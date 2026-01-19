Sin aumentar impuestos, recaudación del SAT rompe récord y supera meta de ingresos en 2025

En términos reales, la recaudación creció 4.8 % respecto a 2024, confirmando una tendencia positiva en la captación de recursos públicos. El desempeño fiscal se da en un contexto de mayor vigilancia y eficiencia recaudatoria.

El Servicio de Administración Tributaria ( SAT ) informó que los ingresos totales del Gobierno Federal en 2025 alcanzaron 6 billones de pesos , cifra que superó en 1.6 % la meta prevista en la Ley de Ingresos. Este resultado representó 93 mil 803 millones de pesos adicionales a lo programado.

Durante la conferencia matutina, el titular del SAT, Antonio Martínez Dagnino, subrayó que estos resultados fortalecen la estabilidad financiera del país y consolidan la base tributaria sin necesidad de nuevos impuestos.

EL SALTO DE INGRESOS FRENTE A 2024

De acuerdo con los datos oficiales, en 2024 la recaudación fue de 5.5 billones de pesos, mientras que para 2025 se había estimado un objetivo de 5.9 billones, mismo que fue rebasado al cierre de diciembre.

El incremento total frente al año anterior fue de 487 mil millones de pesos, una cifra cercana al medio billón que refleja el crecimiento más alto registrado en los últimos años en materia de ingresos públicos.

Este avance confirma que la recaudación no solo superó expectativas, sino que se consolidó como uno de los principales pilares para financiar el gasto público y los proyectos estratégicos del gobierno.

CRECIMIENTO CONSTANTE DE LOS INGRESOS TRIBUTARIOS

Martínez Dagnino destacó que, entre 2019 y 2025, los ingresos tributarios han mostrado una tendencia constante al alza, con aumentos anuales que oscilan entre 350 mil y 450 mil millones de pesos.

El año 2025 marcó el punto más alto de este crecimiento, lo que refuerza la narrativa de una mayor eficiencia administrativa y un mejor control de la evasión fiscal.

Para especialistas, este comportamiento sugiere una base recaudatoria más sólida y una mayor formalización de la economía, factores clave para la sostenibilidad de las finanzas públicas a mediano plazo.

ADUANAS Y COMERCIO EXTERIOR IMPULSAN LA RECAUDACIÓN

Uno de los motores clave del crecimiento fue el comercio exterior. La recaudación en aduanas registró 246 mil millones de pesos adicionales respecto a 2024, con un crecimiento real de 16 %.

Este rubro incluye principalmente el IVA a la importación, así como los impuestos generales de importación y exportación, que en conjunto aportaron 27 % de los ingresos tributarios netos del país.

El fortalecimiento del control aduanero ha sido determinante para elevar la captación y reducir prácticas irregulares, según datos presentados por el propio SAT.

FINANZAS PÚBLICAS MÁS FUERTES, SEGÚN EL SAT

El titular del SAT agradeció a los contribuyentes por su cumplimiento fiscal, al considerar que este esfuerzo colectivo ha permitido alcanzar resultados sin precedentes.

Señaló que una recaudación sólida es clave para mantener la estabilidad macroeconómica y garantizar el financiamiento de programas sociales y proyectos prioritarios.

Con estas cifras, el Gobierno Federal cierra 2025 con mayor margen financiero, aunque el reto será sostener este ritmo de crecimiento en un entorno económico global incierto.

DATOS CURIOSOS SOBRE LA RECAUDACIÓN 2025

• La recaudación superó la meta fiscal por más de 93 mil millones de pesos

• El aumento anual fue cercano a medio billón de pesos

• Aduanas aportó más de una cuarta parte de los ingresos tributarios

• 2025 fue el año de mayor crecimiento desde 2019