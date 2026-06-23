Torreón: Se perfila Miguel Riquelme como alcalde sustituto

Tras el fallecimiento de Román Alberto Cepeda González, el Congreso del Estado ha iniciado formalmente el procedimiento legal para la designación del alcalde sustituto que concluirá la administración municipal en el año y medio restante. De acuerdo con fuentes cercanas al proceso legislativo, el senador y exgobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, se perfila como la propuesta del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para asumir la titularidad del Ayuntamiento.

La diputada local Beatriz Frausto informó que el proceso se activó este martes, tras la notificación oficial enviada por el secretario del Ayuntamiento el pasado lunes, comunicando la ausencia definitiva del edil, conforme lo estipula la legislación vigente. El documento fue presentado y leído ante el Pleno del Congreso, dando paso al trámite legislativo. El siguiente movimiento será turnar el expediente a la Comisión de Gobernación, la cual tendrá la responsabilidad de analizar y evaluar los perfiles idóneos para ocupar el cargo.

La eventual designación de Riquelme Solís es valorada por diversos sectores como una apuesta por la experiencia y el conocimiento profundo de la región lagunera. Su trayectoria en la administración pública, con énfasis en seguridad, servicios públicos, desarrollo económico e infraestructura, son puntos clave en su perfil. Además, su perfil político destaca por la estrecha relación de colaboración con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, factor considerado determinante para garantizar la estabilidad, la continuidad de proyectos estratégicos y una coordinación institucional eficaz entre el municipio y el Gobierno del Estado.

La posible llegada del exmandatario estatal a la alcaldía genera expectativas positivas sobre la articulación de políticas públicas orientadas a consolidar obras y fortalecer los servicios básicos en Torreón. Asimismo, se anticipa que esta gestión priorizará los canales de diálogo abierto con los distintos sectores de la sociedad —empresarios, organismos civiles e instituciones— manteniendo una visión enfocada en la gobernabilidad, la inclusión y la construcción de acuerdos para el desarrollo y futuro del municipio.

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