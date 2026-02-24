POLITICÓN: Teme Morena que Andy López repita fracaso electoral de Durango en Coahuila

I. ALTO COSTO

Tras escuchar –ayer, en La Mañanera– el reporte detallado de la operación realizada por las fuerzas de seguridad de México, se entiende que al general Ricardo Trevilla Trejo se le quebrara la voz al momento de reconocer a sus compañeros de armas caídos en el cumplimiento del deber. Y es que la cifra de las bajas sufridas por las corporaciones policiales y militares no fue pequeña: en total, se han contabilizado hasta 42 bajas. La corporación más impactada fue la Guardia Nacional, pues se registraron 25 bajas entre sus integrantes, seguida por distintas corporaciones de Michoacán, donde la violencia desatada tras el operativo causó 15 bajas.

II. MÁXIMA VIOLENCIA

En total, de un recuento preliminar que hablaba de pocas víctimas entre los cuerpos de seguridad y las Fuerzas Armadas pasamos, ayer, a un saldo de casi 90 víctimas fatales del operativo. Las cifras, aunque son superiores en el lado de los criminales (46), se encuentran muy cercanas y ello deja claro que la confrontación posterior al abatimiento de “El Mencho” fue realmente muy violenta. Y es que la mayor parte de las víctimas no se registró como efecto del operativo, sino en los llamados “enfrentamientos reactivos”.

III. DEFINICIÓN

A unas horas de que se formalice el ascenso del coahuilense Tereso Medina Ramírez como nuevo líder nacional de la CTM, la incógnita no es si la transición se registrará de forma tersa, sino cuál es el futuro político-electoral de la más antigua central obrera del país. Y es que, a lo largo de casi toda su historia, la organización se alineó con el PRI, pero en las elecciones federales de 2024 esa alianza se rompió debido a que el aún dirigente, Carlos Aceves del Olmo, fue “relegado” hasta la séptima posición en la lista de plurinominales del tricolor al Senado de la República, lo cual lo dejó sin asiento en la Cámara Alta.

IV. ASIMILACIÓN

Desde entonces, el cetemio le ha hecho constantes guiños al morenismo y el propio Medina ha realizado declaraciones de respaldo hacia la presidenta Sheinbaum. ¿Buscará la CTM de Tereso desplazar a la Catem de Pedro Haces como la central obrera favorita del nuevo oficialismo? ¿O habrá suficiente espacio hoy en Morena –como en su momento lo hubo en el PRI– para que coexistan dos –o más– organizaciones gremiales de alcance nacional?

V. HUMO BLANCO EN EL 8

Sobre la falta de definición en el distrito 8, quienes conocen los detalles del proceso interno del PRI –donde preside, dirige y manda Carlos Robles Loustaunau, que a nadie le quepa duda– nos aseguran que hoy habrá humo blanco. Como adelantamos en este espacio, el distrito estaría destinado a un perfil perteneciente a un grupo en situación de vulnerabilidad, versión que se mantiene firme. Nos dicen que el gobernador Manolo Jiménez estará hoy en la Región Laguna y, en su calidad de primer priista, encabezará la reunión en la cual se presentarán las evaluaciones finales para definir quién ocupará esa candidatura.

VI. LÓGICA DE 16

La intervención del Ejecutivo estatal tiene una lectura sencilla: la meta es ganar los 16 distritos. Bajo esa premisa –nos comentan– se ha cuidado con lupa cada candidatura. No es sólo cumplir con cuotas o perfiles; es medir competitividad y minimizar riesgos. La apuesta es cerrar filas y salir con las piezas mejor posicionadas. Porque cuando el objetivo es carro completo, la selección deja de ser trámite y se convierte en estrategia.

VII. FILTRO INDEPENDIENTE

Hoy sesiona el Consejo General del IEC –que preside Óscar Rodríguez– para definir quiénes avanzan en la ruta independiente rumbo al Congreso local. Y aunque al principio parecía que nadie se animaría, trascendió que se recibieron cinco solicitudes, de las cuales tres cumplieron los requisitos iniciales: Mario Alberto Córdova por el distrito 4; Macías Menera Sierra por el distrito 2; y Luis Alberto Baraja Trejo por el 10. A partir de mañana, y hasta el 20 de marzo, tendrían oportunidad para realizar la recolección de firmas para acreditar respaldo ciudadano. El primer filtro ya dejó fuera a dos. La verdadera prueba será demostrar que hay estructura... y no sólo intención.

VIII. LA FACTURA ELECTORAL

En el mismo orden del día se contempla aprobar una ampliación presupuestal superior a los 95 millones de pesos para la organización del proceso electoral. La democracia cuesta, y el IEC ajusta números para garantizar logística, operación y vigilancia. En tiempos de discursos de austeridad, cada ampliación genera debate. Pero organizar una elección competitiva y con reglas claras exige recursos suficientes. La pregunta no es si se gasta, sino si se ejecuta con transparencia y eficiencia.

IX. CUMBRE MORENISTA

Este martes estará de visita en Saltillo el dirigente nacional... ¡perdón!, el secretario de Organización de Morena, Andrés Manuel –no me digan Andy– López Beltrán. “El Heredero” se reunirá con los candidatos (disfrazados de “coordinadores de la defensa de bla, bla, bla”) para definir la estrategia con la cual saltarán a la cancha de calentamiento, es decir, al periodo de precampañas que está a unos días de iniciar. Más de un pretenso, nos dicen, reza para que la reunión no sirva para anunciar que Andy quiere venirse a vivir a Coahuila durante el periodo de campaña... no sea que les pase aquí lo mismo que en Durango.