos expresarnos libremente, sin tener ninguna repercusión, ya sea jurídica o en contra de nuestras libertades o incluso que atente con nuestra vida, que es lo que señalé”, precisó.

La coahuilense consideró que es momento de que la oposición, además de cambiar su discurso, “presente un proyecto que atraiga a las y los ciudadanos de nuestro país, en lugar de seguir esta línea discursiva que ya no es tomada con seriedad en estos años, ni sirve para gana votos”.

“Es necesario —insistió— que presenten un proyecto serio, no ocurrencias, ni queriendo vender mentiras, como si fueran verdades”.

Integrante del Movimiento Yo Soy 132, la entrevistada, en efecto, participó en un debate sobre la Ley de Telecomunicaciones, en el programa “Cambios”, de Multimedios Laguna, donde también intervino la diputada priista Verónica Martínez.

Ahí, la diputada por el Distrito 06 expuso, textualmente, que “la oposición no es mayoría, justamente porque hay un discurso en el que se sigue insistiendo; han pasado siete años, y este discurso no lo han cambiado; el discurso de gobierno dictatorial, gobierno autoritario”.

Al respecto, señaló. “Yo quisiera saber en qué gobierno dictatorial y autoritario se permite que agredan a la presidenta o presidente de la república, y sigan vivos, sigan caminando, sigan libres. Este discurso ya no puede seguir vigente”.

Latinus se refirió a estas afirmaciones, publicando: “La diputada Cintia Cuevas negó que el partido Morena sea autoritario al señalar que se permite a las personas críticas que continúen con vida y no se toman medidas que les afecten en su físico”.

El medio también ligó dichas declaraciones con lo que dio en llamar “la serie de medidas emprendidas desde el poder contra periodistas y ciudadanos que los critican, tal es el caso del periodista Jorge Luis González Valdez en Campeche, el periodista Héctor de Mauleón, y la ciudadana Karla María Estrella Murrieta”