POLITICÓN: Sonia Villarreal y sus abogados no encontraron los votos

I. NO HUBO FORMA

Al final no se pudo. La ex secretaria de Seguridad Pública, Sonia Villarreal Pérez, y su ejército de abogados, no lograron encontrar los votos que le permitieran revertir la derrota que anticipó el PREP desde la noche misma del domingo. Y por lucha no quedó, pues se recontó el 100 por ciento de las casillas. Al final, sin embargo -y como suele ocurrir, por cierto- la ventaja que tenía Brígido Moreno se amplió, de 668 a 972 votos. Muy pocos sufragios, es verdad, pero suficientes para inclinar la balanza y que el udecista renegado consiguiera prolongar otros tres años su estancia en San Lázaro.

II. ¿ESTO NO SE ACABA?

La guerra, vale la pena puntualizarlo, no se ha terminado. El priismo comarcano aún puede apostarle a la nulidad de la elección por la vía del rebase en los topes de gastos de campaña que, siendo la diferencia entre los punteros menor a cinco puntos porcentuales, existe una causal directa de nulidad. El problema con eso, apuntan pícaros observadores de la actividad política estatal... ¡es que Brígido Moreno no hizo campaña!

III. LENTITUD INFORMÁTICA

Por cierto que, según nos dicen, la lentitud en el avance de los cómputos distritales que se apreció durante todo el día de ayer no es un reflejo de la realidad, sino uno de los errores cometidos por el equipo de Guadalupe Taddei en la preparación de esta elección. Y es que reproduciendo la austeridad republicana de forma acrítica no se invirtió lo suficiente en los sistemas informáticos y eso derivó en que al sistema de cómputos -que es distinto al PREP y comenzó a operar este miércoles- tuviera que dársele mantenimiento en varias ocasiones porque de otra forma hubiera colapsado.

IV. A ECHARLE MECÁNICA

¿Qué implica “darle mantenimiento” a un sistema informático de estas características? Esencialmente, nos explica nuestro especialista de cabecera, que deje de usarse para reordenar su base de datos y que pueda seguir operando. La perversión de las máquinas, diría Murphy. El chiste es que aun cuando los trabajos de cotejo y recuento avanzaban en las sedes distritales de todo el país, la información no fluía porque el sistema estaba “en pausa”.

V. EL PROYECTO

Pasando al plano local, dicen los bien enterados que, ya visto el asunto con frialdad, lo mejor que pudieron hacer los monclovenses, el domingo anterior, fue votar por Carlos Fernando Villarreal Pérez pues, en medio de la crisis que atraviesa la Región Centro de Coahuila, el arribo de Villarreal a la alcaldía de la capital del acero garantizará la coordinación necesaria con el Gobierno del Estado para que se detone el proyecto que ha sido delineado para, literalmente, “reinventar” Monclova en los próximos años y convertirla en el siguiente polo de desarrollo industrial de la entidad. Habrá que esperar a ver cómo se traduce en hechos la expectativa.

VI. ¿CÓMO LE HIZO?

Quienes siguen de cerca la política en la capital del acero aún no logran descifrar los detalles de la estrategia de Carlos Villarreal Pérez, ahora candidato electo. Lo que se perfilaba como una elección reñida entre tres aspirantes resultó en una clara victoria para el representante de la alianza PRI, PRD y UDC, quien obtuvo un apoyo ciudadano que superó los cincuenta puntos porcentuales. La sorpresa fue generalizada, incluso para el priismo, comentan.

VII. VULGARES AMBICIOSOS

Finalizadas las campañas, en el plano local, Alejandra Salazar, candidata de Morena a la alcaldía de Saltillo, criticó a Ricardo Mejía Berdeja por poner en riesgo el proyecto de Claudia Sheinbaum en la ciudad. Salazar señaló que Mejía Berdeja decidió dividir a la cuatroté al postular a Diana Hernández como candidata del PT en lugar de aliarse y competir juntos. Esta decisión, según Salazar, confundió a los simpatizantes, quienes cometieron errores al emitir el voto. La confusión se agravó porque en la elección federal compitieron en alianza, mientras que en la local no.

VIII. CLAROS RESPONSABLES

El señalamiento es lógico: explicar la diferencia entre las alianzas en elecciones locales y federales resultó complicado. Tanto Morena como el PRI y el PAN se vieron afectados. Salazar expone claramente el caso de Morena; respecto al PRI y al PAN, los analistas señalan que esto los afectó en algunos municipios y distritos. Les fue difícil explicar, ya que la estrategia era diferente en lo local y lo federal. Los responsables son claros: Ricardo Mejía Berdeja, del PT, y Marko Cortés, dirigente del CEN del PAN.

IX. RECONOCIMIENTO

El Gobierno de Coahuila dio a conocer anoche el listado de comunicadores que serán galardonados en las diversas categorías del Premio Estatal de Periodismo. El gobernador Manolo Jiménez Salinas, al felicitar a los ganadores, refrendó el compromiso de “trabajar por una sociedad justa, igualitaria e informada, además de reiterar su respaldo al libre ejercicio periodístico en la entidad”. Entre los reconocimientos -que se entregarán en fecha aún por definir- se encuentra la “Presea post mortem, Antonio de Juambelz y Bracho”, concedida al reportero de esta casa editora, Édgar Leonel González Torres, infortunadamente fallecido el pasado mes de marzo.