POLITICÓN: Todo mundo toma previsiones ante ‘mega bloqueo’ por inseguridad en el país

I. BLOQUEO

Aunque los organizadores no han dicho que las vías que conectan a Coahuila con otras entidades vayan a ser afectadas por el “megabloqueo” que transportistas y campesinos preparan para mañana, muchos están tomando previsiones, por si las dudas. El bloqueo es para demandar acciones eficaces contra la inseguridad que se vive en las carreteras del país, es decir, para que la dependencia a cargo de Omar García Harfuch recupere las vías terrestres que hoy siguen bajo control de la delincuencia.

II. ¿LIBRES?

En las últimas semanas, en el mundillo jurídico coahuilense ha llamado la atención el activismo de la magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Isadora Rodríguez Garza, quien encabeza la recién creada Asociación Coahuilense de Abogados Libres. Anda recorriendo el Estado, tomando protesta a consejos consultivos y miembros regionales. La pregunta que muchos se hacen es: ¿cuál es el verdadero propósito? Porque en Coahuila, un movimiento así no se entiende sin impulso y aval político. Habrá que ver...

III. HISTORIA DEL APOYO

Hace unos meses, el diputado federal morenista Tony Castro presentó una iniciativa para regular las condiciones en que operan las recicladoras en el país -un problema que también se vive a nivel local. Nos cuentan que Ricardo Monreal, coordinador de la bancada, le comentó que el tema era del interés de la presidenta Claudia Sheinbaum y le propuso trabajarlo juntos. Así fue. Días atrás, la mandataria retomó el tema con ambos y se presentó la iniciativa. Esa es la historia detrás del respaldo.

IV. JÓVENES Y MÁS...

Con motivo del aniversario de La Madriguera, el ICOJUVE que dirige Iván Terashima organizó una carrera 5K nocturna que reunió a más de mil 200 corredores en un ambiente lleno de luces, música y energía juvenil. No es la primera vez que lo logra: sus eventos deportivos han tenido éxito en distintas regiones del Estado. Al deporte, se ve que Terashima le entiende. Por cierto, si el Instituto del Deporte también está haciendo algo, deberían jalarle las orejas al equipo de comunicación, porque no se ve mucho.

V. SIGUEN DESCENDIENDO

Ya habíamos comentado la caída de la UAdeC, de Octavio Pimentel, en el QS University Ranking para Latinoamérica, en el cual descendió al menos 20 lugares. Pero no es el único: en el Times Higher Education Ranking pasó del lugar 4 al 11 entre las 26 universidades mexicanas participantes. Y en el SCIMAGO University Rankings descendió del lugar 11, en 2023, al 16 en 2025. La tendencia a la baja es clara: algo no se está haciendo bien y los indicadores internacionales lo están reflejando.

VI. MÁS ALLÁ DE LA REGIÓN

El alcalde de Monclova, Carlos Villarreal, anda en gira por su región... y más allá. Visitó Ciudad Acuña para capacitar al comité municipal del PRI, vía el Instituto Reyes Heroles. El anuncio decía: “¿Listos para aprender de quien sí sabe hacer las cosas?”. También pasó por Frontera y dicen que sigue Nadadores y Castaños. El activismo ha levantado cejas dentro del tricolor: ¿por qué él?, ¿por qué allá? Se dice que en política no hay casualidades... ni cursos gratuitos y menos desinteresados.

VII. ACLARACIÓN CON SELLO

En relación con lo publicado en este espacio sobre la operación política en el PRI, Carlos Robles aclara -de forma enfática- que no hay dobles mandos ni jefaturas compartidas: él es quien preside, dirige y marca el rumbo del expartidazo. Así, dice, deben quedar despejadas las dudas o confusiones. Y aunque su aclaración fue institucional, nos dicen que internamente no generó resistencia, sino que fue leída como un recordatorio: en el PRI, hay una sola voz autorizada. ¡Ah, pos’ ta bueno!

VIII. INOCENCIA A CUCHARADITAS

En ecos de las maromas del diputado morenista Antonio Attolini, en la Arena Torreón, nos cuentan que su entusiasmo no pasó inadvertido. Aunque es conocida su buena relación con el “grupo político en el poder”, causó sorpresa entre los integrantes de la 4T que presumiera frases como: “me llamaron del equipo del Gobernador... incluso ellos reconocen que fue buena idea...”. Quienes le entienden a la dinámica dicen que eso fue cortesía política. Le dieron confeti y la paz... pero por engaño.