POLITICÓN: Zanja disculpa pública controversia de funcionario del Poder Judicial

I. ‘CAJAS CHINAS’

Que surjan voces acusando “montaje” cada vez que un hecho coyuntural aparece en el horizonte y, coincidentemente, parece “desplazar” un tema incómodo para el Gobierno, no es novedad en México. Pero que el señalamiento cobre visos de verosimilitud ya es otra cosa, tal como lo estamos atestiguando con el condenable caso de acoso sufrido por la presidenta Claudia Sheinbaum. No puede ponerse en duda que la mandataria fue víctima de acoso y menos aun que el responsable debe ser castigado. Pero lo que debió ser un hecho que concitara la indignación unánime se ha convertido en una controversia indeseable.

II. SOSPECHAS

Y es que desde que el cineasta Luis Estrada acuñara la frase “caja china” en su filme “La Dictadura Perfecta”, la expresión se utiliza para sembrar dudas y, en el caso que nos ocupa, para señalar la posibilidad de que se trate de un intento por trasladar la conversación pública lejos del condenable asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo. Uno y otro tema no deberían “competir” por la atención del público y ambos tendrían que ser condenados sin fisuras. Pero la polémica está instalada...

III. ÁNIMO MUNDIALISTA

Se puso buena la competencia entre Saltillo y Torreón para sacar ventaja de nuestra proximidad con Monterrey, una de las sedes mexicanas del Mundial 2026. Los alcaldes Javier Díaz y Román Cepeda realizaron ayer sendos anuncios que implican, por el lado de la capital del sarape, la intención de atraer a unos 400 mil visitantes y, por el de la Perla de la Laguna, hospedar a un par de las selecciones que participarán en la justa deportiva más importante del planeta. Cada ciudad, como corresponde, está poniendo sobre la mesa sus atractivos y el Gobierno del Estado actúa como catalizador de las oportunidades.

IV. MUNDIAL PA’ DELANTE

En ambos casos, desde luego, cabría esperar que se aceleren obras de remozamiento y se atiendan todos aquellos detalles que impliquen fricciones en el camino hacia la atracción de visitantes. La derrama económica que genera un mundial de futbol es enorme, por lo cual se trata de una oportunidad que no debe desperdiciarse. Sacarle todo el jugo posible al Mundial 2026 tiene que ser, sin duda, la gran prioridad del próximo año.

V. SILENCIO DELEGACIONAL

En los últimos días se ha vuelto más evidente un fenómeno que, según los enterados, lleva años gestándose: el silencio absoluto de las delegaciones federales. Cuando surge un tema que naturalmente debería ser aclarado por quienes encabezan estas oficinas, lo único que aparece es el murmullo off the record. En público no dicen nada y en privado juran que la información es imprecisa, pero que “tienen prohibido declarar”. No es nuevo: desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador se inició con esta “estrategia”. Y claro, como muchos de ellos fueron elegidos por su postura de obediencia ciega, la instrucción les acomoda perfecto. Así, la opacidad se vuelve norma.

VI. PRIISMO EN CORTO

En el PRI, que preside Carlos Robles y dirige Diego Rodríguez, se insiste en el discurso de “unidad de equipo”, pero en Torreón, nos cuentan que Xavier Herrera trae un libreto distinto. Su ambición, dicen, puede más que la línea y opera incluso contra los suyos. Ahora el movimiento fue contra Hugo Dávila, actual subsecretario estatal, a quien le habrían operado para generarle descontento en uno de los sectores territoriales. En el tricolor aseguran que ya lo conocen y solo registran sus jugadas, que tarde o temprano se cobran. ¿Será?

VII. EL FIN DE LA PLAZA

La Plaza de Toros Armillita ya es historia: las cuadrillas desmontan gradas, retiran estructuras y avanzan en la demolición total del emblemático inmueble. Con esto se cierra un capítulo en la vida taurina de Saltillo y se abre paso al nuevo complejo de espectáculos que ocupará el terreno... con otros toros. Nos cuentan que, tras una negociación larga y discreta, los socios finalmente accedieron a ceder el espacio. El punto clave fue uno de ellos: Armando Guadiana, hijo del exsenador, quien -según los enterados- aceptó sin pedir negocio alguno. Lo hizo, dicen, para facilitar el proyecto y permitir que la comunidad reciba un recinto digno.

VIII. SIN NEGOCIO

La versión que circula entre quienes siguieron el proceso es que los Guadiana no vendieron ni intercambiaron nada. Simplemente cedieron su parte para destrabar la construcción del complejo multiusos, que tendrá capacidad para más de seis mil personas. En mensajes privados, Armando Guadiana insiste en que no hubo “ni un peso” de por medio y que su decisión buscó evitar conflictos y permitir que el proyecto avanzara. ¿Será?

IX. PUNTO FINAL

Con el ofrecimiento de una disculpa pública quedó zanjada la controversia entre el funcionario judicial Eduardo Alonso Fuentevilla, secretario del Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Octavo Circuito, y el reportero de esta casa editora a quien amenazó, en abril pasado, con “mandarlo tablear”, tras acudir en auxilio de uno de sus hijos, detenido en un retén antialcohol en Saltillo. La salida escogida en este caso es una muestra de que los mecanismos alternos de solución de controversias, aunque reman en contra de la cultura generalizada, que solo considera la cárcel como castigo viable, representan un recurso valioso.