POLITICÓN: Unifica Beto Leyva a la clase política, al honrar su memoria

I. ¡LO LOGRARON!

Quienes siguen de cerca -en territorio estadounidense- el desarrollo de la política anti inmigrante de Donald Trump, afirman que los agentes de ICE ya lograron “limpiar” de latinos algunos sectores de la industria, entre ellos el automotriz. Hoy, nos aseguran, es casi imposible observar en una línea de producción, de cualquier armadora en el vecino país, a una persona con aspecto mexicano, o de algún otro país de Centro o Sudamérica. Sin embargo, el efecto que se está generando no es el que el neoyorquino esperaba, sino todo lo contrario: las empresas automotrices no están encontrando con quiénes reemplazar a los latinos.

II. ...PERO FRACASARON

Los más perspicaces afirman que es justo por este fenómeno que las empresas automotrices están reactivando sus inversiones y dejando atrás la incertidumbre generada por los aranceles de Trump. Porque si algo está quedando claro es que si las empresas de manufactura regresaran a Estados Unidos, la única forma de que funcionaran allá sería contratando mano de obra extranjera porque, como diría Vicente Fox, ni siquiera los afroamericanos están disputando esos puestos de trabajo.

III. MUY EXTRAÑO

Todo mundo sabe que el municipio gobernado por Tomás Gutiérrez es el asiento de buena parte de la industria -nacional y extranjera- que opera en la Región Sureste de Coahuila y, por ello, cuenta con unos de los ingresos per cápita más altos de la entidad. Para decirlo con mayor claridad: Ramos Arizpe es una “potencia económica” si se le mide por el tamaño de su presupuesto, que este año es de poco más de 800 millones de pesos. Entonces, ¿por qué a nadie en esa administración parece importarle que el Gobierno Municipal tenga una página web a la altura de las circunstancias?

IV. DIFERENCIAS

Para lo que Ramos Arizpe representa y, sobre todo, para los recursos que tiene, debería con un sitio que, mínimo tuviera versiones en inglés y en español. Vamos, el poblado de Mercedes, en Texas, con el cual se hermanó recién, y que cuenta apenas con la séptima parte de la población de Ramos Arizpe, tiene una mejor página web. Y no es porque allá sean “ricos” y nosotros “pobres”... ¿o sí?

V. CUENTAS QUE HABLAN

El tema no es nuevo, pero ahora cobra otra lectura: el Ayuntamiento de Saltillo dejó de contratar al Hospital Universitario -y de paso dejó sin pagar el adeudo millonario que arrastra con él- para pasar a un hospital privado ligado a la familia del senador Alfonso Cepeda Salas. Administrativamente puede explicarse; políticamente, no tanto. Sobre todo porque el Senador es uno de los perfiles que suenan en la carrera rumbo a la renovación de la gubernatura. Y mientras unos pierden ingresos y clientes, otros ganan terreno. En tiempos preelectorales, las decisiones de gobierno dicen más de lo que parece.

VI. PARQUE AL CONTRINCANTE

Más de uno interpreta el cambio de proveedor como un movimiento que reacomoda fuerzas. No por conspiración, sino por consecuencias: un hospital público debilitado y un hospital privado fortalecido, justo cuando su propietario navega entre alianzas, acuerdos y posicionamientos para el 2029. Sea casualidad o cálculo, la decisión municipal terminó generando un efecto dominó que -quienes conocen la grilla fina- ya leen como parte de un tablero mucho más grande que la simple contratación de un servicio médico.

VII. ALERTA EN LA LAGUNA

El asesinato de José Ángel Mascorro Muñoz, ex secretario del Ayuntamiento de Gómez Palacio, encendió otra vez los focos rojos en La Laguna. Diez disparos afuera de su casa y un mensaje claro: la violencia en Durango está escalando. Para Coahuila, este tipo de hechos no son ajenos ni lejanos; son advertencias a unos kilómetros de distancia. Por eso, más allá de los comunicados, lo que importa es mantener el blindaje. La estabilidad no es automática ni permanente: se sostiene todos los días. Y cuando el vecino arde, la vigilancia debe multiplicarse.

VIII. CIERRE DE FILAS

En este escenario, la coordinación entre Torreón y el Estado no es opcional: es obligación estratégica. La administración de Román Cepeda y el equipo de Seguridad que encabeza Hugo Gutiérrez -y en el cual manda Federico Fernández- deben seguir sellando la frontera invisible que separa la estabilidad de la zozobra. Durango vive semanas tensas; Coahuila no puede confiarse. Lo que ocurra del otro lado impacta aquí. Y la única respuesta útil es la misma de siempre: coordinación, anticipación y cero relajamiento.

IX. HONOR A SU MEMORIA

La muerte de Alberto “Beto” Leyva dejó un silencio en la política local. No fue solo regidor del Ayuntamiento y un cuadro destacado de su partido: fue un hombre querido y respetado, capaz de tender puentes. Fue un hombre de consensos. Las expresiones de tristeza llegaron de todos los frentes -funcionarios, legisladores, instituciones y servidores públicos-, un reflejo claro de la huella que dejó en vida. Se va alguien que sabía escuchar, acompañar y trabajar con seriedad. Su amigos y familiares despiden a un hombre íntegro y aliado leal. Su memoria quedará en quienes lo conocieron y en las causas que defendió.