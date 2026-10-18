POLITICÓN: La foto política que dio para hablar en el Rodeo Saltillo

Y en ese resultado también cuenta el Ayuntamiento de Saltillo. Javier Díaz y su equipo estuvieron pendientes de la seguridad, los traslados y los detalles para recibir a los visitantes, además de las actividades preparadas para invitados especiales. Es la parte que suele llamar la atención cuando algo falla y pasa inadvertida cuando funciona. Esta vez merece reconocimiento: una buena sede necesita una ciudad que acompañe la experiencia. También hay buenas cuentas para el alcalde; recibir bien ayuda a que quieran volver.

Hoy termina el Rodeo Saltillo y, por lo visto durante el fin de semana, Manolo Jiménez tiene motivos para estar tranquilo y contento. Las instalaciones dejaron buena impresión y se notó aún más la presencia de visitantes de otros estados. El festival y encuentros como la Convención Nacional Ganadera trajeron gente que también comenzó a verse en hoteles y restaurantes. Falta el balance final, pero el movimiento fue visible. Al gobernador le salió bien la convocatoria; los negocios también tuvieron invitados a la mesa.

III. TODOS EN CUADRO

En el Rodeo Saltillo hubo una fotografía que dio para más conversación que muchos discursos: El Ejecutivo Estatal junto a Federico Fernández, Diego Rodríguez y Gabriel Elizondo, quien la publicó. Nos cuentan que entre algunos ha habido diferencias discretas; de ahí las lecturas sobre verlos juntos y sonrientes. ¿Acercamiento, tregua o recordatorio de que pertenecen al mismo equipo? Cada quien sacará sus conclusiones. El senador escribió “con el jefe”. Quizá la explicación estaba en el pie de foto y algunos siguen buscándola entre los sombreros.

IV. EL RECHAZO

A Rafael Olivos Hernández le rechazaron el acuerdo salarial que su dirigencia había negociado para los trabajadores del IMSS: 2.9 por ciento directo al sueldo y 3.9 en apoyo para vivienda. El resultado obligó a reabrir la negociación y dejó anunciada otra movilización para el 21 de octubre. El mensaje alcanza al sindicato y a Zoé Robledo: la inconformidad también incluye medicamentos y condiciones de trabajo. La dirigencia llevó un acuerdo para que se lo aprobaran; los trabajadores le devolvieron la tarea.

V. PASO CONCRETO

Aaron Valdez, alcalde de Eagle Pass, firmó con el Gobernador del Estado el contrato para elaborar el diseño y proyecto ejecutivo de la ampliación del Puente Internacional 2. Valdez planteó crecer sin comprometer la infraestructura ni el patrimonio público. El acuerdo también muestra una buena relación con las autoridades vecinas y una visión práctica para hacer política con Estados Unidos: encontrar intereses comunes y trabajar sobre ellos. Para un estado norteño y fronterizo como Coahuila, cultivar esa relación debe ser parte del trabajo diario.

VI. FACILIDAD PARA PAGAR

Claudia Sheinbaum anunció que en 2027 continuará la regularización de adeudos fiscales sin multas ni recargos y sin límite de monto. Para los contribuyentes con pendientes puede ser una oportunidad de ponerse al corriente sin que los cargos acumulados vuelvan impagable la cuenta. Faltan las reglas, pero la intención es positiva: facilitar el cumplimiento y recuperar ingresos. Ante la debilidad de la recaudación en 2026, la medida podría incentivar el pago. Al contribuyente le abre una salida y a Hacienda le permite cobrar.