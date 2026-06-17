POLITICÓN: Sucesión en Torreón: ¿Un perfil conciliador o un candidato para 2027?

I. ¿EN CUALQUIER MOMENTO? Se cumplió el plazo de dos meses –fijado el pasado 15 de abril– para que el grupo de expertos, designado por la presidenta Claudia Sheinbaum, diera a conocer su dictamen sobre el uso del fracking en México, y todavía no se sabe nada al respecto. El tema es importante para Coahuila porque, como se recordará, la mandataria dijo que, en caso de avalarse la explotación del gas shale mediante la referida técnica, nuestra entidad sería el primer lugar donde se daría luz verde para arrancar la exploración de los yacimientos que se encuentran en la región fronteriza. II. PRUDENCIA ELECTORAL Los que tienen información de primera mano dicen que la razón por la cual no se ha revelado el resultado del análisis es que se decidió poner algunos días de distancia entre el resultado del proceso electoral local y la resolución de los especialistas. Si esta es la causa en el retraso del informe, entonces en cualquier momento podría surgir humo blanco desde Palacio Nacional y con ello dispararse un importante detonante económico en la entidad.

III. PURO INTERÉS Múltiples reportes han circulado, desde el domingo pasado, dando como un hecho que la dirigencia nacional del PAN, a cargo de Jorge Romero Herrera, ha tomado ya la decisión de “degradar” al comité estatal albiazul a la categoría de delegación. Desde la capital de los temblores nos aseguran, sin embargo, que aun cuando existe la posibilidad de que ello ocurra, lo cierto es que el tema no se ha puesto sobre la mesa y, menos aún, se ha tomado una decisión al respecto. ¿Por qué entonces ha corrido la especie con tanta insistencia? La explicación a ello, nos dicen, se ubica en la pugna entre los grupos internos del panismo comarcano. IV. LOS CAMBIOS, ¿VAN? En concreto, señalan los que dicen siempre traer los pelos de la burra en la mano, se trata de la pugna que sostienen los dos grupos laguneros en los cuales se dividió el PAN desde antes del proceso interno que concluyó, en abril del año pasado, en la ratificación de Elisa Maldonado al frente de la dirigencia estatal. Si la hipótesis se confirma, lo más seguro es que lo de la delegación estatal no se concrete nunca... aunque eso no elimina la posibilidad de cambios en la dirigencia.

V. LA TÓMBOLA En relación con la designación de quien asumirá la alcaldía de Torreón, siguen apareciendo nombres. Incluso hay quienes mencionan a Fernando Gutiérrez, “El Gutis”, como posible relevo, aunque más de alguno jura que ese comentario salió nomás para alegrar la reunión y romper el hielo. Ya en serio, nos dicen que Manolo Jiménez escucha más de lo que habla y que la decisión podría estar en su propio gabinete. Ahí aparecen perfiles como Luis Olivares, secretario de Economía, cercano al gobernador y con buena relación en distintos sectores de La Laguna, así como la secretaria de Medio Ambiente, aunque su gestión, dicen los observadores, no termina de convencer. VI. LA APUESTA Pero, advierten los más experimentados en estas lides, la pregunta importante no es quién, sino para qué. Hay quienes consideran que adelantar una candidatura rumbo al 2027 movería demasiado pronto el tablero lagunero y dejaría muchos inconformes. La lógica, según los enterados, apunta a un perfil que llegue con una misión específica: cerrar la administración, conciliar con los distintos grupos políticos, mantener la buena relación con la sociedad y el sector productivo, y preparar el camino para la elección del próximo año.

VII. LA CUENTA Pasada la elección, en La Laguna también llegó la hora de los balances y nos dicen que dentro de algunos grupos de operación territorial del priismo hay cuentas pendientes. Uno de los nombres que más se comenta es el de Xavier Herrera –el extodopoderoso subsecretario de Egresos–, responsable de una de las zonas donde, según los propios operadores, se presentaron los mayores problemas durante la jornada. Incluso hay quienes sostienen que algunas decisiones tomadas ese día complicaron innecesariamente el trabajo y pusieron presión sobre la legitimidad del triunfo de Hugo Dávila. VIII. LOS SALDOS Entre los propios operadores laguneros circula una versión, por decir lo menos, llamativa: que en algún momento de la jornada electoral la operación en cierta zona –coordinada por Herrera– simplemente bajó el ritmo, permitiendo que otros distritos alcanzaran mejores niveles de participación. ¿Fue estrategia, accidente o simple chisme de café? Imposible saberlo por ahora. Lo cierto es que el comentario ha provocado molestia entre diferentes grupos de operación territorial del tricolor.

IX. DE POLÍTICA Y MODAS La política también tiene sus modas, al menos en lo que hace al perfil de las candidaturas. Hubo una época en que el paradigma era apostar por políticos de carrera; después llegaron los empresarios; más tarde se pusieron de moda los perfiles ciudadanos y, al parecer, ahora comienza a abrirse paso otra tendencia: los responsables de la seguridad pública. Ahí está el caso de Michoacán, donde el fiscal Carlos Torres Piña ya levantó la mano para buscar la gubernatura. Y no son pocos los que observan en Omar García Harfuch uno de los proyectos con mayor futuro dentro del oficialismo nacional. La pregunta es inevitable: si esa tendencia se consolidara, ¿usted identifica algún personaje con ese perfil en la entidad...?