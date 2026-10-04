POLITICÓN: Mueven partidos fichas para elecciones en Coahuila

El gobernador del Estado lo reconoció en el Senado: la seguridad responde a una estrategia de 15 años. Recibió un modelo que funcionaba y su administración lo fortaleció hasta alcanzar el primer lugar en percepción de seguridad. En ese esfuerzo participa el fiscal Federico Fernández, desde la investigación y la coordinación con las corporaciones. El resultado tiene antecedentes y responsabilidades compartidas. La continuidad cuenta, pero también obliga: mantener esos niveles exige trabajo diario...

Manolo Jiménez cerró una semana de mayor presencia nacional. La gira por la Ciudad de México incluyó el Senado, la presentación del Rodeo Saltillo y entrevistas en medios nacionales. Promovió Coahuila con indicadores a favor: primer lugar en percepción de seguridad y liderazgo en formalidad laboral. Son argumentos para atraer inversiones y visitantes, aunque no resuelven todos los desafíos del estado. La gira también le dio espacio político. Hay resultados qué reconocer y pendientes que no desaparecen frente al micrófono.

III. LA OTRA PIEZA

Ese esfuerzo también pasa por el estado de derecho. Miguel Mery Ayup encabeza el ranking de GobernArte sobre conocimiento y aprobación de presidentes de tribunales del país. Es una medición de percepción ciudadana, no de calidad de las sentencias, pero aporta un dato sobre la confianza en quien preside el Poder Judicial. La seguridad necesita jueces que hagan valer la ley y den certeza. Ahí está la responsabilidad de Mery: contribuir desde una justicia eficaz e independiente. El lugar en la encuesta acompaña; no sustituye esa tarea.

IV. COBRAR LA VENTAJA

Y esas condiciones también cuentan en la promoción económica. Luis Olivares, secretario de Economía, tiene argumentos al conversar con empresarios: seguridad, formalidad laboral y certeza jurídica. La gira del gobernador dio exposición nacional a esas ventajas. Convertir el interés en proyectos, empleos y oportunidades para proveedores locales requiere seguimiento, sobre todo ante la incertidumbre económica. Ahí entra la tarea de Olivares. La promoción abre conversaciones; la inversión se confirma cuando los proyectos arrancan.

V. LA OTRA CARRERA

En el PRI estatal, las alcaldías acaparan los reflectores, pero también hay movimiento rumbo a San Lázaro. Como adelantamos aquí, está confirmado que Jericó Abramo Masso buscará la reelección. La atención ahora apunta a Enrique Martínez y Morales, secretario de Inclusión y Desarrollo Social, cuyo nombre gana fuerza para una candidatura a diputado federal. Mientras unos compiten por las porras municipales, Enrique empieza a entrar en otra conversación. Habrá que escuchar lo que se mueve fuera del templete.

VI. FICHAS GUINDAS

Por el lado de los guindas, Morena -que aún dirige Diego del Bosque- empieza a acomodar sus fichas. Para el Distrito Federal 2 comienza a sonar Aída Mata Quiñones, quien desde Bienestar en la Región Desierto ha mantenido presencia en distintos municipios. La paridad pesará en las candidaturas de 2027 y podría abrirle espacio. Su nombre, nos cuentan, ya circula en las conversaciones internas. Luego vendrá la encuesta, para que el dedazo tenga a quién echarle la culpa.

VII. NO ES OPINIÓN...

Se acaban de dar a conocer los resultados de este año del Ranking QS World University Rankings: Latin America & The Caribbean 2027 y, en cuatro mediciones consecutivas, la UAdeC que encabeza Octavio Pimentel Martínez cayó varios lugares. Hace cuatro años estaba en el rango 181–190 y ahora aparece en el 251–300. Al tratarse de una medición externa y global, mal harían las autoridades universitarias en responder con excusas o justificaciones. Lo que se requiere son cambios académicos profundos.