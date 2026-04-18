POLITICÓN: Solo un coahuilense avanza en proceso por llegar al INE

En cambio, el actual presidente provisional del IEC, Óscar Daniel Rodríguez , no logró avanzar. Y eso ha llamado la atención. Algunos recuerdan que cuando se decidió quién quedaría al frente del instituto local, también se consideró a Juan Carlos Cisneros . Hoy, con estos resultados, la comparación es inevitable. Porque no solo se trata de quién sigue en el proceso del INE... sino de lo que en su momento se decidió a nivel local a la luz del desempeño -parcial- del que ha sido cuestionado el órgano.

El Comité Técnico de Evaluación del Senado de la República dio a conocer la lista de las 50 personas mejor calificadas en el proceso para elegir a nuevos consejeros del INE . De Coahuila, solo un perfil logró avanzar: Juan Carlos Cisneros Ruiz , exconsejero electoral del IEC. Esto significa que, de todos los aspirantes del estado, únicamente él sigue en la contienda. A estas alturas del proceso, cada corte es más exigente, y quedarse en la lista ya habla de quién realmente tiene posibilidades.

III. OPOSICIÓN DE HABLADA

En los últimos días, el diputado morenista Antonio Attolini ha insistido en presentarse como el único que se opone a todo lo que viene de sus contrincantes. Ese es su discurso rumbo a la elección. Pero quienes siguen de cerca lo que pasa en el Congreso cuentan otra cosa: desde que llegó, su relación con el poder ha sido cercana, con acuerdos, intercambio de información y coincidencias en los intereses políticos sobre todo en La Laguna. Así que una cosa es lo que dice... y otra lo que realmente hace, nos cuentan.

IV. MENOS CUENTO

Sobre el Distrito 8 en Torreón, donde compite la priista Ximena Villarreal, nos dicen que la elección no está tan complicada como se quiere hacer ver. Su padre, Lauro Villarreal, ha presumido tener capacidad de operación e influencia en la región. Si eso es cierto, entonces la ruta es clara: salir a trabajar en territorio y operar políticamente. Porque una cosa es lo que se dice... y otra lo que se demuestra. Y en lugar de hablar de complots o versiones en contra, quizá lo que hace falta es menos cuento... y más trabajo.

V. VERSIONES Y RESPUESTA

En relación a lo comentado en este espacio sobre las versiones que señalaban a un regidor del Ayuntamiento de Saltillo por presuntos “cobros” en la gestión de trámites, nos dicen que nada de eso ocurre. Que se trata, más bien, de señalamientos sin sustento, alimentados desde quienes buscan golpear al tricolor en la antesala del periodo de campañas en el actual proceso electoral. En el PRI -que preside, dirige y manda Carlos Robles- tienen claro que este tipo de versiones aparecerán y aseguran estar preparados para enfrentarlas.

VI. PRUEBA PILOTO

Por primera vez se implementará el voto electrónico por internet en una modalidad anticipada, y Coahuila fue elegido para esta prueba piloto. La decisión se dio desde el INE, encabezado por Guadalupe Taddei, lo que en el papel coloca al estado como referencia en este ejercicio. Se trata de un paso relevante en la modernización del sistema electoral, pero también de una prueba que deberá demostrar resultados. Llama la atención el entusiasmo local. La consejera Patricia González aseguró que las instituciones eran “lo máximo”... ¡tantéense!