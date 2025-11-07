POLITICÓN: Estudiantes del Tec Laguna exigen auditoría a la Presidenta; denuncian irregularidades

I. INSTITUTO FANTASMA

En relación con el comentario realizado ayer en este espacio sobre el Instituto Municipal de la Vivienda, nos cuentan que en sesión de Cabildo –la semana pasada– se abordó su destino. Sin discusión, se aprobó trasladarlo a la Dirección de Servicios Administrativos. En los hechos, el Instituto dejará de operar... o, mejor dicho, nunca inició funciones. Creado en tiempos de Chema Fraustro, fue una ocurrencia sin sustento técnico ni financiero. No hubo tensión con trabajadores ni con el sindicato: todos sabían que ese cascarón no era viable. Un error de política pública que hoy se sepulta conforme al manual del priismo responsable: sin señalar los yerros de los copartidarios.

II. ERROR CONFIRMADO

El traslado del Instituto Municipal de la Vivienda a la Dirección de Servicios Administrativos confirma lo señalado desde el principio: fue una improvisación de tal magnitud que jamás operó, ni generó una sola solución para los trabajadores. En los hechos, el movimiento es su acta de defunción. Y este vacío explica por qué el Ayuntamiento busca ahora incorporarse al régimen del Infonavit o, ya de perdis, al programa federal Vivienda para el Bienestar.

TE PUEDE INTERESAR: POLITICÓN: Saltillo entra a la cancha del Mundial 2026; firman mañana convenio como subsede

III. ÚLTIMO STRIKE

Al que ya le lanzaron la recta definitiva, con la cual ha caído el último out del partido, es al defenestrado presidente del Instituto Electoral de Coahuila (IEC), Rodrigo Paredes Lozano, a quien la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación “desechó de plano”, es decir, sin entrar siquiera al estudio del tema, el juicio que promovió para exigir que el IEC lo liquidara luego de que lo echaran del cargo en enero pasado. El Tribunal resolvió, por mayoría de seis votos a uno, que el recurso promovido por Paredes no es de naturaleza electoral, pues lo interpuso cuando ya no era integrante del órgano.

IV. PERO...

Con la determinación del TEPJF se ha agotado en definitiva la ruta electoral para Paredes. Pero dada su inclinación al litigio, no dude usted que pronto intente otra vía. Además, como se documentó en su momento, cuando Paredes se involucró en un intento por estafarle varios millones de pesos al IEC –justo por un asunto de “liquidaciones laborales”–, pocos dudan que ande buscando cómplices para intentar una argucia del mismo tipo.

V. PURO CHAVAL

Y en los terrenos electorales andando, un detalle que había pasado inadvertido es que, con la llegada de Patricia Guadalupe González, Layla Karina Miranda y Marco Antonio Yeverino como nuevos integrantes del Consejo General del IEC, la edad promedio en dicho órgano sufrió un descenso importante, pues pasó de 44 a 38 años. Y es que el promedio de edad de los tres consejeros que concluyeron su periodo era de 48 años, pero el de los que recién llegaron es de sólo 36. De hecho, cinco de los seis integrantes actuales del órgano de dirección tienen menos de 40 años y solamente la “decana”, Leticia Bravo Ostos, estira el promedio hacia arriba, con 51 primaveras.

VI. HABRÁ QUE VER

Cuestión de revisar, pero bien podría ocurrir que el de Coahuila sea el consejo más joven del país, dato que, conviene decirlo con claridad, no significa nada en sí mismo, pero que puede cobrar relevancia a partir de la forma como los integrantes del órgano aborden los temas que les tocará estudiar y decidir. ¿Darán la campanada y sorprenderán a propios y extraños o, por el contrario, transitarán como tantos en el océano de la irrelevancia? El tiempo lo dirá.

TE PUEDE INTERESAR: Hasta un año tardaría el INE en emitir nueva convocatoria para consejero presidente del IEC

VII. ALUMNADO DESPIERTO

Lo ocurrido ayer en el Tec Laguna, en Torreón, sorprendió incluso a quienes siguen de cerca el sector educativo: estudiantes protestando dentro del plantel con pancartas, micrófono abierto y un pliego de denuncias que va desde deterioro en instalaciones hasta presunto nepotismo y conflicto de interés en la administración del director José Omar Saldívar. En Coahuila las protestas estudiantiles no son cosa de todos los días. Nos dicen que el malestar venía de tiempo atrás: cuotas sin transparencia, irregularidades en titulaciones y familiares del director en la nómina. ¿Qué tan desordenada debe estar la casa para que los alumnos se organicen así?

VIII. VOZ... ¿QUE RETUMBA?

La inconformidad generalizada no se explica sólo por la molestia del día, sino por años de opacidad en el manejo de recursos, cobros excesivos y decisiones cuestionadas dentro del plantel. Lo extraordinario es que el alumnado rompió la inercia y exigió una auditoría federal directamente a la presidenta Claudia Sheinbaum. El director asegura tener “puertas abiertas” y disposición para la revisión. Entre los observadores surge la pregunta: ¿tomarán nota los estudiantes de la UAdeC? ¿Estará la Universidad preparada para algo así?