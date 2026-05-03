POLITICÓN: Llega Morena a su congreso entre narcoacusaciones de EU

Al menos en lo que hace a Rubén Rocha Moya , y su delfín Juan de Dios Gámez Mendívil , alcalde de Culiacán, la preocupación de que pudieran hacerse presentes en el cónclave se disipó desde la noche del viernes pasado, cuando decidieron, “con la conciencia tranquila”, solicitar licencia a sus cargos. No está claro, sin embargo, si personajes como el senador Enrique Inzunza -AKA “El Filósofo”-, quien sigue sin solicitar licencia a su cargo, sí podría hacer acto de presencia en el World Trade Center de la CDMX.

En medio del peor -o al menos el más corrosivo- escándalo que ha vivido el partido de moda en su corta historia, Luisa María Alcalde deja hoy la dirigencia nacional de Morena para cederle los trastos a la hasta hace unas horas secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes . Dos incógnitas marcan el evento: el contenido de las reformas estatutarias que se encuentran listadas para ser votadas y si alguno de los indiciados por Estados Unidos tendrá el descaro de aparecerse por ahí.

III. A PASO VELOZ

A una horas de iniciar el período de campañas para la renovación del Poder Legislativo local, los candidatos de todas las fuerzas políticas se preparan con todo para atraer la atención del respetable y, quienes han tenido oportunidad de verlo por anticipado, dicen que quien va a sorprender con un video distinto a lo que suele verse en este tipo de procesos, es Jaime “El Jimmy” Martínez Veloz, quien contenderá por el distrito 11 con cabecera en Torreón. Habrá que estar atentos a ver si es cierto...

IV. INTENCIONES

Como se ha comentado en este espacio, el emecismo coahuilense, que encabeza Alfonso Danao de la Peña, se ha propuesto convertirse en la tercera fuerza política de la entidad. ¿Qué implica esto? Que la meta es obtener una votación de dos dígitos, es decir, al menos 10 por ciento de los votos. ¿Eso es mucho o es poco? En términos de lo que el partido naranja obtuvo hace tres años -apenas el 2.1 por ciento- equivale a multiplicar casi por cinco sus más recientes resultados. ¿Será que podrán?

V. MISIÓN

Otros que han puesto la mira alta son los panistas que llevan en la candidatura de Gerardo Aguado Gómez su mayor apuesta. El exdirigente estatal y actual coordinador de la bancada albiazul en el Congreso tiene una misión puntual: ser el candidato más votado del Estado, de forma que no haya duda que tenía derecho a figurar en el primer lugar de la lista pluri de su partido. En teoría, Aguado no tendría que sudar siquiera para lograrlo, pues se trata de la figura más visible del panismo comarcano.

VI. LA ÚLTIMA

Por cierto que quienes se han embarcado en la aventura de repetir en el cargo, entre ellos la actual presidenta del Poder Legislativo, Luz Elena Morales, van por la última oportunidad de mantener el hueso... ¡perdón!, el privilegio de representar a los ciudadanos, pues a partir de la siguiente renovación del Congreso del Estado eso ya no será posible debido a las reformas que introdujo la cuatroté en la Constitución y con las cuales se dio marcha atrás en la reelección. A ver cuántos lo consiguen.