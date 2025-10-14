POLITICÓN: Disfraza Morena Coahuila a candidatos como ‘coordinadores distritales’ rumbo a 2026

I. BRINCARSE LAS TRANCAS

Ahora que Morena ha iniciado el proceso de selección de sus –agarre aire– “coordinadores distritales de los comités seccionales de defensa de la transformación en Coahuila”, no son pocos los que se han preguntado: ¿y esos qué? La explicación es bastante simple: lo que en realidad está haciendo el partido que formalmente encabeza Luisa María Alcalde, pero donde manda “el heredero de ya saben quién”, es recurrir, una vez más, a un eufemismo para disfrazar la campaña anticipada en la que se están embarcando quienes pretenden llegar a ocupar las curules de la próxima Legislatura del Estado.

II. VIEJO TRUCO

Y para que no quede duda de que esa es la tirada, pues el método de selección de estos “coordinadores” será... ¡por encuesta! Es decir, en cada uno de los 16 distritos electorales de Coahuila se designará un coordinador que será, curiosamente, la persona mejor posicionada en el ánimo del electorado. Nadie se sorprenda con lo cantado de la estrategia: los que sean designados como coordinadores morenistas aparecerán en la boleta del próximo año.

III. COMO DE RAYO

¡Vaya reflejos que mostró el diputado local Jorge Arturo Valdés! Y es que el legislador del Verde se amaneció ayer en Piedras Negras para acudir a las oficinas de la Fiscalía General de Coahuila, en aquella frontera, y presentar una denuncia formal en contra del Gobierno Municipal por el caso de presunto maltrato animal, exhibido la semana anterior, cuando circuló un video en el cual se ve a personal del Departamento de Bienestar Animal arrojando los cadáveres de varios canes al basurero municipal. El legislador no señala a nadie en particular, pero hace lo importante: pedirle a la autoridad que investigue el hecho.

IV. NO ES TRIVIAL

Con la acción de ayer, la pelota ha quedado en la cancha de los muchachos al mando del fiscal Federico Fernández Montañez, quienes deben darle trámite a la denuncia que recibieron y esclarecer los hechos. ¿Se trató, como lo plantea la denuncia, de hechos que constituyen delitos a la luz de la legislación estatal en materia de protección a los seres sintientes? Porque si es así, entonces habrá que judicializar la carpeta y señalar presuntos responsables...

V. TAMBIÉN EXISTEN

El que ayer acudió a la sede nacional del INE, para reunirse con el grupo de consejeros electorales que encabeza Guadalupe Taddei, fue el udecista Lenin Pérez Rivera. En representación de los partidos políticos estatales del país, el acuñense entregó a dicha autoridad una serie de propuestas para que los institutos políticos locales “sean visibilizados” y el órgano electoral federal les otorgue mejor trato. Se estableció el compromiso, nos dicen, de que las propuestas entregadas al INE se integren al paquete de planteamientos que dicho órgano pondrá sobre la mesa con motivo de la discusión de la reforma electoral en curso.

VI. APANTALLANDO

Un dato que el udecista puso hábilmente sobre la mesa fue el relativo a que algunos partidos estatales han obtenido, en los estados donde participan, más triunfos que algunos partidos nacionales. En el caso de Coahuila y de la UDC, eso es cierto, pero no existen realmente muchos ejemplos de ese tipo en el país. Pero como nadie iba con las estadísticas en la mano, el señalamiento causó impacto en el auditorio. Habrá que ver en qué se traduce, pero por lo pronto ya los voltearon a ver.

VII. MEJOR PLANEAR

En materia de desarrollo y promoción económica, la coordinación entre entidades públicas de los tres órdenes de gobierno es clave, pues la comunicación fluida elimina obstáculos y despeja el camino. Eso parecen estarlo entendiendo bien en la Región Centro, donde ayer se reunieron alcaldes, legisladores, funcionarios de alto nivel y empresarios con el gerente Divisional de Distribución de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la Zona Golfo Norte, Osvaldo de León Ortiz. El propósito de la reunión, coordinada por el monclovense Carlos Villarreal, fue establecer mecanismos de coordinación para atender las necesidades energéticas de la zona.

VIII. DECISIONES INFORMADAS

Los que le entienden al tema nos dicen que la prospectiva en materia de generación, distribución y consumo de energía eléctrica es toda una ciencia que depende, sobre todo, de contar con información precisa y oportuna que permita anticipar la forma como la demanda evolucionará en cada región. Por ello, el establecimiento de mesas técnicas –uno de los acuerdos de la reunión– representa un paso relevante en la dirección correcta.

IX. ¡HAY TIRO!

Si a usted le gustan las peleas, anote la fecha en su calendario: sábado 18 de octubre, en el Auditorio Saltillo. ¿Qué va a ocurrir allí? Pues que ese día se registrarán batallas a muerte... entre robots. El evento, que es impulsado por dos jóvenes emprendedores, María Contreras y César Valerio, se realizará por segunda ocasión y, al decir de sus impulsores, ha despertado tal furor que decidieron mudarlo a un espacio más amplio y esperan reunir a cinco mil personas que podrán atestiguar los enfrentamientos entre máquinas en dos categorías de peso: 60 y 120 libras. Un evento que, más allá del espectáculo, es un escaparate para la creatividad, la ciencia y la técnica.