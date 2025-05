POLITICÓN: Ni perdón ni olvido... Ale Salazar desafía la ‘unidad’ de Morena Coahuila, ¿pero por qué?

I. OTRA COSA...

Gran iniciativa la de la presidenta del Congreso, Luz Elena Morales, de transformar −la noche del miércoles pasado− el salón de sesiones del Palacio Legislativo de Coss en una sala de conciertos. En el marco de los festejos por el natalicio de Miguel Ramos Arizpe y el Día Mundial de la Diversidad Cultural, la Orquesta Metropolitana de Saltillo, que dirige Natalia Riazanova, ofreció el concierto “Música del mundo” y convirtió un espacio en el cual todo suele ser rispidez y discordia en un remanso de armonía. No faltó quien dijera, luego de concluido el espectáculo, que estaría bien hacer más sesiones de estas... y menos de las otras.

II. AUSENCIAS

Los pícaros observadores, por cierto, notaron que la inmensa mayoría de quienes integran la Legislatura no se aparecieron por el recinto a pesar de que, por supuesto, estaban invitados. ¿Será que no les gusta la buena música? ¿Les darían celos porque no iban a ser los dueños del escenario? ¿O a poco andaban haciendo gestiones en sus distritos? Los malpensados aseguran que la explicación no es ninguna de las anteriores, sino otra más mundana: no pagaban viáticos por ir. ¿Será?

III. MONOPOLIO CERVECERO

El gremio restaurantero de Saltillo vive una auténtica extorsión disfrazada de negocio. Las firmas cerveceras, dueñas del 97 por ciento de las licencias de alcoholes en la ciudad, han intensificado sus presiones sobre los restauranteros para aumentar las ventas de sus productos. La estrategia es simple: si no cumples las metas, te retiramos la licencia. Para los agremiados de la CANIRAC, que preside Isidoro García, adquirir una licencia directamente con las autoridades resulta imposible por su elevado costo, un detalle que no parece casual. Este esquema revela un sistema diseñado para beneficiar únicamente a quienes tienen el músculo financiero para controlar el mercado del alcohol.

IV. LA CARTA DEL ALCALDE

Ante este panorama, los restauranteros han puesto sus esperanzas en el alcalde Javier Díaz, quien hasta ahora ha mostrado disposición para escuchar al sector. Los empresarios ven una ventana de oportunidad para romper con décadas de prácticas que huelen a confabulación. ¿Cómo explicar, de otra manera, que sólo el 3 por ciento de las licencias estén en manos de particulares? Los observadores del sector señalan que este monopolio cervecero no se sostendría sin complicidades en las esferas de poder.

V. ¿CONGRUENCIA U OBSTINACIÓN?

Mientras el resto del morenismo coahuilense ya optó por la “conciliación”, la regidora Alejandra Salazar sigue firme en su postura. A diferencia de Attolini y Guadiana, quienes ya se mostraron unidos, Salazar mantiene un claro “ni olvido ni perdón” hacia aquellos que, desde su óptica, usaron programas federales con fines políticos personales. Esta actitud, nos dicen, la coloca en una posición difícil dentro de su partido, pues la consigna es caminar “todos juntos”. La regidora parece haber elegido el camino más espinoso, manteniéndose ajena a las presiones por la paz... aunque sea fingida.

VI. ¿RUIDO POLÍTICO?

La decisión de Alejandra Salazar, dicen, la convierte en una isla política dentro del mar de reconciliaciones morenistas. Ayer mismo, hasta el delegado de la SICT, Tanech Sánchez, y Cecilia Guadiana posaron sonrientes para la foto de la unidad. Por otro lado, ha comenzado a correr el rumor de que la postura de Salazar sólo es para las redes pues, según cuentan, nunca presentó ninguna denuncia formal. Pero esto es sencillo de probar: basta que exhiba los documentos. ¿Los tendrá o sólo ha sido ruido mediático?

VII. SE EMPIEZA A NOTAR

En Piedras Negras, las quejas sobre los servicios municipales van en aumento aunque, hasta ahora, no se ha instalado el caos, gracias a que Jacobo Rodríguez recibió una ciudad relativamente en buen estado. Pero ese colchón de bienestar se está desinflando rápidamente. La decisión de liquidar a 110 trabajadores del sindicato de Obras Públicas dejó a la dependencia con solo 10 empleados. El resultado no tardó en llegar: calles oscuras y reportes ciudadanos acumulándose. El edil argumenta que los problemas ya existían desde el inicio de la administración, pero ahora ya no tiene a quién culpar del pasado. Los nigropetenses comienzan a extrañar los buenos tiempos.

VIII. INEXPERIENCIA

Lo sucedido en Piedras Negras evidencia que la liquidación del sindicato se hizo sin un plan claro de transición. Un problema crítico es que no hay registro de las funciones que realizaban los trabajadores agremiados, lo que dificulta la reorganización y la atención a los reportes ciudadanos. Mientras tanto, los despedidos han solicitado un embargo cercano al millón de pesos. Este panorama resalta la falta de experiencia en la gestión de cambios estructurales clave para el funcionamiento municipal.

IX. VIRAJES

“Un político pobre es un pobre político”, dijo en su momento “el Profe”, Carlos Hank González, y con ello evidenció el principal elemento que deben poseer quienes desean incursionar en el medio: dinero. Y la que parece tenerlo muy claro es la “disruptiva” Sandra Cuevas, la polémica exalcaldesa de Cuauhtémoc, en la CDMX, quien en la semana inauguró una galería de arte que forma parte de la colección de 10 negocios que, asegura, pretende poner en marcha. ¿Se dedicará ahora a ser empresaria? Pues no: lo que pretende, asegura, es tener fuentes de financiamiento para su verdadera pasión: la política. Habrá que ver con qué logotipo reaparece ahora.