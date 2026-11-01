POLITICÓN: Vienen días claves para la reforma a seguros de gastos médicos

El plantón del Tecnológico ya entró en otra etapa. Canaco calcula que las ventas del Centro Histórico cayeron cerca de 30 por ciento durante el viernes. Mientras la SEP, encabezada por Mario Delgado, alarga el conflicto, el bloqueo golpea a comercios, restaurantes y trabajadores. Los estudiantes tienen derecho a exigir soluciones, pero el costo llega a personas ajenas al problema. La presión debe mantenerse sobre la autoridad responsable, sin hacer que toda la ciudad termine pagando la cuenta.

El diputado federal priista Jericó Abramo Masso encontró un tema que cruza partidos: los aumentos en los seguros de gastos médicos. Dice que su reforma podría votarse antes del 20 de noviembre. Busca que aseguradoras y hospitales expliquen aumentos, tarifas y comisiones, además de fortalecer a Profeco y Condusef. Frente al micrófono, ningún diputado querrá defender las letras chiquitas. La prueba llegará cuando comience el cabildeo del sector. Entonces sabremos si el respaldo se mantiene al momento de votar.

III. ALGO MÁS

Canaco y Canirac pidieron liberar Venustiano Carranza y respaldaron las demandas estudiantiles. Juan Antonio Aguirre, de la Canaco, acudió al plantón. Está bien fijar postura, pero las cámaras pueden hacer más: acercar a las partes, ofrecer una mesa y ayudar con soluciones concretas. También representan a negocios que ya están perdiendo. Si quieren influir en la vida pública de Saltillo, esta es una buena oportunidad. Los comunicados expresan preocupación; la capacidad para destrabar un conflicto demuestra liderazgo.

IV. PRINCIPIOS FLEXIBLES

El que no deja de insistir ante los tribunales es Fernando Hernández, secretario de Organización de Morena en Coahuila. El autoproclamado fundador del movimiento y fiel adepto de López Obrador busca deshacer el ajuste de paridad para arrebatarle la curul a Mayra Ruby Rangel. Hernández, esposo de la diputada federal Cintia Cuevas, recurrió a la Sala Monterrey para intentarlo otra vez. Puede envolver su reclamo en argumentos legales, pero el efecto político es simple: bajar a una mujer para subir él. Algunos principios sólo se defienden mientras no estorben una ambición personal.

V. NI TAN BUENO...

Jaime Bueno Zertuche, director del IEEA, apareció esta semana en el Senado. La visita coincidió con la discusión del paquete fiscal, pero en su publicación no mencionó reuniones sobre educación para adultos ni alguna gestión relacionada con su cargo. Conviene saber si el viaje fue oficial o personal, quién cubrió los gastos y, en su caso, qué resultado dejó para el organismo que dirige. Del trabajo del IEEA, ni una palabra. No dejó una agenda institucional a la vista; sí una fotografía con suficiente material para la lectura política.

VI. REFLEXIÓN

Y esa lectura política alcanza a Gabriel Elizondo, quien aparece con Carolina Viggiano y Jaime Bueno. Si el senador piensa en su futuro, debe recordar que cada fotografía admite varias interpretaciones. Viggiano representa un grupo con historia, pero también con cuestionamientos; Bueno conserva relaciones, aunque hoy su peso parece irrelevante, por eso su presencia quizá no sea buena ni mala para la imagen: simplemente acompaña. Falta saber si esas compañías suman al proyecto de Elizondo o sólo recuerdan de qué grupo viene cada uno.

VII. FUEGO DIGITAL

En el PRI, que dirige Carlos Robles, hay extrañeza por cuentas en redes que golpean a personajes del propio partido y favorecen a otros. Nos cuentan que las sospechas apuntan hacia operadores tricolores ligados a la comunicación, empeñados en fabricar percepción desde el anonimato. La fórmula parece sencilla: atacar a los contrarios, impulsar a los propios y, de vez en cuando, darles un golpe menor para despistar. Mucha estrategia para ocultar lo evidente: la disputa interna avanza y algunos prefieren pelearla con perfiles sin nombre.