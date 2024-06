POLITICÓN: Reina la apatía en el Congreso de Coahuila, legisladores viven pegados a sus celulares, chismeando o con la mirada perdida

I. CELEBRAR LA VIDA

El lunes por la tarde, en un jardín ubicado al norte de la ciudad, se armó la pachanga con la crema y nata de la política estatal, miembros de los tres partidos de la coalición. La excusa oficial: agradecer a todos por su esfuerzo en las elecciones y, de paso, festejar el cumpleaños del gobernador Manolo Jiménez Salinas. Funcionarios y políticos de todo el estado estuvieron prestos a degustar los manjares que se sirvieron ahí. Entre los invitados, el único exgobernador presente fue Miguel Riquelme Solís, quien llegó con su curul de senador bajo el brazo, acompañado por Xavier Herrera, exsubsecretario de egresos. ¡Hubo un desfile de sonrisas sinceras!

II. DESARROLLAR HABILIDADES

Los que conocen la grilla estatal dicen que Herrera está calentando motores para su regreso al Gobierno del Estado. El dato curioso del evento: a los invitados les pidieron amablemente “depositar” sus celulares a la entrada, donde quedarían “cuidadosamente resguardados”, por supuesto. La medida, dicen, fue para fomentar la convivencia y que todos pudieran chatear cara a cara. Parece que la nueva estrategia es mejorar las habilidades de interacción social. Interesante, ¿no?

III. SIEMPRE ES IGUAL...

Ayer fue martes de sesión en el Congreso y, como en una película de Hollywood, todo se resetea cada semana. Igual que en “Al Filo del Mañana” o “El Día de la Marmota”, filmes en que el protagonista revive para reiniciar cada día la trama, así son las sesiones del Congreso: una repetición sin fin. Nuestros “representantes” pegados a sus celulares, chismeando entre sí o con la mirada perdida. Nadie presta atención a las pocas intervenciones de los valientes que hablan. La tónica del Congreso parece ser esperar a que el morenista Antonio Attolini o el panista Gerardo Aguado hablen y debatan entre ellos. A los demás, hay que agradecerles su mera presencia. Si viste una sesión... ¡ya las viste todas!

IV. DESFACHATEZ

Hay quienes, incluso estando presentes, no se toman la molestia de votar. Es el caso de la diputada priista Edna Dávalos, a quien parece no importarle en absoluto su trabajo. En el lobby del Congreso se comenta que esto pasa cada semana. Pasa más tiempo en la cocina o en la curul de alguien más. Llega el momento de votar y ella, nada. Más allá de la anécdota, esto ilustra la apatía de esta legislatura. Parecen seguros de que nadie los observa. Al menos en la sesión de ayer no hubo sesión de fotos.