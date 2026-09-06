POLITICÓN: Relevo en Morena Coahuila ¿evitará pleito interno o evidenciará control del partido?

La cordialidad prevista no es gratuita. Responde a la buena relación que mantienen la presidenta Sheinbaum y el gobernador Manolo Jiménez, quien aprovechará la visita para plantear asuntos como AHMSA y la carretera Saltillo-Monclova. Por eso se espera que ambos equipos se comporten a la altura: nada de abucheos, rechiflas ni intentos por arruinar la escena. Los morenistas deberán respetar y aplaudir al gobernador; el priismo hará lo mismo con la Presidenta. Ese es el plan: cortesía y respeto mutuos.

La presidenta Claudia Sheinbaum estará hoy en Saltillo para presentar a los coahuilenses los resultados de su Segundo Informe de Gobierno. El encuentro está programado en el Auditorio Parque Las Maravillas y la convocatoria ha sido amplia y plural, por lo que se espera que grupos del morenismo y del priismo locales compartan espacio. Sheinbaum hablará de los logros de su administración; los asistentes escucharán, aplaudirán y, según lo planeado, todo transcurrirá con tranquilidad. O al menos ese es el programa político...

3. RELEVO GUINDA

Nos comentan que en el morenismo local se acerca el cambio del liderazgo. La dirigencia nacional fijó el 19 de septiembre como límite para que quienes busquen una candidatura dejen sus puestos partidistas. En Coahuila el caso es distinto: Diego del Bosque ya es diputado local electo por la vía plurinominal y llegará al Congreso el 1 de enero. Por eso, Ariadna Montiel le habría sugerido separarse y permitir la llegada de otro perfil, con el objetivo de que del Bosque se concentre plenamente en sus funciones legislativas.

4. DOS CAMINOS

Si Diego del Bosque deja la dirigencia, el Comité Ejecutivo Nacional tendría dos caminos: el primero sería enviar un delegado especial a Coahuila para que asuma el control del partido mientras se define el futuro. El segundo, emitir una convocatoria para que de entre los 70 consejeros estatales elijan nueva dirigencia con todas las formalidades estatutarias. Habrá que ver cuál ruta elige Ariadna Montiel. Una evita el pleito interno; la otra permitiría saber quién controla realmente a Morena en Coahuila.

5. APELLIDO EN JUEGO

La definición de candidaturas federales en Morena podría incluir una disputa interesante: el joven empresario Armando Guadiana Mandujano estaría interesado en buscar la candidatura por el Distrito 7, con cabecera en Saltillo. El apellido tiene historia y peso político. Por ahora es una versión que comienza a circular, pero suficiente para mover las aguas entre quienes ya hacían cuentas. Porque si Guadiana decide entrarle estaría buscando una candidatura que actualmente tiene dueño y, seguramente, planes de reelección.

6. DISTRITO EN DISPUTA

Ahí aparece Tony Castro, actual diputado federal de Morena por el Distrito 7. Si la versión se confirma, el partido deberá decidir entre permitirle buscar la reelección o abrirle paso a Armando Guadiana Mandujano. La disputa promete porque ambos llegarían con argumentos y respaldo. Pero lo interesante vendría después: si Morena elige al hijo de Guadiana, ¿qué ruta le ofrecerían a Castro? ¿Otra candidatura, una posición distinta o simplemente las gracias por participar?

7. PONEN EL DESORDEN

Mañana lunes comenzará la campaña por la Dirección de la Facultad de Jurisprudencia de la UAdeC. A pesar de tres escándalos previos por consumo de alcohol en fiestas con estudiantes y docentes, el Consejo Directivo, presidido por Alfonso Yáñez Arreola, omitió deliberadamente prohibir la organización de fiestas con alcohol fuera de recintos universitarios plasmada en la legislación de la UAdeC. La convocatoria solo prohíbe estas fiestas dentro de la universidad, permitiendo en la práctica las borracheras como método de campaña.