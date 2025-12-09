POLITICÓN: Hay seguridad en Coahuila, pero en sus cárceles ya no cabe ni un reo más

I. SOBRE EL LÍMITE

Coahuila se mantiene como uno de los estados más seguros del país, pero sus cárceles ya rebasaron el límite de sus capacidades. Con espacio para casi 4 mil personas, hoy albergan a cerca de 6 mil internos, una sobrepoblación de 2 mil reos. Los centros penitenciarios más saturados son los de Torreón, Saltillo y Piedras Negras; el único que aún cuenta con espacio es el de Monclova, inaugurado en diciembre de 2023. Los datos del Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional son alarmantes. ¿Podrá el secretario Hugo Gutiérrez contener un problema que no deja de crecer?

II. LUCES ROJAS

La CNDH prendió los focos de alerta; un informe reciente señala que las cárceles de Coahuila enfrentan múltiples deficiencias: falta de personal, poca atención médica, malas condiciones de higiene, escasa reinserción social y débil seguridad interna. Aunque las autoridades presumen orden y control, los datos oficiales muestran que el sistema penitenciario enfrenta una crisis silenciosa que, de no atenderse pronto, puede escalar más allá de sus muros.

III. SIN TROPIEZOS

Javier Díaz llega contento a su Primer Informe en el Teatro de la Ciudad, y con razón: ayer en la sesión del Cabildo de Saltillo le fue mejor de lo esperado. Su Primer Informe fue aprobado por unanimidad, es decir, no sólo recibió respaldo del PRI, PAN y PRD, sino también de Movimiento Ciudadano y hasta de Morena. La regidora Alejandra Salazar y el regidor Mitchel Márquez destacaron los beneficios de programas como “Aquí Vamos Gratis”, “Activa tu Parque” y “Aquí Andamos”. La aprobación general reflejó que los primeros 12 meses dejaron buen sabor de boca. En política, ese tipo de consensos no se logran todos los días.

IV. LO QUE SIGUE

Aunque la jornada fue tersa, el alcalde no evitó un momento de autocrítica. Admitió que su gobierno debe acelerar acciones para prevenir adicciones entre jóvenes. Señaló que Saltillo no enfrenta violencia como otras ciudades, pero que eso no debe generar confianza excesiva. Bien por reconocer lo que falta, pero ojalá lo dicho en el informe no se quede sólo en palabras. Porque el verdadero reto viene ahora: ejecutar con más rapidez y precisión.

V. NO FUNCIONÓ

En Arteaga –se lo dijimos aquí– nombraron a Jorge Soto Duarte como jefe de Gabinete, dizque para mejorar la administración, pero en realidad fue una jugada política: colocarlo ahí para tomar el control que nunca se logró, desde el Cabildo, a través de uno de los actores más importantes por cargo y relación con “El Grupo en el Poder”. Soto llegó desde Ramos Arizpe, donde no creó precisamente buena fama. Su llegada no trajo coordinación ni orden; al contrario, las áreas del Ayuntamiento están más enfrentadas que nunca. Mientras tanto, la alcaldesa Karen Sánchez parece atrapada en un pleito interno que no puede controlar.

VI. EN ESTOS TIEMPOS

En tiempos de informes anuales, todo se pinta bonito. En el papel, Arteaga avanza; en los hechos, está estancado. Nombraron a un jefe de Gabinete para dar orden, pero lo que hay es más conflicto. El equipo sigue dividido, cada quien por su lado, buscando ganar terreno. La alcaldesa sólo observa. El supuesto control que prometieron se volvió más grilla. Pero eso no lo dirán en el informe, ahí todo es eficiencia, resultados... y simulación.

VII. PRORROGAR ES PODER

Robando –tal vez– inspiración a Luisa María Alcalde, líder nacional de Morena , quien con un simple acuerdo extendió los mandatos de los comités estatales de su partido hasta octubre del año 2027, el dirigente nacional del SNTE y senador de Morena, Alfonso Cepeda, nos cuentan, ya evalúa hacer lo mismo con las dirigencias de algunas secciones sindicales, entre ellas, la de la Sección 38, que encabeza la profesora Isela Licerio Luévano. Total, si la democracia estorba, se archiva. El control lo es todo. Y eso de andar renovando liderazgos, como dicen los estatutos, parece un lujo que la 4T ya no se puede permitir... o no quiere.

VIII. LA LEY, ESTORBO

“No me salgan con que la ley es la ley”, decía AMLO, y sus fieles lo tomaron como mandamiento. Lo que debe ser temporal, en la práctica de la cuatroté se vuelve indefinido. Así, mientras los estatutos del SNTE marcan tiempos y formas para renovar dirigencias, el oficialismo sindical aplica el dedazo de la permanencia, sin convocar elecciones y con un respaldo político que lo hace intocable. ¿Y los agremiados? No importan. Lo único que se renueva es el cinismo. Habrá que ver si se atreven a tanto... ¿Usted lo duda?

IX. DARLE LA VUELTA

Que ahora sí, en el 2026, se va a combatir “en serio” a los factureros, se afirma desde los corredores del oficialismo... porque el SAT, de Antonio Martínez Dagnino, va a tener más y mejores facultades. Pero, de acuerdo con diversos especialistas, el problema es que esas nuevas capacidades se concentran –como siempre– en los síntomas y no en la enfermedad. Habría que preguntarse, dicen los expertos, por qué existen los factureros. Y la respuesta es simple: existen porque hay servidores públicos robando dinero de las arcas públicas a través de operaciones simuladas. ¿Y si mejor se concentraran en detectar y atrapar a estos últimos?