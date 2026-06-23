Torreón: Se perfila Miguel Riquelme como alcalde sustituto

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    Torreón: Se perfila Miguel Riquelme como alcalde sustituto
    El ex gobernador de Coahuila sería la carta del PRI para ocupar la alcaldía de Torreón, luego del deceso de Román Alberto Cepeda. Archivo

Tras el fallecimiento de Román Alberto Cepeda, el hoy senador por Coahuila sería la carta del PRI para concluir la administración

Tras el fallecimiento de Román Alberto Cepeda González, el Congreso del Estado ha iniciado formalmente el procedimiento legal para la designación del alcalde sustituto que concluirá la administración municipal en el año y medio restante.

De acuerdo con fuentes cercanas al proceso legislativo, el senador y exgobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, se perfila como la propuesta del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para asumir la titularidad del Ayuntamiento.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/quien-asumira-la-alcaldia-de-torreon-tras-la-muerte-de-roman-cepeda-HF21178438

La diputada local Beatriz Frausto informó que el proceso se activó este martes, tras la notificación oficial enviada por el secretario del Ayuntamiento el pasado lunes, comunicando la ausencia definitiva del edil, conforme lo estipula la legislación vigente.

El documento fue presentado y leído ante el Pleno del Congreso, dando paso al trámite legislativo. El siguiente movimiento será turnar el expediente a la Comisión de Gobernación, la cual tendrá la responsabilidad de analizar y evaluar los perfiles idóneos para ocupar el cargo.

La eventual designación de Riquelme Solís es valorada por diversos sectores como una apuesta por la experiencia y el conocimiento profundo de la región lagunera. Su trayectoria en la administración pública, con énfasis en seguridad, servicios públicos, desarrollo económico e infraestructura, son puntos clave en su perfil.

Además, su perfil político destaca por la estrecha relación de colaboración con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, factor considerado determinante para garantizar la estabilidad, la continuidad de proyectos estratégicos y una coordinación institucional eficaz entre el municipio y el Gobierno del Estado.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/quien-fue-roman-cepeda-la-historia-politica-del-alcalde-de-torreon-LF21179552

La posible llegada del exmandatario estatal a la alcaldía genera expectativas positivas sobre la articulación de políticas públicas orientadas a consolidar obras y fortalecer los servicios básicos en Torreón.

Asimismo, se anticipa que esta gestión priorizará los canales de diálogo abierto con los distintos sectores de la sociedad —empresarios, organismos civiles e instituciones— manteniendo una visión enfocada en la gobernabilidad, la inclusión y la construcción de acuerdos para el desarrollo y futuro del municipio.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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