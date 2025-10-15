POLITICÓN: Es fiscal la reforma a la Ley de Amparo; advierte Jericó Abramo que Morena va por las Pymes

I. VOCACIÓN

No cabe duda que para hacer el ridículo se requiere vocación. Y para eso, según se ve, al petista Tony Flores Guerra le sobra talento. Y es que ayer, por segunda semana consecutiva, el de Múzquiz se paró en la tribuna parlamentaria a despotricar contra el resultado de la licitación que formalizó la CFE –la semana pasada– y en la cual las empresas de su propiedad fueron descalificadas antes de darse a conocer el fallo. Otrora beneficiario casi absoluto de tales licitaciones, Flores Guerra dice ahora actuar “en defensa” de los productores, aunque todo mundo sabe que sólo busca proteger sus intereses personales.

II. COMO CHIVO...

Dice con sabiduría la voz popular que “para que la cuña apriete...”. Y ayer eso se confirmó puntualmente con el “encendido” discurso del petista, quien amenazó desde la tribuna con “exponer” a secretarios de Estado, es decir, a integrantes del gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum, los cuales, según él, se encuentran detrás de lo que denomina “actos de corrupción” en la asignación de los contratos citados. Habrá que seguir atentos a este culebrón... aunque sea de muy baja calidad.

III. SIN SHOPPING

De acuerdo con un cable de la agencia Reuters, difundido ayer, la administración de Donald Trump ha revocado las visas de más de 50 funcionarios públicos y políticos vinculados a Morena, además de decenas de militantes de otros partidos, como parte de una estrategia de presión hacia el Gobierno de México para que cumpla con sus exigencias en materia migratoria y de combate al tráfico de drogas, particularmente el fentanilo. La agencia cita fuentes confiables al asegurar que, además de los casos que se han mediatizado, entre ellos el de la gobernadora Marina del Pilar Ávila, hay muchos otros que no han salido a la luz.

IV. ¿QUIÉNES SERÁN?

Y aunque nadie ha revelado la lista, y el Gobierno de México asegura que sus homólogos del norte no comparten esa información con ellos, sin duda el asunto debe tener nerviosos a muchos dentro de la estructura gubernamental. No faltará quien, ante estas circunstancias, reedite aquella interesante estrategia, utilizada por el extinto Armando Guadiana, de invitar públicamente a ciertos políticos para asistir a eventos deportivos en territorio estadounidense... nomás para calarlos.

V. COMO SIEMPRE

Y de morenistas hablando, la “aplanadora” del oficialismo, que encabeza Ricardo Monreal, aprobó ayer, en lo general, las reformas a la Ley de Amparo, y se prevé que lo mismo ocurra con la discusión en lo particular. Lo que más temían los pesimistas, finalmente ocurrió: los legisladores de la cuatroté “revivieron” el artículo transitorio que permitirá aplicar las nuevas reglas con efectos retroactivos, en clara contradicción a la tradición jurídica no sólo de México, sino del mundo occidental, que prohíbe esta acción. Y aunque en un primer momento el Senado eliminó el citado texto, seguramente ahora que los diputados les devuelvan la minuta habrán de “rectificar”.

VI. DISIDENCIA GUINDA

Llamativo, por cierto, resultó que la exministra de la Suprema Corte, Olga Sánchez Cordero, decidiera abstenerse en la votación de ayer. Y es que la también exsecretaria de Gobernación, pese a la disciplina que ha exhibido desde que se convirtió al morenismo, ha dicho que la controvertida regla “restringe el acceso a la justicia constitucional”. Y si lo dice alguien del propio oficialismo, a quien no puede acusarse de desconocer el tema, ¿no estaría bien que la escucharan?

VII. DISFRAZ

El que puso el dedo en la llaga, a propósito de la discusión de la referida reforma, fue el saltillense Jericó Abramo Masso. De forma sencilla, el tricolor explicó que la reforma a la Ley de Amparo es, en realidad, “una reforma fiscal”, pues lo que verdaderamente persigue es incrementar la recaudación tributaria debido al “inmenso boquete” que acusan las finanzas públicas del país. Lo peor de todo, dijo Jericó en la tribuna, es que no se trata de perseguir a los grandes evasores, sino a las micro, pequeñas y medianas empresas que generan más del 70 por ciento de los empleos en México. No tardaremos, en todo caso, en saber si la hipótesis es cierta.

VIII. ANTICIPADO

Y en temas de recaudación andando, nos cuentan que los habitantes del municipio de General Cepeda tendrán, a partir de hoy, su propia oficina de recaudación de rentas, luego de que la Administración Fiscal de Chema Morales decidiera extender sus servicios a dicha comunidad. Sin duda es una medida que acerca a los contribuyentes la posibilidad de cumplir con sus obligaciones, aunque los malpensados ya dicen que se trata, en realidad, de un acto de campaña. ¿Será?

IX. NO OLVIDAR

El que recuperó en estos días un episodio que retrata con toda crudeza la descomposición que en materia de seguridad vivió Coahuila en el período 2005-2011, fue el exgobernador Rubén Moreira Valdez. En entrevista con el periodista Óscar Balderas, el hoy líder de la bancada priista en San Lázaro recordó que conoció de al menos dos intentos de asesinarlo durante su mandato y ambos se habrían fraguado en Piedras Negras. No es un dato que no hubiera revelado antes, pero el haberlo narrado en una entrevista, en la cual se explayó en los detalles, sin duda ayuda a valorar la transformación de la realidad local.