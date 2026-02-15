Investigan en EU a Tania ‘N’ por lavado de dinero

Por conspiración contra el gobierno de Estados Unidos y lavado de dinero, agencias de inteligencia de este país abrieron un expediente judicial contra la exalcaldesa de Múzquiz, Tania “N”.

La exedil es acusada de adquirir activos y propiedades en varias ciudades del estado de Texas, presuntamente con dinero ilícito, producto de supuestas actividades de corrupción.

El expediente, compartido a esta columna, es el 7:25-cr-00431-2 y establece tres demandas presentadas por fiscalías en su contra en el 2025.

Una de ellas es de Litigios Financieros, de la Fiscalía de los Estados Unidos, Distrito Sur de Texas, asignado el 4 de marzo del 2025.

La segunda demanda fue presentada por Lee Alfred Fry, de la Fiscalía de los Estados Unidos, con sede en McAllen, Texas, asignado el 26 de junio del 2026.

Y el tercer expediente se encuentra a cargo de Cabal Patrick McColgan, a nombre de la Fiscalía de los Estados Unidos, en el Distrito Sur de Texas, en McAllen, Texas.

Las demandas contra Tania “N” tienen como fecha de presentación el 4 de marzo del 2025; fecha de terminación, el 10 de julio del 2025; y fecha de última presentación, el 16 de julio del 2025.

El gobierno de EU, en su carácter de demandante, investiga a la empresaria y política coahuilense por los delitos de conspiración y lavado de dinero.

Tania es ciudadana estadounidense y el expediente permanecerá sellado hasta que la acusada sea citada a declarar y se presente a su primera audiencia en el juzgado que se le asigne.

El diputado plurinominal del PT y hermano de Tania, Tony Flores Guerra, tiene también un expediente abierto y una sentencia pendiente de cumplir en un juzgado de San Antonio, Texas.

Flores Guerra estuvo preso en el centro de detenciones Bexar en el 2026, acusado por su entonces pareja de violencia doméstica y lesiones corporales, pero escapó a México y jamás regresó a EU.

Hace unos días, versiones periodísticas dieron cuenta de que Tony tramitó en un juzgado de Piedras Negras un amparo para evitar ser aprehendido por autoridades estatales y federales.

Tania “N” tiene abiertas en Coahuila graves denuncias y averiguaciones por desvío de dinero y uso indebido de recursos, según la exsecretaria del ayuntamiento de Múzquiz, Mónica Escalera.

TIGRE LASTIMADO

Hasta en el deporte y el ejercicio hay niveles entre el Movimiento de Regeneración Nacional y el Partido del Trabajo, capítulo Coahuila.

El senador Luis Fernando Salazar subió ayer a redes sociales un video en que desempeña una rutina de levantamiento de pesas y trabajo con mancuernas.

Luis Fernando luce en buen estado físico y con una fuerte motivación mientras cumple las repeticiones.

En cambio, el diputado federal del PT, Ricardo Mejía Berdeja, anda con un cabestrillo en uno de sus brazos luego de lastimarse mientras intentaba ejercitarse con aparatos y pesas.

Ricardo no está acostumbrado al ejercicio y trae un evidente sobrepeso por exceso de gorditas y lonches laguneros.

Ahí está el detalle...

CHAROLA LEGISLATIVA

Anda fuerte el runrún de que el legislador federal lagunero, Memo Anaya, junto a un grupo de diputados, “charolean” ante la FIFA en busca de asientos preferenciales en el Mundial 2026.

El diputado albiazul es un maestro de las relaciones públicas y dicen en el Congreso de la Unión que trae la encomienda de conseguir boletos gratis o a bajo costo para los juegos de México.

A Anaya Llamas se le conoce en la capital del país por gran afición a la diversión nocturna y ahora al futbol.

Genio y figura...

TRAE APOYO

Cinco mil firmas no son pocas cuando se habla del juicio político que promueve el diputado morenista Antonio Attolini contra el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda.

El activismo de Attolini Murra comienza a generar resultados en Torreón, pues en otros tiempos esta iniciativa hubiera generado menos de cien firmas de apoyo.

No subestimen a Attolini, es lo más recomendable...