POLITICÓN: Lluvias, un problema que requiere una solución integral en Saltillo

¿Qué tanto llovió ayer en la zona metropolitana de Saltillo? Los reportes meteorológicos señalan que no fue más de medio centímetro, es decir, se trató de una lluvia moderada. Pese a ello, el oriente de la ciudad sufrió inundaciones que desquiciaron el tráfico y dejaron saldos negativos en términos de daños materiales. Los elementos de seguridad de Miguel Ángel Garza Félix tuvieron que realizar operativos de resguardo y apoyo a los automovilistas y seguramente hoy -y en los días subsecuentes- diversas áreas del municipio tendrán que apoyar en labores de limpieza y rehabilitación de vías.

Lo que estos hechos indican es que resulta imperioso colocar, en los primeros lugares de prioridad de la agenda de pendientes, una política integral para atender el “problema” que implica hoy el agua de lluvia. No se trata solamente de contar con drenaje pluvial, sino de impulsar una solución integral que atienda el fenómeno con técnica e inteligencia. Porque el problema no es solamente que algunas zonas de la ciudad se inunden con cualquier lluvia, sino también que no aprovechamos el agua de la misma.

III. DA LO MISMO

La voz popular advierte con sabiduría que los extremos se juntan. Y al menos en lo que hace a las penurias que sufren los adultos mayores, los conocedores del tema nos dicen que no importa si se forma parte de una familia pobre o de una con amplias posibilidades económicas. Y es que en Saltillo, nos aseguran, existen muchos casos de personas de edad avanzada, que son padres de altos ejecutivos de empresa, que viven en condiciones que los colocan al mismo nivel de cualquier familia de escasos recursos. La situación de estas personas debería obligar a la Pronnif, de María Teresa Araiza Llaguno, a intervenir en defensa de sus derechos.

IV. PARADOJAS

Las historias que circulan en los cafés son de auténtico escándalo. Porque estamos hablando de familias en las cuales los hijos perciben salarios mensuales de seis cifras y exhiben en sus redes sociales una vida de lujos, e incluso de excesos, mientras sus padres viven literalmente en el abandono, es decir, en condiciones indignas, que son curiosamente paliadas, en parte, gracias a la Pensión del Bienestar que les entrega el Gobierno de la República.

V. ENTRE DOS

Ayer comentábamos la reunión de dirigentes de Morena y líderes magisteriales para organizar la visita de Claudia Sheinbaum a Coahuila. Entre los asistentes apareció Everardo Padrón, dirigente de la Sección 5 del SNTE, cuya presencia provocó inconformidad porque se le identifica con el PRI. Nos dicen que ayer mismo convocó a integrantes de su sección para explicar que no acudió a una reunión morenista, sino a un encuentro de coordinación institucional. La aclaración, sin embargo, dejó fuera un detalle: Sonia Rincón Chanona, delegada especial del SNTE nacional, lo presentó como una nueva incorporación al morenismo.

VI. SÓLO MORENISTAS

La explicación de Everardo Padrón enfrenta un pequeño problema: a la supuesta reunión institucional asistieron los principales cuadros de Morena en Coahuila. Además de la presentación como una incorporación al movimiento, se acordó que el SNTE ocupará la parte central del auditorio durante el acto presidencial, con uniforme y una gorra marcada con la letra C de “Claudia-Coahuila”, para hacerlo visible. Quizá Padrón solamente fue a coordinar la visita y, sin darse cuenta, salió convertido en morenista.

VII. NERVIOS INTERNOS

Ernestina Godoy Ramos, fiscal general de la República, tiene un asunto delicado a revisar en Coahuila. Hace unos días publicamos que empresarios de la Región Sureste denunciaban presuntas extorsiones e invención de delitos por agentes y ministerios públicos. A partir de la publicación, nos comentan que el delegado estatal, Ramón Ernesto Badillo Aguilar, habría mostrado nerviosismo y preguntado cómo se hizo pública la información. Pero el problema no es quién habló, sino lo denunciado. Si preocupa más la publicación que investigar las acusaciones, mal asunto. Por eso, Godoy debería revisar qué ocurre en la delegación coahuilense.

VIII. ¿HASTA DÓNDE AGUANTA?

También nos dicen que entre algunos ministerios públicos formularon reclamos. La versión es que cuestionan la falta de cuidado de quienes, por presunto abuso, habrían estirado demasiado la liga hasta provocar que los empresarios hablaran. Otros lo explican con más crudeza: se estarían acabando la gallina de los huevos de oro. De ser cierto, la frase revela mucho. No habría preocupación por corregir una conducta ilegal, sino por que se ventile lo que está ocurriendo.