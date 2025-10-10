POLITICÓN: Desde Coahuila, le ‘cantan’ sus verdades a Noroña y a la 4T

I. JACOBO RODRÍGUEZ

El que cada día se enreda más es el nigropetense Carlos Jacobo Rodríguez, para mayores señas, alcalde morenista de Piedras Negras. Y es que su intento por destituir como gerente del SIMAS a su otrora aliado Lorenzo Menera se va a quedar “congelado” por algunos meses. Lo anterior, debido a que el Juez Tercero de Distrito concedió ayer la suspensión definitiva en el amparo que promovieron, tanto Menera como una decena de integrantes del Consejo Directivo del SIMAS. ¿Qué implica eso? Que mientras no se dicte la sentencia del juicio, el Cabildo no puede remover al Consejo y, en consecuencia, Menera no puede ser destituido... porque él controla el Consejo.

II. TODO MAL

Y aunque el alcalde nigropetense no ha perdido la guerra, la derrota que sufrió ayer sí es un duro golpe a su autoridad, pues lo disminuye ante alguien que, en el imaginario colectivo, es un subordinado suyo. Y si a eso se le agrega que, ya en “plan crecido”, Menera se dio el lujo de enviarle un “mensaje de paz”, a través de redes sociales, en el cual lo “invita al diálogo” y a que ambos se pongan a trabajar, pues la mesa está puesta para que cualquiera se lance ahora a desafiarlo. Habrá que ver.

TE PUEDE INTERESAR: Amparo en mano, gerente de Simas llama a cerrar el pleito con Alcalde de Piedras Negras (video)

III. DECLARACIÓN VALIENTE

Valiente –y escandaloso– el señalamiento que el diputado federal Hugo Eric Flores, de Morena, realizó durante un evento religioso que encabezó en su papel de pastor evangélico: aseguró que el 70 por ciento del territorio mexicano está gobernado por alcaldes al servicio del crimen organizado. Dijo que los narcos ya no sólo financian campañas, sino que ahora ponen a los gobernantes... y que, en la actualidad, ya son el poder mismo. El dato cimbró, porque no vino de la oposición ni de un activista, sino de un diputado en funciones... ¡del partido gobernante! Y, además, con la Biblia en la mano. ¿Habrá sido confesión, desesperación... o cálculo?

IV. DESLINDE A MEDIAS

El que salió a matizar fue Ricardo Monreal. El coordinador de Morena en San Lázaro descalificó a su compañero de bancada y dijo que las cifras le parecían “fuera de dimensión”. Aseguró no tener pruebas que respalden lo dicho, pero tampoco se atrevió a desmentir del todo: aceptó que hay regiones dominadas por el crimen, aunque sin cuantificar. Dijo que Hugo Eric debe sostener lo que dijo... pero entre líneas, el silencio fue estruendoso. ¿Será que el legislador tocó nervio?

V. COAHUILA EN LA VITRINA

En el North Capital Forum, celebrado en la CDMX a principios de semana, Coahuila no pasó inadvertido. Manolo Jiménez presentó el modelo económico, de seguridad y turístico del estado ante empresarios de México, Estados Unidos y Canadá. Habló de inversión, T-MEC, Pueblos Mágicos, Vinos y Dinos... pero también hubo figuras detrás del escenario que se hicieron notar. Nos cuentan que el coahuilense Enrique Perret, organizador del evento, fue clave en la proyección del Estado. El reflector lo compartió, sí, pero en la política todo suma... y se anota.

VI. PERFIL EN ASCENSO

A Perret lo ubican bien en Coahuila. En su momento, incluso se le mencionó como posible titular de la Secretaría de Economía estatal. Hoy dirige la US-Mexico Foundation y fue pieza central del North Capital Forum, donde el discurso de Manolo se alineó con el interés binacional por reforzar la región norte. Perret no habló mucho, pero los que saben dicen que su capacidad de gestión y convocatoria quedó más que clara. ¿Será que su nombre vuelve a sonar pronto? Por ahora, el coahuilense se hizo notar... y bien.

VII. DE LUJO

El que ha caracterizado de forma inmejorable la incongruencia de la autodenominada Cuarta Transformación, cuyos más conspicuos representantes no dudan un segundo en entregarse a los lujos y el exceso, es el coordinador estatal de Movimiento Ciudadano en Coahuila, Jaime Martínez Veloz. En un texto que ha hecho circular en redes sociales, “El Jimmy” señala contundente: “El senador Noroña, autoproclamado tribuno del pueblo, recorre Coahuila en avión privado. Sí, privado. Porque al parecer, la austeridad republicana tiene clase ejecutiva... el mismo Noroña que antes gritaba contra los privilegios, hoy aterriza en Torreón, como si fuera embajador de Qatar”.

VIII. PENTHOUSE

Y para que no quede duda, Martínez Veloz aclara que su intención no es criticar a la izquierda, sino “defenderla de quienes la usan como disfraz”, pues “Morena, ese partido que prometía no mentir, no robar y no traicionar, parece haber confundido el hangar con el ágora” y, aunque desde Palacio Nacional se recuerde cotidianamente que “la transformación va en segundo piso... algunos ya pidieron ascenso al penthouse”.

TE PUEDE INTERESAR: POLITICÓN: Elogio de Harfuch a Coahuila llega como caricia política a gobierno de Manolo

IX. SALDOS

La relación entre Coahuila y el Gobierno de la República, en materia de seguridad, vive un momento de coordinación sin igual. Así lo expresó Omar García Harfuch, y quienes siguen con atención el devenir de la vida pública recuerdan que no siempre fue así y que es importante recalcarlo. En el sexenio pasado, con Alfonso Durazo como secretario y Ricardo Mejía como subsecretario, los resultados fueron magros. Ambos usaron el cargo para buscar gubernaturas: uno lo logró en Sonora, el otro fracasó en Coahuila. Lo relevante, nos dicen, no son sus ambiciones, sino el saldo que dejaron... y tenerlo presente para comparar y, eventualmente, recordarlo en las urnas...